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Voyages d’exception déménage et innove avec le voyage sur mesure

La trentaine de salariés est regroupée sur un plateau unique de 160 m2.


A l’occasion de l’inauguration de ses nouveaux locaux parisiens, le tour-opérateur a annoncé une diversification de ses activités avec le développement d’une offre de voyages sur mesure.


Rédigé par le Mardi 13 Octobre 2026 à 15:02

Lionel Rabiet lors de l'inauguration des nouveaux locaux de Voyages d'exception. Photo: TB
Lionel Rabiet lors de l'inauguration des nouveaux locaux de Voyages d'exception. Photo: TB
CroisiEurope
Il soufflait comme un air de révolution, le 8 octobre, chez Voyages d’exception. Au sens figuré car le tour-opérateur a invité une petite centaine de personnes – fournisseurs, partenaires, guides-conférenciers, salariés – pour inaugurer ses nouveaux locaux parisiens, situés rue du Faubourg Saint-Antoine.

Pour l’occasion, son fondateur et dirigeant Lionel Rabiet (par ailleurs président des Entreprises du Voyage Ile-de-France) a demandé à chacun de s’habiller en blanc et bleu et, à l’arrivée, de porter une cocarde et, pour les plus audacieux, un bonnet phrygien !

Au sens propre également puisqu’à deux pas de là, sur la place de la Bastille, lycéens et policiers s’affrontaient dans un nuage de gaz lacrymogène, empêchant quelques invités d’arriver à bon port…

Un plateau unique pour gagner en efficacité

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« Revolution est un mot que j’aime bien. C’est à la fois un changement brutal mais aussi l’idée de faire un tour sur soi-même et revenir au point de départ, comme la révolution d’une planète. Le changement et la continuité en quelque sorte, à l’instar de Voyages d’exception » s’est amusé Lionel Rabiet – jamais avare en parabole - lors d’un rapide discours.

Le dirigeant voit dans ce déménagement le symbole de quatre révolutions, ou tout du moins quatre changements majeurs dans l’histoire de la jeune entreprise, qui fêtera ses 15 ans en 2027.

Tout d’abord l’occasion de voir plus grand et de gagner en efficacité en regroupant son équipe sur un seul et même plateau, quand elle était jusqu’à présent dispersée sur deux étages.

Le développement d’une offre de voyages sur mesure

Blottis au fond d’une élégante cour arborée, au second étage, les nouveaux locaux de 160 m2 - que Voyages d’exception a achetés alors qu’il était locataire des précédents - regroupent la trentaine de salariés : réservation, production, service transport, marketing comptabilité…

Par ailleurs, un espace d’accueil a été aménagé, susceptible d’accueillir du public. C’est la seconde « révolution » ; jusqu’à présent spécialiste des voyages GIR en petits groupes avec conférenciers (notamment les croisières et voyages en train…), Voyages d’exception ambitionne désormais de développer le voyage sur mesure.

Pour l’occasion, deux personnes seront chargées d’accompagner les clients, autour d’une offre mise en place par Pascal Bouchet. « C’est le segment touristique qui connaît la plus forte croissance » justifie Lionel Rabiet.

Explorator, un rachat gagnant ?

La troisième « révolution » a été actée il y a quelques semaines, avec le rachat du tour-opérateur Explorator , spécialiste des petits groupes, qui était en redressement judiciaire.

« C’était une entreprise révolutionnaire à sa façon lors de se création en 1971, avec une approche de pionnier, de défricheur » ajoute le dirigeant.

La marque et le positionnement seront conservés et les quatre salariés repris doivent permettre à Voyages d’exception de développer une offre de circuits culturels hors des sentiers battus, en faisant jouer les synergies commerciales, marketing et technologiques.

Lire aussi : Voyages d’exception accélère sa diversification pour ses 15 ans

Une activité en léger recul en 2026

Enfin, la technologie constitue la quatrième révolution, en particulier l’intelligence artificielle. « Elle change notre façon de travailler, nous fait gagner en productivité, nous aide à intégrer Explorator. C’est invisible pour le client mais essentiel pour l’entreprise ».

Voyages d’exception devrait réaliser un chiffre d’affaires compris entre 15 et 16 millions d’euros en 2026 (exercice au 31 décembre), en baisse d'environ 10% par rapport à l’année précédente (à périmètre constant), du fait des turbulences géopolitiques du printemps.

Il faut y ajouter les environs 3 M€ réalisés par Explorator. Au final, « l’année sera correcte, avec toujours des résultats dans le vert » conclut Lionel Rabiet.


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Tags : voyages d’exception
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