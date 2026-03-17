logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Aranui : l’Aranoa, deuxième navire de la compagnie, attendu dans un an

L’éclairage de Vaima Devimeux, représentante France d’Aranui


Aranui Cruises prépare l’arrivée de l’Aranoa, son second navire. Attendu en mars 2027, ce cargo-mixte de croisière en Polynésie proposera des voyages dans les îles Australes, tout en conservant l’ADN qui a fait le succès de l’Aranui 5 aux Marquises.


Rédigé par le Mercredi 18 Mars 2026 à 07:39

L’Aranoa, dont le premier mini-voyage inaugural est prévu le 6 mars 2027, marque une étape stratégique pour la compagnie polynésienne @Aranui
L’Aranoa, dont le premier mini-voyage inaugural est prévu le 6 mars 2027, marque une étape stratégique pour la compagnie polynésienne @Aranui
CroisiEurope
Pour la première fois en plus de quarante ans d’existence, Aranui Cruises s’apprête à exploiter deux navires simultanément et à ouvrir une nouvelle route de croisière en Polynésie.

L’Aranoa, dont le premier voyage est prévu le 6 mars 2027, marque une étape stratégique pour la compagnie polynésienne.

« C’est une entreprise familiale qui existe depuis plus de quarante ans et qui n’a toujours exploité qu’un seul bateau. L’année prochaine, pour la première fois, nous travaillerons avec deux navires en même temps », explique Vaima Devimeux, représentante France d’Aranui.

Construit dans un chantier naval en Chine, le futur navire a déjà franchi plusieurs étapes importantes. « Le bateau a été baptisé en novembre dernier et il a déjà été mis à l’eau. Le calendrier est respecté », précise-t-elle.

Une nouvelle destination : les îles Australes

Autres articles
Alors que l’Aranui 5 dessert les Marquises, l’Aranoa sera positionné sur une nouvelle destination : les îles Australes.

Le concept restera cependant identique : un cargo-mixte transportant à la fois du fret et des passagers, permettant d’accéder à des îles isolées tout en participant à leur ravitaillement.

« Nous avons beaucoup de passagers qui nous disent : nous avons adoré le concept aux Marquises, mais proposez-vous autre chose ? Avec l’Aranoa, nous proposerons la même aventure sur une nouvelle destination », souligne Vaima Devimeux.

Le navire disposera d’une capacité de fret réduite, environ 800 tonnes contre 3 000 tonnes pour l’Aranui 5.

Conséquence : davantage d’espace pour les passagers. « Le bateau aura à peu près la même taille, mais avec plus d’espace pour la partie passagers, donc des cabines plus spacieuses et un confort accru », explique la représentante. « D'un confort quatre étoiles sur l'Aranui 5, on monte à un quatre étoiles plus. » Rappelons aussi que le français est la langue parlée à bord.

Les agences de voyages au cœur de la stratégie

Le navire disposera d’une capacité de fret réduite, environ 800 tonnes contre 3 000 tonnes pour l’Aranui 5. Conséquence : davantage d’espace pour les passagers. @Aranui
Le navire disposera d’une capacité de fret réduite, environ 800 tonnes contre 3 000 tonnes pour l’Aranui 5. Conséquence : davantage d’espace pour les passagers. @Aranui
Parmi les nouveautés, Aranui annonce également une évolution de certains itinéraires. Lorsque les croisières ne pourront pas rejoindre l’île très isolée de Rapa, l’escale sera remplacée par Maupiti, dans l’archipel de la Société.

« Maupiti est extrêmement demandée par le marché français. C’est une île très authentique, un peu comme Bora Bora il y a cinquante ans », souligne Vaima Devimeux.

Certaines rotations vont aussi inclure Huahine, autre destination très appréciée des voyageurs français.

Pour accompagner le lancement du navire, Aranui mise sur ses partenaires historiques : les agences de voyages. La compagnie a notamment lancé un challenge de vente, organisé jusqu'au 16 avril, avec une croisière pour deux à gagner incluant les vols vers Tahiti, en partenariat avec Air Tahiti Nui.

En parallèle, une remise de 15 % est proposée sur les croisières 2027 de l’Aranoa pour toute réservation avant le 31 mai 2026.

Une vigilance environnementale renforcée

Comme l’Aranui 5, l’Aranoa s’adressera davantage à des voyageurs explorateurs qu’à des croisiéristes traditionnels]b. « Nos passagers sont des découvreurs. Ils utilisent le bateau pour rejoindre des îles isolées et pour être au contact direct de la culture locale », explique Vaima Devimeux.

Aranui souligne également ses engagements environnementaux. La compagnie respecte les règles internationales MARPOL et est certifiée Green Marine Europe depuis 2022, un programme visant à aller au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion des déchets ou de traitement des eaux.

Des procédures spécifiques ont également été mises en place pour éviter l’introduction d’espèces invasives lors des livraisons de fret sur certaines îles.

« Sur certaines escales, des chiens spécialement entraînés inspectent les cargaisons pour s’assurer qu’aucun rat ne soit introduit sur les îles où subsistent des espèces d’oiseaux endémiques », explique Vaima Devimeux.

Une nouvelle étape pour cette compagnie familiale polynésienne qui, après quarante ans d’exploitation avec un seul navire, s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire maritime.


Lu 428 fois

Tags : aranui, croisieres
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 17 Mars 2026 - 09:09 Kuoni propose un départ unique à bord du Royal Clipper en 2027

Mardi 17 Mars 2026 - 07:20 Catlante Catamarans met les voiles aux Baléares

Brand news CruiseMaG

Quand le leader mondial de la croisière accélère sa transformation

Quand le leader mondial de la croisière accélère sa transformation
Royal Caribbean, la marque de croisière au logo faisant hommage à son origine norvégienne (la...
Dernière heure

Guerre au Moyen-Orient : Emirates, Qatar Airways... où en est la reprise des vols ?

Retournement d'entreprise : Asia finaliste du Prix Ulysse 2026

Naar ajoute une nouvelle destination à sa production !

Aranui : l’Aranoa, deuxième navire de la compagnie, attendu dans un an

Séjours sportifs : Damien Delarbre souhaite s'ouvrir au B2B avec sa marque Amardi

Brand News

Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde

Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde
Facilement combinable avec la Thaïlande, le Vietnam, l’Indonésie, les Philippines ou encore la...
Les annonces

DURANCE EVASION - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Châteaurenard (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PROMOTION CONSEIL VACANCES - Commercial expérimenté H/F - CDI - (France entière)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Orléans (45))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar

RIU Hotels &amp; Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Séjours sportifs : Damien Delarbre souhaite s'ouvrir au B2B avec sa marque Amardi

Séjours sportifs : Damien Delarbre souhaite s'ouvrir au B2B avec sa marque Amardi
Partez en France

Partez en France

Le Grand Sancerrois lance officiellement sa stratégie de destination

Le Grand Sancerrois lance officiellement sa stratégie de destination
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Tahiti Et Ses Îles : la préservation de l’océan au cœur du modèle touristique

Tahiti Et Ses Îles : la préservation de l’océan au cœur du modèle touristique
Production

Production

Retournement d'entreprise : Asia finaliste du Prix Ulysse 2026

Retournement d'entreprise : Asia finaliste du Prix Ulysse 2026
AirMaG

AirMaG

Guerre au Moyen-Orient : Emirates, Qatar Airways... où en est la reprise des vols ?

Guerre au Moyen-Orient : Emirates, Qatar Airways... où en est la reprise des vols ?
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
La Travel Tech

La Travel Tech

Kolet enrichit son application avec les appels internationaux

Kolet enrichit son application avec les appels internationaux
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Neuf nouvelles adresses rejoignent Relais & Châteaux à travers le monde

Neuf nouvelles adresses rejoignent Relais &amp; Châteaux à travers le monde
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie : la croissance passe désormais par la valeur plutôt que par les réservations

Hôtellerie : la croissance passe désormais par la valeur plutôt que par les réservations
Futuroscopie

Futuroscopie

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Aranui : l’Aranoa, deuxième navire de la compagnie, attendu dans un an

Aranui : l’Aranoa, deuxième navire de la compagnie, attendu dans un an
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

All Nippon Airways renouvelle ses trousses de confort sur les vols internationaux

All Nippon Airways renouvelle ses trousses de confort sur les vols internationaux
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias