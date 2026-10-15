Tahiti et ses Îles veut faire de la basse saison « une saison d'abondance »

Si Tahiti Tourisme se réjouit de ces signaux encourageants, l’organisme en charge du marketing de la destination Tahiti Et Ses Îles espère aussi transformer l’essai durant la basse saison, de novembre à mars.



« Nous travaillons actuellement sur notre stratégie touristique à horizon 2035. Notre volonté est de poursuivre le développement d’un tourisme plus durable et plus inclusif. Et cela passe par un meilleur remplissage en moyenne et basse saison », ajoute la DG.



En effet, selon Tahiti Tourisme, sur le marché français, certaines périodes affichent aujourd'hui des niveaux de réservation tels qu'il peut être nécessaire d'anticiper son voyage jusqu'à un an. L’organisme souhaite donc faire évoluer le regard porté sur la basse saison, en la présentant comme une « saison de l'abondance », durant laquelle la nature change de visage : végétation foisonnante, floraisons, profusion de fruits, etc.



Une période également rythmée par de grands événements culturels - Hawaiki Nui Va'a, Hura Tapairu, Festival Tatau, Matari'i i Ni’a -, offrant davantage de disponibilités et des tarifs plus favorables. « Matari'i i Ni’a, dans le calendrier des Polynésiens, est une période très importante. C'est la saison de l'abondance. L'abondance des fruits. L’abondance des couleurs.



Hawaiki Nui Va'a est une grande course de pirogues, Hura Tapairu un concours de danse polynésien. On trouve aussi le festival du tatouage à la même période », énonce Vaihere Lissant.



La destination entend également inciter les voyageurs à découvrir un plus grand nombre d'îles.



Des campagnes seront développées autour de ces deux objectifs, complétées par un nouveau programme de formation des spécialistes de Tahiti destiné aux agents de voyages, acteurs essentiels de la prescription sur le marché français (voir encadré plus bas).



« Il y a un vrai travail narratif et de marketing à faire autour de cette période. Nous sommes en train d’y travailler.



Alors, bien sûr, le climat est plus chaud et plus humide, mais c'est là où toute la nature explose. Matari'i i Ni’a, l'année dernière, est devenu pour la première fois, un jour férié, parce qu'il y a une vraie volonté de mettre l'accent sur la culture.



Sur le front de mer à Papeete, un défilé de chars fleuris a été organisé le 20 novembre. Sur toutes les îles, il y a des fêtes pour célébrer ce qu’on pourrait qualifier de "Noël Polynésien" », poursuit Vaihere Lissant.