Raphaël Torro (PenguinWorld) : "2026 sera une année frustrante"

TourMaG - Quel est l'impact de la crise au Moyen-Orient sur les marques du groupe : BDV, Resaneo ou Quartier Libre, votre tour-opérateur maison, spécialiste des circuits accompagnés en Europe ?



Raphaël Torro : Nous avons clairement constaté un fort ralentissement des réservations fin février. Selon les semaines, le recul a oscillé entre 20 et 40%, aussi bien sur Bourse des Vols que sur Bourse des Voyages.



Depuis l'annonce d'un accord, il y a une quinzaine de jours, l'activité repart progressivement. Nous observons d'ailleurs que les réservations de vols secs redémarrent toujours un peu avant - deux ou trois jours avant - celles des séjours.



Aujourd'hui, nous retrouvons des niveaux de réservations comparables, voire légèrement supérieurs, à ceux de l'an dernier. En revanche, cela ne permettra pas de compenser les pertes enregistrées depuis le mois de mars.



Chez Resaneo, le ralentissement a été plus marqué que sur les activités B2C. Nous constatons que le marché B2B est davantage impacté. Contrairement aux clients qui réservent directement en ligne, les voyageurs accompagnés par un agent échangent sur les itinéraires, les conditions de voyage et le contexte géopolitique.



Lorsque des transits par le Golfe sont évoqués, certains hésitent davantage. Les alternatives via des compagnies européennes existent, mais elles sont souvent nettement plus coûteuses.



Quant à Quartier Libre, nous pensions que les destinations européennes pourraient mieux résister, mais les voyageurs ne réservaient tout simplement plus, principalement par crainte de ne pas pouvoir rentrer en cas d'aggravation de la situation ou de pénurie de carburant.



Nous constatons bien un léger report vers des destinations perçues comme plus sûres, comme la Norvège, l'Islande, l'Écosse ou l'Irlande, mais le phénomène reste limité.



Depuis une quinzaine de jours, les réservations repartent, dans le sillage du redémarrage des ventes de vols secs. Les niveaux sont légèrement supérieurs à ceux de 2025, mais pas suffisamment pour compenser le retard, là aussi, de ces trois derniers mois, même si nous avons encore pas mal de départs sur l'été.