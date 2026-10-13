Baromètre Bourse des Vols : le Maghreb résiste et l'Europe du Sud fait une percée

Le baromètre de Bourse des Vols (BDV) pour septembre confirme la résilience des destinations maghrébines et la percée de l’Europe du Sud.
Saint-Denis de La Réunion conserve la première place des recherches au départ de France, malgré un recul de 33%.
Alger se classe deuxième (-4%), devant Bangkok (+17%). Marrakech (+40%), Oran (+24%) et Tunis (+34%) affichent également une dynamique positive.
Palma de Majorque enregistre une forte progression de 199%. À l’inverse, les DOM restent en retrait, avec des baisses pour Pointe-à-Pitre (-37%) et Fort-de-France (-14%). L’île Maurice accuse le recul le plus marqué du top 10, à -56%.
TOP 10 au départ de France
Saint-Denis de La Réunion conserve la première place des recherches au départ de France, malgré un recul de 33%.
Alger se classe deuxième (-4%), devant Bangkok (+17%). Marrakech (+40%), Oran (+24%) et Tunis (+34%) affichent également une dynamique positive.
Palma de Majorque enregistre une forte progression de 199%. À l’inverse, les DOM restent en retrait, avec des baisses pour Pointe-à-Pitre (-37%) et Fort-de-France (-14%). L’île Maurice accuse le recul le plus marqué du top 10, à -56%.
TOP 10 au départ de France
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Vols secs octobre : toutes les tendances au départ de Paris et province
Le baromètre BDV par aéroport met en évidence des tendances contrastées selon les bassins de départ.
Le Maghreb progresse fortement à Lyon, tandis que les destinations méditerranéennes et européennes enregistrent des hausses marquées à Bordeaux, Bâle et Nantes.
Les destinations ultramarines, en revanche, affichent des évolutions plus hétérogènes, avec des reculs importants au départ de Paris, Marseille et Bordeaux.
À Lyon, Alger bondit de 217%, Tunis de 127% et Marrakech de 72%. À Marseille, Bangkok (+66%), Nosy Be (+160%) et Oran (+169%) se distinguent, malgré le recul d’Alger (-77%). À Bordeaux, Ajaccio (+825%) et Palma de Majorque (+580%) progressent fortement. Nantes confirme l’attrait pour les îles et le soleil, avec Tenerife à +475% et Bastia à +464%.
À Nice, les recherches vers Erevan explosent (+1 400%), tout comme Tel-Aviv (+892%). Ces variations portent sur les recherches, et non sur les réservations effectives.
TOP 10 au départ de Paris et de 7 aéroports de Province
Pour la Toussaint, Marrakech prend la tête des destinations recherchées, devant Alger et La Réunion. Casablanca gagne 13 places, tandis que Bangkok progresse de 3 rangs, confirmant l’attrait pour le long-courrier.
TOP 10 Vacances de la Toussaint
« Le mois de septembre confirme une recherche active d'arbitrage prix sur le vol sec (poussée de Palma, maintien du Maghreb) et un report vers les séjours de proximité.
Pour la Toussaint, les recherches s'orientent massivement vers le soleil accessible (Marrakech en tête, Maghreb très représenté) tout en conservant une demande solide sur le long-courrier (Réunion, Bangkok, Madagascar). », précise Caroline Gachet, directrice Marketing & E-commerce de Bourse des vols.
Le baromètre des produits packagés révèle des tendances contrastées. La France prend la tête des ventes de séjours (+36%), devant la République dominicaine, en fort recul (-77%), et l’Italie (-19%). Côté circuits, les États-Unis restent en première position malgré une baisse de 33%, suivis du Canada (+2%). La Tanzanie progresse de 30%, tandis que l’Égypte recule de 42%.
Baromètre Bourse des Voyages
Le Maghreb progresse fortement à Lyon, tandis que les destinations méditerranéennes et européennes enregistrent des hausses marquées à Bordeaux, Bâle et Nantes.
Les destinations ultramarines, en revanche, affichent des évolutions plus hétérogènes, avec des reculs importants au départ de Paris, Marseille et Bordeaux.
À Lyon, Alger bondit de 217%, Tunis de 127% et Marrakech de 72%. À Marseille, Bangkok (+66%), Nosy Be (+160%) et Oran (+169%) se distinguent, malgré le recul d’Alger (-77%). À Bordeaux, Ajaccio (+825%) et Palma de Majorque (+580%) progressent fortement. Nantes confirme l’attrait pour les îles et le soleil, avec Tenerife à +475% et Bastia à +464%.
À Nice, les recherches vers Erevan explosent (+1 400%), tout comme Tel-Aviv (+892%). Ces variations portent sur les recherches, et non sur les réservations effectives.
TOP 10 au départ de Paris et de 7 aéroports de Province
Pour la Toussaint, Marrakech prend la tête des destinations recherchées, devant Alger et La Réunion. Casablanca gagne 13 places, tandis que Bangkok progresse de 3 rangs, confirmant l’attrait pour le long-courrier.
TOP 10 Vacances de la Toussaint
« Le mois de septembre confirme une recherche active d'arbitrage prix sur le vol sec (poussée de Palma, maintien du Maghreb) et un report vers les séjours de proximité.
Pour la Toussaint, les recherches s'orientent massivement vers le soleil accessible (Marrakech en tête, Maghreb très représenté) tout en conservant une demande solide sur le long-courrier (Réunion, Bangkok, Madagascar). », précise Caroline Gachet, directrice Marketing & E-commerce de Bourse des vols.
Le baromètre des produits packagés révèle des tendances contrastées. La France prend la tête des ventes de séjours (+36%), devant la République dominicaine, en fort recul (-77%), et l’Italie (-19%). Côté circuits, les États-Unis restent en première position malgré une baisse de 33%, suivis du Canada (+2%). La Tanzanie progresse de 30%, tandis que l’Égypte recule de 42%.
Baromètre Bourse des Voyages
TOP 10 au départ de France
✈ TOP 10 DES DESTINATIONS
▶ Au départ de France en volume de recherches - Septembre 2026
Variation volume de recherche vs N-1
1
Saint-Denis La Réunion Rolland Garros
▼33 %
2
Alger Houari Boumedienne
▼4 %
3
Bangkok
▲17 %
4
Pointe à Pitre Le Raizet
▼37 %
5
Marrakech Menara
▲40 %
6
Oran Ahmed Ben Bella
▲24 %
7
Fort de France Lamentin
▼14 %
8
Tunis Carthage
▲34 %
9
Palma de Majorque
▲199 %
10
Île Maurice - Sir Seewoosagur Ramgoolam
▼56 %
TOP 10 au départ de Paris et de 7 aéroports de Province
✈ TOP DES DESTINATIONS
▶
Variation vs N-1
TOP 10 Vacances de la Toussaint
✈ TOP 10 DES DESTINATIONS
▶ Vacances de la Toussaint, à date (septembre 2026) · en volume de recherches
Variation de rang vs N-1
1
Marrakech
▲21
2
Alger
▲2
3
La Réunion
=
4
Tunis
▲1
5
Bangkok
▲3
6
Casablanca
▲13
7
Porto
NC
8
Ajaccio
NC
9
Antananarivo
▲5
10
Dakar
NC
Baromètre BOURSE des VOYAGES
✈ TOP 5 DES DESTINATIONS
▶ Bourse des Voyages · volume de recherches vs N-1 · Septembre 2026
Séjours
Variation vs N-1
1
France
▲36 %
2
Rép. Dominicaine
▼77 %
3
Italie
▼19 %
4
Crète
▼14 %
5
Canaries
▼15 %
Circuits
Variation vs N-1
1
États-Unis
▼33 %
2
Canada
▲2 %
3
Laponie
▼18 %
4
Tanzanie
▲30 %
5
Égypte
▼42 %