Raphaël Torro (PenguinWorld) : "2026 sera une année frustrante"

Raphaël Torro, Président de PenguinWorld : "2026 avait pourtant très bien commencé, mais des événements géopolitiques extérieurs sont venus casser cette dynamique. Au final, les résultats ne seront probablement pas à la hauteur, non pas parce que nous avons mal travaillé ou commis des erreurs, mais parce que le contexte s'est brutalement dégradé" - Photo CE
TourMaG - Cela fera bientôt 3 ans que PenguinWorld a repris la marque, le site et la techno de BDV (Bourse des vols et Bourse des Voyages. Quel bilan tirez-vous ?
Raphaël Torro : Nous avons relancé assez rapidement Bourse des Vols, car sa remise en service était plus simple pour nous. En revanche, Bourse des Voyages était un chantier beaucoup plus conséquent puisqu'il a fallu tout reprendre.
Nous avons également entièrement repensé l'identité de BDV, dont le logo n'avait pas évolué depuis sa création. Nous avons conçu un nouveau logo, désormais décliné pour Bourse des Vols et Bourse des Voyages. Les deux marques poursuivent leur développement.
TourMaG - A côté des vols, vous avez une appétence pour le train. Sur Bourse des Voyages, vous proposez des séjours hébergement + train, est-ce que ces produits trouvent leur public ?
Raphaël Torro : En effet, sur Bourse des Voyages, nous proposons des offres incluant le train, un service qui, à mon sens, n'est pas suffisamment mis en avant. Beaucoup de voyageurs sont intéressés par ce mode de transport, mais le prix reste un frein important.
Il y a donc un vrai travail de pédagogie à mener. Les utilisateurs savent que cette offre existe, mais ils renoncent souvent lorsqu'ils découvrent les tarifs. En dehors de certains trajets en France, le train reste peu compétitif : un Paris-Londres peut, par exemple, coûter cinq à six fois plus cher qu'un vol.
Bien sûr, le train présente des avantages : il relie directement les centres-villes, il évite les contraintes liées aux aéroports et permet un trajet moins émetteur en C0². Mais, dans les faits, ces arguments peinent souvent à compenser l'écart de prix, ce qui freine encore son adoption par les voyageurs.
Raphaël Torro : Nous avons relancé assez rapidement Bourse des Vols, car sa remise en service était plus simple pour nous. En revanche, Bourse des Voyages était un chantier beaucoup plus conséquent puisqu'il a fallu tout reprendre.
Nous avons également entièrement repensé l'identité de BDV, dont le logo n'avait pas évolué depuis sa création. Nous avons conçu un nouveau logo, désormais décliné pour Bourse des Vols et Bourse des Voyages. Les deux marques poursuivent leur développement.
TourMaG - A côté des vols, vous avez une appétence pour le train. Sur Bourse des Voyages, vous proposez des séjours hébergement + train, est-ce que ces produits trouvent leur public ?
Raphaël Torro : En effet, sur Bourse des Voyages, nous proposons des offres incluant le train, un service qui, à mon sens, n'est pas suffisamment mis en avant. Beaucoup de voyageurs sont intéressés par ce mode de transport, mais le prix reste un frein important.
Il y a donc un vrai travail de pédagogie à mener. Les utilisateurs savent que cette offre existe, mais ils renoncent souvent lorsqu'ils découvrent les tarifs. En dehors de certains trajets en France, le train reste peu compétitif : un Paris-Londres peut, par exemple, coûter cinq à six fois plus cher qu'un vol.
Bien sûr, le train présente des avantages : il relie directement les centres-villes, il évite les contraintes liées aux aéroports et permet un trajet moins émetteur en C0². Mais, dans les faits, ces arguments peinent souvent à compenser l'écart de prix, ce qui freine encore son adoption par les voyageurs.
"Depuis l'annonce d'un accord, il y a une quinzaine de jours, l'activité repart progressivement"
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TourMaG - Quel est l'impact de la crise au Moyen-Orient sur les marques du groupe : BDV, Resaneo ou Quartier Libre, votre tour-opérateur maison, spécialiste des circuits accompagnés en Europe ?
Raphaël Torro : Nous avons clairement constaté un fort ralentissement des réservations fin février. Selon les semaines, le recul a oscillé entre 20 et 40%, aussi bien sur Bourse des Vols que sur Bourse des Voyages.
Depuis l'annonce d'un accord, il y a une quinzaine de jours, l'activité repart progressivement. Nous observons d'ailleurs que les réservations de vols secs redémarrent toujours un peu avant - deux ou trois jours avant - celles des séjours.
Aujourd'hui, nous retrouvons des niveaux de réservations comparables, voire légèrement supérieurs, à ceux de l'an dernier. En revanche, cela ne permettra pas de compenser les pertes enregistrées depuis le mois de mars.
Chez Resaneo, le ralentissement a été plus marqué que sur les activités B2C. Nous constatons que le marché B2B est davantage impacté. Contrairement aux clients qui réservent directement en ligne, les voyageurs accompagnés par un agent échangent sur les itinéraires, les conditions de voyage et le contexte géopolitique.
Lorsque des transits par le Golfe sont évoqués, certains hésitent davantage. Les alternatives via des compagnies européennes existent, mais elles sont souvent nettement plus coûteuses.
Quant à Quartier Libre, nous pensions que les destinations européennes pourraient mieux résister, mais les voyageurs ne réservaient tout simplement plus, principalement par crainte de ne pas pouvoir rentrer en cas d'aggravation de la situation ou de pénurie de carburant.
Nous constatons bien un léger report vers des destinations perçues comme plus sûres, comme la Norvège, l'Islande, l'Écosse ou l'Irlande, mais le phénomène reste limité.
Depuis une quinzaine de jours, les réservations repartent, dans le sillage du redémarrage des ventes de vols secs. Les niveaux sont légèrement supérieurs à ceux de 2025, mais pas suffisamment pour compenser le retard, là aussi, de ces trois derniers mois, même si nous avons encore pas mal de départs sur l'été.
Raphaël Torro : Nous avons clairement constaté un fort ralentissement des réservations fin février. Selon les semaines, le recul a oscillé entre 20 et 40%, aussi bien sur Bourse des Vols que sur Bourse des Voyages.
Depuis l'annonce d'un accord, il y a une quinzaine de jours, l'activité repart progressivement. Nous observons d'ailleurs que les réservations de vols secs redémarrent toujours un peu avant - deux ou trois jours avant - celles des séjours.
Aujourd'hui, nous retrouvons des niveaux de réservations comparables, voire légèrement supérieurs, à ceux de l'an dernier. En revanche, cela ne permettra pas de compenser les pertes enregistrées depuis le mois de mars.
Chez Resaneo, le ralentissement a été plus marqué que sur les activités B2C. Nous constatons que le marché B2B est davantage impacté. Contrairement aux clients qui réservent directement en ligne, les voyageurs accompagnés par un agent échangent sur les itinéraires, les conditions de voyage et le contexte géopolitique.
Lorsque des transits par le Golfe sont évoqués, certains hésitent davantage. Les alternatives via des compagnies européennes existent, mais elles sont souvent nettement plus coûteuses.
Quant à Quartier Libre, nous pensions que les destinations européennes pourraient mieux résister, mais les voyageurs ne réservaient tout simplement plus, principalement par crainte de ne pas pouvoir rentrer en cas d'aggravation de la situation ou de pénurie de carburant.
Nous constatons bien un léger report vers des destinations perçues comme plus sûres, comme la Norvège, l'Islande, l'Écosse ou l'Irlande, mais le phénomène reste limité.
Depuis une quinzaine de jours, les réservations repartent, dans le sillage du redémarrage des ventes de vols secs. Les niveaux sont légèrement supérieurs à ceux de 2025, mais pas suffisamment pour compenser le retard, là aussi, de ces trois derniers mois, même si nous avons encore pas mal de départs sur l'été.
"Les nouvelles réservations long-courriers concernent davantage la fin de l'année ou 2027 que l'été 2026"
L'équipe du groupe PenguinWorld à l'occasion de la Terrasse Party qui se tenait le 1er juillet à l'Adidas Arena à Paris - Photo CE
TourMaG - Qu'en est-il des prix sur l'aérien, sont-ils en train de baisser ?
Raphaël Torro : Les prix des billets restent globalement comparables. Ils peuvent éventuellement reculer de 2 à 3% si les taux de remplissage ne sont pas satisfaisants, mais on ne constate pas de baisse significative.
Les compagnies aériennes ont été très rapides à appliquer des hausses liées au carburant, alors même qu'elles se couvrent contre les fluctuations du prix du pétrole. Si la baisse du pétrole s'installe dans la durée, je ne suis pas certain que ces surcharges soient supprimées aussi rapidement.
Pour les distributeurs comme nous, c'est une double peine : la surcharge carburant est considérée comme une taxe et ne fait pas partie de l'assiette de rémunération. En revanche, nous constatons une baisse du panier moyen, car nous vendons beaucoup moins de voyages long-courriers.
Depuis l'annonce de l'accord de paix, les réservations sont reparties, principalement sur le court et le moyen-courrier. En revanche, les voyageurs restent plus prudents sur le long-courrier, qui se prépare généralement plusieurs mois à l'avance. Un séjour d'une semaine en Europe peut encore se décider relativement sur un coup de tête, mais un voyage à l'autre bout du monde ce n'est pas vraiment le cas.
Raphaël Torro : Les prix des billets restent globalement comparables. Ils peuvent éventuellement reculer de 2 à 3% si les taux de remplissage ne sont pas satisfaisants, mais on ne constate pas de baisse significative.
Les compagnies aériennes ont été très rapides à appliquer des hausses liées au carburant, alors même qu'elles se couvrent contre les fluctuations du prix du pétrole. Si la baisse du pétrole s'installe dans la durée, je ne suis pas certain que ces surcharges soient supprimées aussi rapidement.
Pour les distributeurs comme nous, c'est une double peine : la surcharge carburant est considérée comme une taxe et ne fait pas partie de l'assiette de rémunération. En revanche, nous constatons une baisse du panier moyen, car nous vendons beaucoup moins de voyages long-courriers.
Depuis l'annonce de l'accord de paix, les réservations sont reparties, principalement sur le court et le moyen-courrier. En revanche, les voyageurs restent plus prudents sur le long-courrier, qui se prépare généralement plusieurs mois à l'avance. Un séjour d'une semaine en Europe peut encore se décider relativement sur un coup de tête, mais un voyage à l'autre bout du monde ce n'est pas vraiment le cas.
TourMaG - Les compagnies aériennes du Golfe ont repris leurs opérations. Est-ce que la levée des restrictions par le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, pour les Emirats notamment, pourrait donner un nouveau souffle ?
Raphaël Torro : Cela fait déjà plusieurs semaines que les liaisons aériennes ont désormais quasiment toutes repris normalement, à l'exception de quelques destinations comme l'Iran.
Les compagnies ont pu compter sur les réservations effectuées avant le conflit, ce qui a permis de maintenir un bon niveau d'activité en juin. En revanche, sur les prises de commandes, je ne sais pas si juin sera un bon mois pour ces transporteurs...
Les nouvelles réservations long-courriers concernent davantage la fin de l'année ou 2027, que l'été 2026. Ce n'est pas uniquement une question de crainte liée au contexte géopolitique. Il y a, d'une part, l'effet prix, et d'autre part, comme je l'expliquais, on ne part à l'autre bout du monde en dernière minute.
Pour cet été, les voyageurs privilégient des destinations plus proches plutôt que les grands voyages, qui devraient revenir l'an prochain.
Raphaël Torro : Cela fait déjà plusieurs semaines que les liaisons aériennes ont désormais quasiment toutes repris normalement, à l'exception de quelques destinations comme l'Iran.
Les compagnies ont pu compter sur les réservations effectuées avant le conflit, ce qui a permis de maintenir un bon niveau d'activité en juin. En revanche, sur les prises de commandes, je ne sais pas si juin sera un bon mois pour ces transporteurs...
Les nouvelles réservations long-courriers concernent davantage la fin de l'année ou 2027, que l'été 2026. Ce n'est pas uniquement une question de crainte liée au contexte géopolitique. Il y a, d'une part, l'effet prix, et d'autre part, comme je l'expliquais, on ne part à l'autre bout du monde en dernière minute.
Pour cet été, les voyageurs privilégient des destinations plus proches plutôt que les grands voyages, qui devraient revenir l'an prochain.
Quartier Libre : un circuit Laponie Norvège, Suède et Finlande
TourMaG - Sur Quartier Libre, préparez-vous des nouveautés ?
Raphaël Torro : Nous ne lançons pas de nouvelles destinations mais nous étoffons notre production, notamment sur la Laponie.
Nous développons un circuit qui permet de découvrir les différentes facettes de cette région. La Laponie ne se résume pas à un seul pays : elle s'étend sur la Norvège, la Suède et la Finlande.
L'idée est de proposer un itinéraire fidèle à notre savoir-faire, en faisant découvrir les paysages, mais aussi les différentes cultures qui cohabitent dans ces territoires nordiques.
TourMaG - Vous aviez lancé un produit train sur l'Écosse. A-t-il trouvé son public ?
Raphaël Torro : Non malheureusement comme je le disais, l'alternative en avion est moins chère, surtout si on part de province. L'Écosse est bien desservie. En train, on doit passer par Paris, puis Londres et enfin l'Écosse.
Aujourd'hui, le train reste perdant par rapport à l'avion sur le plan budgétaire. Pour l'instant, il s'adresse à une clientèle de niche : des voyageurs qui ont peur de prendre l'avion ou qui souhaitent absolument voyager en train et disposent des moyens financiers pour le faire.
Raphaël Torro : Nous ne lançons pas de nouvelles destinations mais nous étoffons notre production, notamment sur la Laponie.
Nous développons un circuit qui permet de découvrir les différentes facettes de cette région. La Laponie ne se résume pas à un seul pays : elle s'étend sur la Norvège, la Suède et la Finlande.
L'idée est de proposer un itinéraire fidèle à notre savoir-faire, en faisant découvrir les paysages, mais aussi les différentes cultures qui cohabitent dans ces territoires nordiques.
TourMaG - Vous aviez lancé un produit train sur l'Écosse. A-t-il trouvé son public ?
Raphaël Torro : Non malheureusement comme je le disais, l'alternative en avion est moins chère, surtout si on part de province. L'Écosse est bien desservie. En train, on doit passer par Paris, puis Londres et enfin l'Écosse.
Aujourd'hui, le train reste perdant par rapport à l'avion sur le plan budgétaire. Pour l'instant, il s'adresse à une clientèle de niche : des voyageurs qui ont peur de prendre l'avion ou qui souhaitent absolument voyager en train et disposent des moyens financiers pour le faire.
De nouvelles fonctionnalités chez Resaneo, notamment pour les agences groupistes
TourMaG - Et en B2B, via Resaneo, le train est-il davantage vendu ?
Raphaël Torro : Le train prend mieux en B2B sur Resaneo, car de nombreuses agences ont repris le réflexe de vendre le train.
Grâce à un outil comme Resaneo, elles peuvent facilement vendre des billets à leurs clients, sur toutes les compagnies en France, et aussi sur le réseau européen grâce à notre partenariat avec Rail Europe.
TourMaG - Préparez-vous des nouveautés ?
Raphaël Torro : Oui, à l'occasion de l'IFTM nous dévoilerons une grosse refonte de la partie suivi de commandes pour les agences de voyages, c'est-à-dire de tout ce qui se passe après la réservation. Nous allons faire des tests dans l'été, avant son déploiement à la rentrée.
L'interface sera plus moderne, et nous proposerons de petites fonctionnalités en plus pour aider notamment les agences qui font des groupes. Des fonctionnalités très pratiques pour faciliter la gestion des dossiers, et répondre ainsi aux agences groupiste non-IATA.
A lire aussi : Air France : l’évolution du portail "groupes" reportée à septembre 2026
Raphaël Torro : Le train prend mieux en B2B sur Resaneo, car de nombreuses agences ont repris le réflexe de vendre le train.
Grâce à un outil comme Resaneo, elles peuvent facilement vendre des billets à leurs clients, sur toutes les compagnies en France, et aussi sur le réseau européen grâce à notre partenariat avec Rail Europe.
TourMaG - Préparez-vous des nouveautés ?
Raphaël Torro : Oui, à l'occasion de l'IFTM nous dévoilerons une grosse refonte de la partie suivi de commandes pour les agences de voyages, c'est-à-dire de tout ce qui se passe après la réservation. Nous allons faire des tests dans l'été, avant son déploiement à la rentrée.
L'interface sera plus moderne, et nous proposerons de petites fonctionnalités en plus pour aider notamment les agences qui font des groupes. Des fonctionnalités très pratiques pour faciliter la gestion des dossiers, et répondre ainsi aux agences groupiste non-IATA.
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TourMaG - Parlons de Speedmedia qui a restructuré son équipe de direction avec l’arrivée de Martin Clément comme directeur des opérations et de François Klein comme directeur commercial. Quelle est la feuille de route ?
Raphaël Torro : SpeedMedia était un peu une belle endormie. L'équipe va redynamiser l'activité.
Nous avons identifié des segments sur lesquels se concentrer. L'un des axes de développement concerne notamment les acteurs qui produisent leurs propres offres et qui restent encore peu digitalisés, comme les autocaristes.
L'objectif est de mieux cibler les clients tout en leur apportant des outils plus adaptés à leurs besoins et à leurs activités.
TourMaG - Enfin, Rail Charter Service poursuit-il son développement ?
Raphaël Torro : Oui, l'activité continue de se développer. Nous recevons des demandes, nous les étudions et nous opérons des trains lorsque les projets aboutissent.
En revanche, c'est un marché, comme je vous l'ai dit, qui reste très contraint, notamment sur le plan budgétaire. Beaucoup de clients n'imaginent pas les coûts réels d'un train privatisé.
Nos clients sont principalement les acteurs du MICE, les croisiéristes ou encore certains opérateurs qui ont déjà l'habitude d'organiser des déplacements de groupes en train. En revanche, cela fonctionne beaucoup moins avec des particuliers ou des groupes qui prennent comme référence les tarifs grand public.
Raphaël Torro : SpeedMedia était un peu une belle endormie. L'équipe va redynamiser l'activité.
Nous avons identifié des segments sur lesquels se concentrer. L'un des axes de développement concerne notamment les acteurs qui produisent leurs propres offres et qui restent encore peu digitalisés, comme les autocaristes.
L'objectif est de mieux cibler les clients tout en leur apportant des outils plus adaptés à leurs besoins et à leurs activités.
TourMaG - Enfin, Rail Charter Service poursuit-il son développement ?
Raphaël Torro : Oui, l'activité continue de se développer. Nous recevons des demandes, nous les étudions et nous opérons des trains lorsque les projets aboutissent.
En revanche, c'est un marché, comme je vous l'ai dit, qui reste très contraint, notamment sur le plan budgétaire. Beaucoup de clients n'imaginent pas les coûts réels d'un train privatisé.
Nos clients sont principalement les acteurs du MICE, les croisiéristes ou encore certains opérateurs qui ont déjà l'habitude d'organiser des déplacements de groupes en train. En revanche, cela fonctionne beaucoup moins avec des particuliers ou des groupes qui prennent comme référence les tarifs grand public.
Raphaël Torro : "Je dirais que 2026 est une année frustrante"
TourMaG - L'objectif est aussi de développer de nouveaux usages ?
Raphaël Torro : Oui. Nous avons déjà mené des opérations, notamment avec France DMC Alliance, et l'idée est d'accompagner les opérateurs touristiques pour qu'ils créent davantage de produits intégrant le train.
TourMaG - Comment qualifieriez-vous l'exercice 2026 pour le groupe ?
Raphaël Torro : Je dirais que c'est une année frustrante. Elle avait pourtant très bien commencé, mais des événements géopolitiques extérieurs sont venus casser cette dynamique.
Au final, les résultats ne seront probablement pas à la hauteur, non pas parce que nous avons mal travaillé ou commis des erreurs, mais parce que le contexte s'est brutalement dégradé. C'est toujours frustrant lorsque l'on a le sentiment d'avoir fait le travail sans pouvoir en récolter les fruits.
TourMaG - Vous venez d'organiser votre traditionnelle "Terrasse Party". Quel est l'objectif de cet événement ?
Raphaël Torro : L'idée est très simple : passer un bon moment avec nos partenaires.
À l'origine, cet événement réunissait surtout les compagnies aériennes. Aujourd'hui, nous l'avons élargi à l'ensemble des partenaires du groupe PenguinWorld. Cela reste organisé sous l'égide de BDV, mais l'objectif est avant tout de remercier nos partenaires et fournisseurs dans un cadre convivial.
TourMaG - Pourquoi avoir choisi l'Adidas Arena cette année ?
Raphaël Torro : L'an dernier, nous nous étions retrouvés sur le Rooftop de la tour Accor à Issy-les-Moulineaux, pour annoncer aussi notre partenariat avec Teldar, filiale à 100% du groupe, et aussi parce que nous essayons chaque année de faire découvrir un lieu original, une terrasse que nos invités ne connaissent pas forcément.
Cette année, nous avons choisi l'Adidas Arena, où évolue le Paris Basketball dont nous sommes partenaires. C'est un lieu encore assez méconnu, avec un cadre agréable, qui se prête bien à ce type de rendez-vous.
A lire aussi : Resaneo et Teldar Travel créent TripMaker pour simplifier le package dynamique B2B
Raphaël Torro : Oui. Nous avons déjà mené des opérations, notamment avec France DMC Alliance, et l'idée est d'accompagner les opérateurs touristiques pour qu'ils créent davantage de produits intégrant le train.
TourMaG - Comment qualifieriez-vous l'exercice 2026 pour le groupe ?
Raphaël Torro : Je dirais que c'est une année frustrante. Elle avait pourtant très bien commencé, mais des événements géopolitiques extérieurs sont venus casser cette dynamique.
Au final, les résultats ne seront probablement pas à la hauteur, non pas parce que nous avons mal travaillé ou commis des erreurs, mais parce que le contexte s'est brutalement dégradé. C'est toujours frustrant lorsque l'on a le sentiment d'avoir fait le travail sans pouvoir en récolter les fruits.
TourMaG - Vous venez d'organiser votre traditionnelle "Terrasse Party". Quel est l'objectif de cet événement ?
Raphaël Torro : L'idée est très simple : passer un bon moment avec nos partenaires.
À l'origine, cet événement réunissait surtout les compagnies aériennes. Aujourd'hui, nous l'avons élargi à l'ensemble des partenaires du groupe PenguinWorld. Cela reste organisé sous l'égide de BDV, mais l'objectif est avant tout de remercier nos partenaires et fournisseurs dans un cadre convivial.
TourMaG - Pourquoi avoir choisi l'Adidas Arena cette année ?
Raphaël Torro : L'an dernier, nous nous étions retrouvés sur le Rooftop de la tour Accor à Issy-les-Moulineaux, pour annoncer aussi notre partenariat avec Teldar, filiale à 100% du groupe, et aussi parce que nous essayons chaque année de faire découvrir un lieu original, une terrasse que nos invités ne connaissent pas forcément.
Cette année, nous avons choisi l'Adidas Arena, où évolue le Paris Basketball dont nous sommes partenaires. C'est un lieu encore assez méconnu, avec un cadre agréable, qui se prête bien à ce type de rendez-vous.
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Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
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