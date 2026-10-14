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Exod : l’application qui transforme les pas des joueurs en dons pour le patrimoine

Bientôt des partenariats avec l'écosystème du tourisme


Lancée en août 2026, Exod mise sur la marche, la gamification et la découverte du patrimoine pour engager ses utilisateurs. L’application transforme une partie des revenus générés en dons destinés à la restauration de sites patrimoniaux. Sylvain Morel, COO d’Exod, détaille les ambitions de cette nouvelle plateforme, son modèle économique et ses perspectives dans le tourisme.


Rédigé par le Mercredi 14 Octobre 2026 à 16:30

Née à Montpellier (Hérault), l’application Exod convertit chaque pas en subvention pour sauver le patrimoine. @exod
Née à Montpellier (Hérault), l’application Exod convertit chaque pas en subvention pour sauver le patrimoine. @exod
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Développée par GC Tech, la maison mère de Génération Voyage, Exod cherche à inciter les utilisateurs découvrir le patrimoine, notamment grâce à la marche.

Le principe repose sur la gamification. En marchant, en visitant des lieux, en collectionnant des cartes ou en accomplissant des missions, les utilisateurs gagnent des « oboles », une monnaie virtuelle. Les pas sont récupérés depuis le téléphone ou une montre connectée, puis convertis dans l’application.

Chaque jour, entre 18 heures et minuit, les utilisateurs peuvent participer à une collecte commune. À la fin du mois, Exod convertit la somme en euros et le reverse à un projet de restauration du patrimoine.

« C’est une forme de micro-mécénat, résume Sylvain Morel, COO de la plateforme. Le fonctionnement vise à associer une activité quotidienne, la marche, à la découverte culturelle et au financement de projets locaux.»

Pour favoriser l’engagement, Exod s’inspire de plusieurs jeux et applications à succès. « Nous avons repris des mécaniques qui fonctionnent, comme la collection, les récompenses et les missions, mais sans vouloir donner un côté enfantin ou basé sur le combat », détaille Sylvain Morel.

Les utilisateurs peuvent notamment collectionner des timbres virtuels représentant des personnalités historiques, des architectes, des inventeurs ou encore des résistants. Chaque carte est accompagnée d’une anecdote. « L’objectif est aussi de transmettre des connaissances. On apprend des choses sans avoir l’impression de suivre un cours », poursuit le COO de l’entreprise.

Un premier don de 708 euros

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Pour alimenter son application, Exod dispose d’un catalogue d’environ 20 000 points d’intérêt en France. Le patrimoine bâti y côtoie le patrimoine naturel : églises, châteaux, fontaines, statues, forêts ou rivières.

« Nous avons déjà une base importante grâce au travail réalisé depuis une dizaine d’années par Génération Voyage », indique le COO. Les contenus existants sont complétés par des recherches sur les sites des offices de tourisme et d’autres sources en ligne.

La plateforme souhaite également faire participer sa communauté à l’enrichissement du catalogue. Une fonctionnalité doit permettre aux joueurs de proposer de nouveaux lieux. « Les contributions seront ensuite modérées et validées par notre équipe », précise Sylvain Morel.

Le premier don réalisé par Exod s’est élevé à 708,24 euros. Il a été consacré à la rénovation du toit d’une église dans l’Aveyron. « Nous essayons de mettre en lumière des projets qui ne sont pas forcément les plus médiatisés », souligne Sylvain Morel. Les bénéficiaires doivent toutefois disposer d’une structure capable de recevoir les dons, notamment par l’intermédiaire de la Fondation du patrimoine.

Les utilisateurs participent également au choix des projets. Chaque semaine, plusieurs opérations sont organisées sous la forme d’un tournoi, avec des phases de sélection jusqu’à la finale. Ce système de vote doit renforcer l’implication des joueurs, mais aussi contribuer à la notoriété de l’application. « L’idée est que les utilisateurs aient envie de faire voter leurs proches et de leur faire découvrir Exod », explique Sylvain Morel.

Un modèle économique encore en construction

Développée par GC Tech, la maison mère de Génération Voyage, Exod s’appuie sur une mécanique de jeu pour embarquer ses utilisateurs. En bas à droite, Sylvain Morel, COO d’Exod. @exod
Développée par GC Tech, la maison mère de Génération Voyage, Exod s’appuie sur une mécanique de jeu pour embarquer ses utilisateurs. En bas à droite, Sylvain Morel, COO d’Exod. @exod
Pour financer son développement, Exod teste plusieurs sources de revenus. La publicité consentie constitue une première piste : les utilisateurs peuvent accepter de regarder des publicités en échange de récompenses dans le jeu.

La plateforme prévoit également de proposer des visites narratives payantes. Les utilisateurs pourront acheter des tickets à l’unité, à 6,99 euros, ou opter pour un pack de dix tickets à 39,99 euros. Un abonnement premium est aussi envisagé.

« Nous voulons proposer une expérience plus poussée, avec des contenus narratifs et des parcours qui permettent d’aller plus loin dans la découverte », explique Sylvain Morel.

À plus long terme, Exod souhaite développer l’affiliation avec des acteurs du voyage et des loisirs. La plateforme envisage notamment des collaborations avec des sites de réservation d’activités, comme GetYourGuide, Civitatis ou Viator, mais aussi avec des acteurs de l’hébergement et du transport.

« Nous regardons tout ce qui peut avoir du sens pour nos utilisateurs, qu’il s’agisse de réserver une activité, un hébergement ou un transport », indique le COO. Des contacts sont envisagés avec des marques comme Airbnb, Booking, Transavia ou Air France, mais ces partenariats restent encore à construire.

L’équipe souhaite d’abord stabiliser la première version de l’application et poursuivre l’acquisition d’utilisateurs. « Notre priorité est de terminer la V1 et d’atteindre environ 10 000 joueurs avant d’accélérer sur les différentes phases de monétisation », précise Sylvain Morel.

Vers des partenariats avec les offices de tourisme

Un mois après son lancement, Exod compte environ 6 000 à 6 500 joueurs et a fait un premier don de 708,24 euros. @exod
Un mois après son lancement, Exod compte environ 6 000 à 6 500 joueurs et a fait un premier don de 708,24 euros. @exod
En septembre 2026, soit un mois après son lancement, Exod compte environ 6 000 à 6 500 joueurs et enregistre plus d’un million de pas réclamés chaque jour. Le nombre de pas cumulés doit prochainement dépasser les 200 millions.

Pour développer sa communauté, la plateforme s’appuie notamment sur la visibilité de Génération Voyage, mais aussi sur les réseaux sociaux. Elle a également engagé un premier partenariat avec l’office de tourisme de Montpellier.

« Les offices de tourisme ont un rôle important à jouer, car ils connaissent les lieux et les histoires qu’il faut faire découvrir », estime Sylvain Morel. Exod souhaite donc multiplier les collaborations avec les acteurs institutionnels et touristiques, en France comme à l’étranger.

L’application commence par ailleurs à s’ouvrir à d’autres marchés, notamment en Grèce. Pour le moment, elle reste disponible en français, mais une traduction est prévue. « Nous devons adapter les contenus et l’expérience aux pays dans lesquels nous voulons nous développer », souligne le COO.

À terme, Exod entend élargir son action au-delà du patrimoine bâti. « Nous aimerions aussi soutenir des projets liés à la faune, à la flore, mais également à la transmission des savoir-faire et de l’éducation », conclut Sylvain Morel. L’enjeu sera désormais de transformer les premiers résultats de la plateforme en un modèle économique durable, tout en conservant son objectif initial : faire découvrir les territoires en marchant et en jouant.


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Tags : exod, gamification
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