La Corée du Sud introduit une carte d'arrivée électronique

Pour effectuer cette démarche en ligne, il est essentiel de préparer en amont les documents nécessaires, notamment le passeport et les informations relatives au voyage (dates du séjour, données des vols, adresse du lieu de résidence en Corée du Sud, etc.).



Sur le portail officiel, il sera demandé de télécharger une copie de la page d’identification du passeport.



Ce document permettra d’extraire automatiquement les données personnelles du voyageur grâce au système de reconnaissance optique des caractères (OCR).



Après cette étape, il faudra renseigner plusieurs informations essentielles concernant le voyage : la date d'arrivée en Corée du Sud, le numéro de vol (ou de bateau), la durée du séjour, le motif de la visite ainsi que les coordonnées de l’hébergement sur place.



Une fois toutes ces informations complétées, le formulaire en ligne pourra être soumis.



Une confirmation sera envoyée par e-mail et il sera possible de télécharger la carte d’arrivée électronique au format PDF ou d’en conserver une copie sous forme de capture d'écran.



En cas de modifications à apporter à la déclaration, il est tout à fait possible de l'éditer en ligne avant de passer par l'immigration au moment de l'entrée dans le pays.