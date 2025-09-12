TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Baromètre Bourse des Vols juillet - août : Outre-Mer, Asie, Maghreb en tête !

baromètre mensuel Bourse des Vols


Le baromètre Bourse des Vols pour juillet et août 2025, met en évidence un attrait pour l'Outre-Mer, l’Asie et le Maghreb, tout en laissant une place aux grandes capitales européennes.


Rédigé par le Lundi 15 Septembre 2025

TourMaG et Bourse des vols proposent chaque mois un nouveau baromètre vols secs au départ des régions ! - Depositphotos.com Auteur jag_cz
Globalement, les tendances de l’été révèlent trois grands pôles d’attractivité : l’outre-mer, avec La Réunion et Pointe-à-Pitre systématiquement en tête des classements ; l’Asie du Sud-Est, où Bangkok s’impose comme une valeur sûre aux côtés de Phuket, Denpasar ou Hô-Chi-Minh-Ville ; et le Maghreb, toujours incontournable avec Alger, Tunis, Marrakech, Oran ou encore Casablanca.

Les capitales européennes comme Londres, Lisbonne et Rome confirment aussi l’intérêt des voyageurs.

Au sommaire :


Ce qu'il faut retenir du baromètre de mai 2025 BDV.fr - TourMaG

Caroline Gachet, directrice E-commerce chez Penguin World détaille : "Les destinations estivales phares (DOM-TOM, Maghreb, Europe du Sud) continuent de séduire les voyageurs. Cependant, les réservations de juillet et août se sont effectuées plus tardivement qu’en 2024, avec un report vers les promotions de dernière minute et une vigilance accrue sur les prix.

Les billets long-courriers restent globalement élevés, mais la demande ne faiblit pas. Les voyageurs ajustent leur comportement : recherche active de bons plans, vols en semaine, départs depuis la province, et parfois réduction de la durée de séjour.

Le long-courrier connaît une reprise marquée, portée par les DOM (Antilles, Réunion) et les destinations asiatiques comme Bangkok. Les séjours longs se maintiennent, et certaines destinations comme La Réunion ou Pointe-à-Pitre restent très prisées.

Les projets de voyage sur ces axes sont souvent planifiés plusieurs mois à l’avance malgré la volatilité des tarifs."

TOP 10 des destinations au départ de France en prise de commandes en avril 2025

Le classement des destinations les plus réservées pour l’été met en évidence un fort attrait pour les départs vers l’outre-mer, avec Pointe-à-Pitre, La Réunion et Fort-de-France parmi les plus demandées. L’Asie figure également en bonne place grâce à Bangkok, qui séduit toujours les voyageurs.

Les capitales et villes méditerranéennes ne sont pas en reste : Lisbonne, Barcelone et Marrakech témoignent d’une forte popularité.

Enfin, Alger et Tunis confirment la vitalité des liaisons avec le Maghreb. Tel Aviv figure aussi dans le Top 10.

TOP 10 des destinations au départ de Paris


TOP 10 des destinations au départ de Nice

Depuis Nice, les recherches estivales mettent en lumière une forte appétence pour l’Asie avec Bangkok, Phuket et Denpasar dans le classement.

L’océan Indien est également très représenté grâce à Saint-Denis, l’île Maurice et Pointe-à-Pitre. Lisbonne confirme son attractivité en tant que capitale européenne prisée, tandis que Tunis et Tel Aviv illustrent la vitalité de ces lignes aériennes.

Paris figure aussi parmi les destinations les plus recherchées.

TOP 10 des destinations au départ de Marseille

Au départ de Marseille, les recherches estivales confirment l’importance des destinations long-courriers et méditerranéennes. Saint-Denis de La Réunion arrive en tête, suivie de Bangkok et Pointe-à-Pitre

Le Maghreb reste incontournable avec Alger, Oran, Tunis et Marrakech, qui occupent une place centrale dans le classement.

TOP 10 des destinations au départ de Lyon

Depuis Lyon, les recherches pour l’été révèlent un fort attrait pour les destinations lointaines et le Maghreb. La Réunion arrive en tête, suivie de Bangkok. Pointe-à-Pitre complète ce trio aux côtés d’Alger, qui témoigne de la solidité des liaisons avec l’Algérie.

Le Maghreb occupe une large place avec Tunis, Marrakech, Djerba, Casablanca et Sétif. Enfin, Hô-Chi-Minh-Ville se distingue en sixième position.

TOP 10 des destinations au départ de Toulouse

Depuis Toulouse, les recherches de l’été mettent en avant La Réunion et Pointe-à-Pitre. L’Asie reste attractive avec Bangkok dans le top 5, tandis que l’Amérique du Nord apparaît grâce à Boston. Le Maghreb conserve une place centrale avec Alger, Tunis, Oran et Marrakech.

Moscou se distingue également comme une destination atypique dans ce classement. Sur le long-courrier, l’île Maurice tire aussi son épingle du jeu.

Séjours et circuits : baromètre du mois Bourse des Voyages

Côté séjours, cet été les voyageurs confirment leur attrait pour le soleil et l’exotisme. Les Canaries prennent la tête, suivies de près par la Crète, le Maroc et l’Île Maurice. La Laponie complète ce top 5. Côté circuits, l’Écosse séduit en août et s’impose en première position, suivie par l’Égypte et le Maroc. La Thaïlande et le Mexique font également une entrée remarquée dans le classement. Le soleil méditerranéen reste une valeur sûre, mais l’exotisme (Île Maurice, Thaïlande, Mexique) et la fraîcheur (Écosse, Laponie) séduisent de plus en plus.


