Voyages d’exception propose la Corée du Sud en mode VIP

Au-delà de l'aspect culturel et intellectuel, ce voyage a été conçu comme une véritable expérience VIP.Encadrement haut de gamme avec une équipe francophone dédiée ; hôtels de prestige, notamment The Ambassador Seoul - A Pullman Hotel 5* ; moments privilégiés, comme un cocktail à l’ambassade de France et des dîners gastronomiques dans les meilleures tables de Séoul, feront partie des prestations proposées.