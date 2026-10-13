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Baromètre Bourse des Vols : le Maghreb résiste et l'Europe du Sud fait une percée

Baromètre mensuel Bourse des Vols


Le baromètre Bourse des vols de septembre 2026 confirme l’attrait pour le Maghreb et l’Europe du Sud, tandis que les recherches pour la Toussaint privilégient le soleil accessible et le long-courrier. Les tendances varient toutefois selon les aéroports de départ et les produits réservés.


Rédigé par le Mercredi 14 Octobre 2026 à 07:28

Baromètre Bourse des Vols : le Maghreb résiste et l'Europe du Sud fait une percée - Photo Canva
Baromètre Bourse des Vols : le Maghreb résiste et l'Europe du Sud fait une percée - Photo Canva
CroisiEurope
Le baromètre de Bourse des Vols (BDV) pour septembre confirme la résilience des destinations maghrébines et la percée de l’Europe du Sud.

Saint-Denis de La Réunion conserve la première place des recherches au départ de France, malgré un recul de 33%.

Alger se classe deuxième (-4%), devant Bangkok (+17%). Marrakech (+40%), Oran (+24%) et Tunis (+34%) affichent également une dynamique positive.

Palma de Majorque enregistre une forte progression de 199%. À l’inverse, les DOM restent en retrait, avec des baisses pour Pointe-à-Pitre (-37%) et Fort-de-France (-14%). L’île Maurice accuse le recul le plus marqué du top 10, à -56%.
TOP 10 au départ de France

Autres articles
Le baromètre BDV par aéroport met en évidence des tendances contrastées selon les bassins de départ.

Le Maghreb progresse fortement à Lyon, tandis que les destinations méditerranéennes et européennes enregistrent des hausses marquées à Bordeaux, Bâle et Nantes.

Les destinations ultramarines, en revanche, affichent des évolutions plus hétérogènes, avec des reculs importants au départ de Paris, Marseille et Bordeaux.

À Lyon, Alger bondit de 217%, Tunis de 127% et Marrakech de 72%. À Marseille, Bangkok (+66%), Nosy Be (+160%) et Oran (+169%) se distinguent, malgré le recul d’Alger (-77%). À Bordeaux, Ajaccio (+825%) et Palma de Majorque (+580%) progressent fortement. Nantes confirme l’attrait pour les îles et le soleil, avec Tenerife à +475% et Bastia à +464%.

À Nice, les recherches vers Erevan explosent (+1 400%), tout comme Tel-Aviv (+892%). Ces variations portent sur les recherches, et non sur les réservations effectives.
TOP 10 au départ de Paris et de 7 aéroports de Province

Pour la Toussaint, Marrakech prend la tête des destinations recherchées, devant Alger et La Réunion. Casablanca gagne 13 places, tandis que Bangkok progresse de 3 rangs, confirmant l’attrait pour le long-courrier.
TOP 10 Vacances de la Toussaint

« Le mois de septembre confirme une recherche active d'arbitrage prix sur le vol sec (poussée de Palma, maintien du Maghreb) et un report vers les séjours de proximité.

Pour la Toussaint, les recherches s'orientent massivement vers le soleil accessible (Marrakech en tête, Maghreb très représenté) tout en conservant une demande solide sur le long-courrier (Réunion, Bangkok, Madagascar).  », précise Caroline Gachet, directrice Marketing & E-commerce de Bourse des vols.

Le baromètre des produits packagés révèle des tendances contrastées. La France prend la tête des ventes de séjours (+36%), devant la République dominicaine, en fort recul (-77%), et l’Italie (-19%). Côté circuits, les États-Unis restent en première position malgré une baisse de 33%, suivis du Canada (+2%). La Tanzanie progresse de 30%, tandis que l’Égypte recule de 42%.
Baromètre Bourse des Voyages

TOP 10 au départ de France

✈ TOP 10 DES DESTINATIONS

Au départ de France en volume de recherches - Septembre 2026
Variation volume de recherche vs N-1
1
Saint-Denis La Réunion Rolland Garros
33 %
2
Alger Houari Boumedienne
4 %
3
Bangkok
17 %
4
Pointe à Pitre Le Raizet
37 %
5
Marrakech Menara
40 %
6
Oran Ahmed Ben Bella
24 %
7
Fort de France Lamentin
14 %
8
Tunis Carthage
34 %
9
Palma de Majorque
199 %
10
Île Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam
56 %
▼ Baisse vs N-1 ▲ Hausse vs N-1


TOP 10 au départ de Paris et de 7 aéroports de Province

✈ TOP DES DESTINATIONS

Variation vs N-1
▼ Baisse vs N-1 ▲ Hausse vs N-1 ● NC : non communiqué


TOP 10 Vacances de la Toussaint

✈ TOP 10 DES DESTINATIONS

Vacances de la Toussaint, à date (septembre 2026) · en volume de recherches
Variation de rang vs N-1
1
Marrakech
21
2
Alger
2
3
La Réunion
=
4
Tunis
1
5
Bangkok
3
6
Casablanca
13
7
Porto
NC
8
Ajaccio
NC
9
Antananarivo
5
10
Dakar
NC
▲ Progression (rangs gagnés) ▼ Recul (rangs perdus) = Stable NC : non communiqué


Baromètre BOURSE des VOYAGES

✈ TOP 5 DES DESTINATIONS

Bourse des Voyages · volume de recherches vs N-1 · Septembre 2026
Séjours
Variation vs N-1
1
France
36 %
2
Rép. Dominicaine
77 %
3
Italie
19 %
4
Crète
14 %
5
Canaries
15 %
Circuits
Variation vs N-1
1
États-Unis
33 %
2
Canada
2 %
3
Laponie
18 %
4
Tanzanie
30 %
5
Égypte
42 %
▼ Baisse vs N-1 ▲ Hausse vs N-1

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Tags : barometre bdv, bdv
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