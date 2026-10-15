Afrique du Sud : « Faces of Joy », la nouvelle campagne de promotion

La campagne valorise aussi une offre associantet. L’Afrique du Sud met notamment en avant lesà la rencontre des, leset la gastronomie, ainsi que ses infrastructures aériennes et routières.Cette promotion intervient alors que les marchés d’Europe du Sud : France, Italie, Espagne et Portugal, enregistrent unedes arrivées de visiteurs au, selon les chiffres communiqués par l’. La hausse atteintpour la France.