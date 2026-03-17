Aranui : l’Aranoa, deuxième navire de la compagnie, attendu dans un an

L’Aranoa, dont le premier mini-voyage inaugural est prévu le 6 mars 2027, marque une étape stratégique pour la compagnie polynésienne @Aranui
Pour la première fois en plus de quarante ans d’existence, Aranui Cruises s’apprête à exploiter deux navires simultanément et à ouvrir une nouvelle route de croisière en Polynésie.
L’Aranoa, dont le premier voyage est prévu le 6 mars 2027, marque une étape stratégique pour la compagnie polynésienne.
« C’est une entreprise familiale qui existe depuis plus de quarante ans et qui n’a toujours exploité qu’un seul bateau. L’année prochaine, pour la première fois, nous travaillerons avec deux navires en même temps », explique Vaima Devimeux, représentante France d’Aranui.
Construit dans un chantier naval en Chine, le futur navire a déjà franchi plusieurs étapes importantes. « Le bateau a été baptisé en novembre dernier et il a déjà été mis à l’eau. Le calendrier est respecté », précise-t-elle.
L’Aranoa, dont le premier voyage est prévu le 6 mars 2027, marque une étape stratégique pour la compagnie polynésienne.
« C’est une entreprise familiale qui existe depuis plus de quarante ans et qui n’a toujours exploité qu’un seul bateau. L’année prochaine, pour la première fois, nous travaillerons avec deux navires en même temps », explique Vaima Devimeux, représentante France d’Aranui.
Construit dans un chantier naval en Chine, le futur navire a déjà franchi plusieurs étapes importantes. « Le bateau a été baptisé en novembre dernier et il a déjà été mis à l’eau. Le calendrier est respecté », précise-t-elle.
Une nouvelle destination : les îles Australes
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Alors que l’Aranui 5 dessert les Marquises, l’Aranoa sera positionné sur une nouvelle destination : les îles Australes.
Le concept restera cependant identique : un cargo-mixte transportant à la fois du fret et des passagers, permettant d’accéder à des îles isolées tout en participant à leur ravitaillement.
« Nous avons beaucoup de passagers qui nous disent : nous avons adoré le concept aux Marquises, mais proposez-vous autre chose ? Avec l’Aranoa, nous proposerons la même aventure sur une nouvelle destination », souligne Vaima Devimeux.
Le navire disposera d’une capacité de fret réduite, environ 800 tonnes contre 3 000 tonnes pour l’Aranui 5.
Conséquence : davantage d’espace pour les passagers. « Le bateau aura à peu près la même taille, mais avec plus d’espace pour la partie passagers, donc des cabines plus spacieuses et un confort accru », explique la représentante. « D'un confort quatre étoiles sur l'Aranui 5, on monte à un quatre étoiles plus. » Rappelons aussi que le français est la langue parlée à bord.
Le concept restera cependant identique : un cargo-mixte transportant à la fois du fret et des passagers, permettant d’accéder à des îles isolées tout en participant à leur ravitaillement.
« Nous avons beaucoup de passagers qui nous disent : nous avons adoré le concept aux Marquises, mais proposez-vous autre chose ? Avec l’Aranoa, nous proposerons la même aventure sur une nouvelle destination », souligne Vaima Devimeux.
Le navire disposera d’une capacité de fret réduite, environ 800 tonnes contre 3 000 tonnes pour l’Aranui 5.
Conséquence : davantage d’espace pour les passagers. « Le bateau aura à peu près la même taille, mais avec plus d’espace pour la partie passagers, donc des cabines plus spacieuses et un confort accru », explique la représentante. « D'un confort quatre étoiles sur l'Aranui 5, on monte à un quatre étoiles plus. » Rappelons aussi que le français est la langue parlée à bord.
Les agences de voyages au cœur de la stratégie
Le navire disposera d’une capacité de fret réduite, environ 800 tonnes contre 3 000 tonnes pour l’Aranui 5. Conséquence : davantage d’espace pour les passagers. @Aranui
Parmi les nouveautés, Aranui annonce également une évolution de certains itinéraires. Lorsque les croisières ne pourront pas rejoindre l’île très isolée de Rapa, l’escale sera remplacée par Maupiti, dans l’archipel de la Société.
« Maupiti est extrêmement demandée par le marché français. C’est une île très authentique, un peu comme Bora Bora il y a cinquante ans », souligne Vaima Devimeux.
Certaines rotations vont aussi inclure Huahine, autre destination très appréciée des voyageurs français.
Pour accompagner le lancement du navire, Aranui mise sur ses partenaires historiques : les agences de voyages. La compagnie a notamment lancé un challenge de vente, organisé jusqu'au 16 avril, avec une croisière pour deux à gagner incluant les vols vers Tahiti, en partenariat avec Air Tahiti Nui.
En parallèle, une remise de 15 % est proposée sur les croisières 2027 de l’Aranoa pour toute réservation avant le 31 mai 2026.
« Maupiti est extrêmement demandée par le marché français. C’est une île très authentique, un peu comme Bora Bora il y a cinquante ans », souligne Vaima Devimeux.
Certaines rotations vont aussi inclure Huahine, autre destination très appréciée des voyageurs français.
Pour accompagner le lancement du navire, Aranui mise sur ses partenaires historiques : les agences de voyages. La compagnie a notamment lancé un challenge de vente, organisé jusqu'au 16 avril, avec une croisière pour deux à gagner incluant les vols vers Tahiti, en partenariat avec Air Tahiti Nui.
En parallèle, une remise de 15 % est proposée sur les croisières 2027 de l’Aranoa pour toute réservation avant le 31 mai 2026.
Une vigilance environnementale renforcée
Comme l’Aranui 5, l’Aranoa s’adressera davantage à des voyageurs explorateurs qu’à des croisiéristes traditionnels]b. « Nos passagers sont des découvreurs. Ils utilisent le bateau pour rejoindre des îles isolées et pour être au contact direct de la culture locale », explique Vaima Devimeux.
Aranui souligne également ses engagements environnementaux. La compagnie respecte les règles internationales MARPOL et est certifiée Green Marine Europe depuis 2022, un programme visant à aller au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion des déchets ou de traitement des eaux.
Des procédures spécifiques ont également été mises en place pour éviter l’introduction d’espèces invasives lors des livraisons de fret sur certaines îles.
« Sur certaines escales, des chiens spécialement entraînés inspectent les cargaisons pour s’assurer qu’aucun rat ne soit introduit sur les îles où subsistent des espèces d’oiseaux endémiques », explique Vaima Devimeux.
Une nouvelle étape pour cette compagnie familiale polynésienne qui, après quarante ans d’exploitation avec un seul navire, s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire maritime.
Aranui souligne également ses engagements environnementaux. La compagnie respecte les règles internationales MARPOL et est certifiée Green Marine Europe depuis 2022, un programme visant à aller au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion des déchets ou de traitement des eaux.
Des procédures spécifiques ont également été mises en place pour éviter l’introduction d’espèces invasives lors des livraisons de fret sur certaines îles.
« Sur certaines escales, des chiens spécialement entraînés inspectent les cargaisons pour s’assurer qu’aucun rat ne soit introduit sur les îles où subsistent des espèces d’oiseaux endémiques », explique Vaima Devimeux.
Une nouvelle étape pour cette compagnie familiale polynésienne qui, après quarante ans d’exploitation avec un seul navire, s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire maritime.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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