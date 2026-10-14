Exod : l’application qui transforme les pas des joueurs en dons pour le patrimoine

Pour alimenter son application, Exod dispose d’un catalogue d’environ 20 000 points d’intérêt en France. Le patrimoine bâti y côtoie le patrimoine naturel : églises, châteaux, fontaines, statues, forêts ou rivières.



« Nous avons déjà une base importante grâce au travail réalisé depuis une dizaine d’années par Génération Voyage » , indique le COO. Les contenus existants sont complétés par des recherches sur les sites des offices de tourisme et d’autres sources en ligne.



La plateforme souhaite également faire participer sa communauté à l’enrichissement du catalogue. Une fonctionnalité doit permettre aux joueurs de proposer de nouveaux lieux. « Les contributions seront ensuite modérées et validées par notre équipe », précise Sylvain Morel.



Le premier don réalisé par Exod s’est élevé à 708,24 euros. Il a été consacré à la rénovation du toit d’une église dans l’Aveyron. « Nous essayons de mettre en lumière des projets qui ne sont pas forcément les plus médiatisés » , souligne Sylvain Morel. Les bénéficiaires doivent toutefois disposer d’une structure capable de recevoir les dons, notamment par l’intermédiaire de la Fondation du patrimoine.



Les utilisateurs participent également au choix des projets. Chaque semaine, plusieurs opérations sont organisées sous la forme d’un tournoi, avec des phases de sélection jusqu’à la finale. Ce système de vote doit renforcer l’implication des joueurs, mais aussi contribuer à la notoriété de l’application. « L’idée est que les utilisateurs aient envie de faire voter leurs proches et de leur faire découvrir Exod », explique Sylvain Morel.