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Afrique du Sud : « Faces of Joy », la nouvelle campagne de promotion

L’Office de tourisme déploie cette campagne en France, en Italie et en Espagne jusqu’à fin mars 2027


L’Office de tourisme d’Afrique du Sud lance « Faces of Joy », une campagne destinée à promouvoir la destination en France, en Italie et en Espagne jusqu’à fin mars 2027. Dans la continuité de « Le bonheur t’attend ici ! », ce dispositif digital met l’accent sur les émotions suscitées par les paysages, les safaris et les rencontres, avec l’objectif d’inspirer les voyageurs dans la préparation de leur séjour.


Rédigé par le Jeudi 15 Octobre 2026 à 08:42

La campagne « Faces of Joy » met en scène les émotions des voyageurs face aux paysages et aux expériences proposés en Afrique du Sud. DepositPhotos.com/gattophotos
La campagne « Faces of Joy » met en scène les émotions des voyageurs face aux paysages et aux expériences proposés en Afrique du Sud. DepositPhotos.com/gattophotos
CroisiEurope
L’Office de tourisme d’Afrique du Sud lance « Faces of Joy », une campagne destinée à promouvoir la destination en France, en Italie et en Espagne jusqu’à fin mars 2027.

Le dispositif propose également une approche interactive pour inviter les internautes à imaginer leur propre itinéraire en Afrique du Sud.

La « soft adventure » mise en avant

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La campagne valorise aussi une offre associant expériences en pleine nature et confort haut de gamme. L’Afrique du Sud met notamment en avant les safaris guidés à la rencontre des Big Five, les lodges 5 étoiles et la gastronomie, ainsi que ses infrastructures aériennes et routières.

Cette promotion intervient alors que les marchés d’Europe du Sud : France, Italie, Espagne et Portugal, enregistrent une progression de 7,3 % des arrivées de visiteurs au premier semestre 2026, selon les chiffres communiqués par l’Office de tourisme. La hausse atteint 9,3 % pour la France.

A lire aussi : Afrique du Sud : Marietton fait l’acquisition d’une réserve privée de 5 000 hectares

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Tags : afrique du sud
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