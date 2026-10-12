Voyages d’exception déménage et innove avec le voyage sur mesure

révolution

C’était une entreprise révolutionnaire à sa façon lors de se création en 1971, avec une approche de pionnier, de défricheur

La troisième «» a été actée il y a quelques semaines, avec le, spécialiste des petits groupes, qui était en redressement judiciaire.» ajoute le dirigeant.Laet les quatre salariés repris doivent permettre à Voyages d’exception de développer une offre de, en faisant jouer les synergies commerciales, marketing et technologiques.