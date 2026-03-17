Aranui : l’Aranoa, deuxième navire de la compagnie, attendu dans un an

« Nous avons beaucoup de passagers qui nous disent : nous avons adoré le concept aux Marquises, mais proposez-vous autre chose ? Avec l’Aranoa, nous proposerons la même aventure sur une nouvelle destination »

Le bateau aura à peu près la même taille, mais avec plus d’espace pour la partie passagers, donc des cabines plus spacieuses et un confort accru

D'un confort quatre étoiles sur l'Aranui 5, on monte à un quatre étoiles plus.