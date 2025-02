Cette app vous paie pour visiter votre ville !

Avec la gamification, nous voulons offrir une expérience plus interactive et gratifiante à notre communauté tout en enrichissant le contenu partagé sur PimpMyTrip. Cette nouvelle version renforce notre vision d'un tourisme plus humain et collaboratif, où chaque contribution compte et est valorisée

Nous souhaitons récompenser nos membres tout en rendant l'expérience plus fun et engageante. PimpMyTrip propose déjà des cartes cadeaux valables auprès de 250 marques partenaires

vise à renforcer l'engagement des utilisateurs tout en améliorant la qualité du contenu partagé sur l'application . En rendant l'expérience plus ludique et en offrant des récompenses, PimpMyTrip encourage les utilisateurs à explorer davantage leur ville, à partager plus fréquemment leurs bonnes adresses, et à revenir régulièrement sur l'application., explique la vision derrière cette évolution : "."Cette approche bénéficie à la fois aux, qui sont stimulés et récompensés pour partager leurs connaissances, et aux, qui profitent d'un contenu plus riche et de qualité. Anne-Sophie Battin , souligne l'aspect pratique de ces récompenses : "."Lancée initialement en mai 2023,. Avec cette nouvelle mise à jour, l'application continue d'évoluer et de redéfinir la manière dont les habitants et les voyageurs découvrent et partagent leurs expériences urbaines.