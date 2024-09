Esprit de France nomme Flor Garcia Cambon Directrice commerciale

Je suis ravie de rejoindre Esprit de France, qui valorise tant l'art et l'histoire à travers sa collection hôtelière. Passionnée de culture, de littérature, de musique et d'art de vivre, mon parcours de Barcelone à Paris m'a préparée à embrasser ce rôle avec une perspective enrichie et innovante. Curieuse, je suis animée par l'échange et l’humain, j'aime créer des synergies et de la valeur

L'arrivée de Flor est une excellente nouvelle pour notre collection. Sa vision stratégique et son expérience internationale seront des atouts indéniables pour notre développement