Baromètre Bourse des Vols juillet - août : Outre-Mer, Asie, Maghreb en tête !

"Les destinations estivales phares (DOM-TOM, Maghreb, Europe du Sud) continuent de séduire les voyageurs. Cependant, les réservations de juillet et août se sont effectuées plus tardivement qu’en 2024, avec un report vers les promotions de dernière minute et une vigilance accrue sur les prix.



Les billets long-courriers restent globalement élevés, mais la demande ne faiblit pas. Les voyageurs ajustent leur comportement : recherche active de bons plans, vols en semaine, départs depuis la province, et parfois réduction de la durée de séjour.



Le long-courrier connaît une reprise marquée, portée par les DOM (Antilles, Réunion) et les destinations asiatiques comme Bangkok. Les séjours longs se maintiennent, et certaines destinations comme La Réunion ou Pointe-à-Pitre restent très prisées.

Les projets de voyage sur ces axes sont souvent planifiés plusieurs mois à l’avance malgré la volatilité des tarifs."