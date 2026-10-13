Baromètre Bourse des Vols : le Maghreb résiste et l'Europe du Sud fait une percée

Le baromètre de Bourse des Vols (BDV) pour septembre confirmeSaint-Denis de La Réunion conserve la première place des recherches au départ de France, malgré un recul de 33%.Alger se classe deuxième (-4%), devant Bangkok (+17%). Marrakech (+40%), Oran (+24%) et Tunis (+34%) affichent également une dynamique positive.Palma de Majorque enregistre une forte progression de 199%. À l’inverse, les DOM restent en retrait, avec des baisses pour Pointe-à-Pitre (-37%) et Fort-de-France (-14%). L’île Maurice accuse le recul le plus marqué du top 10, à -56%.