Afrique du Sud : « Faces of Joy », la nouvelle campagne de promotion

La campagne « Faces of Joy » met en scène les émotions des voyageurs face aux paysages et aux expériences proposés en Afrique du Sud. DepositPhotos.com/gattophotos
L’Office de tourisme d’Afrique du Sud lance « Faces of Joy », une campagne destinée à promouvoir la destination en France, en Italie et en Espagne jusqu’à fin mars 2027.
Le dispositif propose également une approche interactive pour inviter les internautes à imaginer leur propre itinéraire en Afrique du Sud.
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La « soft adventure » mise en avant
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La campagne valorise aussi une offre associant expériences en pleine nature et confort haut de gamme. L’Afrique du Sud met notamment en avant les safaris guidés à la rencontre des Big Five, les lodges 5 étoiles et la gastronomie, ainsi que ses infrastructures aériennes et routières.
Cette promotion intervient alors que les marchés d’Europe du Sud : France, Italie, Espagne et Portugal, enregistrent une progression de 7,3 % des arrivées de visiteurs au premier semestre 2026, selon les chiffres communiqués par l’Office de tourisme. La hausse atteint 9,3 % pour la France.
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