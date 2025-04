La collection hôtelière Esprit de France se lance dans une "expansion maîtrisée"

offre culinaire réinventée

La collection hôtelière Esprit de France affiche désormais de grandes ambitions : montée en gamme des établissements, développement du réseau et engagement renforcé en faveur d'une hôtellerie plus responsable.Ces ambitions viennent d'être présentées à la presse par Jérémie de Fombelle , nommé CEO en octobre 2023 après avoir mené, pendant vingt-deux ans, une belle carrière dans l'hôtellerie de luxe (Belmond, LUX, etc.) en Asie et à Maurice.Cette présentation a eu lieu à Maison Armance, l'adresse la plus confidentielle de la collection bien que située 5, rue Cambon, dans le huitième arrondissement de Paris. Une fois passée la porte-cochère d’un porche typiquement parisien, il faut en effet traverser une courette arborée pour trouver l'ascenseur qui conduit à la réception où le client est accueilli avec une coupe de champagne.Ce lieu fut la demeure de Stendhal au début du XIXe, avant de devenir un hôtel fréquenté par des artistes -notamment Serge Gainsbourg et Nina Simone- sans doute en quête de discrétion.Maison Armance est l'un desaménagé dans un ancien coron en face du Musée du LouvreCette maison centenaire, ouverte en tant que chambre d’hôtes en 1924 et restée la propriété de la même famille pendant 90 ans, vient de s'offrir un nouvelle jeunesse et une montée en gamme, tout en conservant l'esprit des lieux.Rouverte après travaux en 2024, cette superbe bastide aixoise est désormais dotée de 55 chambres -dont trois suites d'exception-, de deux villas avec terrasse privée, d'une "" et d'un Spa "".Par ailleurs,En sus, l'enseigne anime un réseau de 25 châteaux et demeures de caractère, souvent tenus par les propriétaires eux-mêmes, auxquels elle apporte un soutien pour leur commercialisation.