La rentrée 2026 confirme que les recrutements de PNC (personnel navigant commercial) ne s'arrêtent pas avec la saison estivale.
Depuis la fin de l'été, au moins huit compagnies ont ouvert ou poursuivi des recrutements accessibles aux candidats français, pour des bases en France, ailleurs en Europe ou dans le Golfe. Chacune a toutefois son calendrier, sa langue d'entretien et ses exigences.
Le contexte n'était pourtant pas favorable. La guerre en Iran, déclenchée fin février, perturbe le trafic aérien et a fortement augmenté le prix du carburant. Beaucoup se demandaient donc si les compagnies allaient freiner leurs embauches.
Il n'y a pas eu de coup d'arrêt. Les sélections se sont poursuivies tout au long du mois de septembre, y compris dans le Golfe, d'où Emirates et Etihad sont venues recruter en France.
Depuis la fin de l'été, au moins huit compagnies ont ouvert ou poursuivi des recrutements accessibles aux candidats français, pour des bases en France, ailleurs en Europe ou dans le Golfe. Chacune a toutefois son calendrier, sa langue d'entretien et ses exigences.
Le contexte n'était pourtant pas favorable. La guerre en Iran, déclenchée fin février, perturbe le trafic aérien et a fortement augmenté le prix du carburant. Beaucoup se demandaient donc si les compagnies allaient freiner leurs embauches.
Il n'y a pas eu de coup d'arrêt. Les sélections se sont poursuivies tout au long du mois de septembre, y compris dans le Golfe, d'où Emirates et Etihad sont venues recruter en France.
Pourquoi les compagnies recrutent-elles à l'automne ?
Il faut savoir qu'entre la sélection et le premier vol, il s'écoule plusieurs semaines, parfois plusieurs mois.
Chez Ryanair, par exemple, la formation initiale dure six semaines. Pour disposer d'équipages prêts au printemps, les compagnies doivent donc recruter dès l'automne. L'hiver, plus calme sur la plupart des réseaux européens, sert à former les nouvelles recrues.
Ces campagnes peuvent aussi être très courtes. Cet été, easyJet invitait les candidats à se préinscrire pour ses bases européennes, comme l'an dernier avant d'ouvrir de nouvelles offres.
En août et septembre, la compagnie a publié sur son site carrières des postes de PNC pour Amsterdam et Bâle-Mulhouse, avec des sélections dès début septembre. D'autres bases pourraient suivre, puisque les préinscriptions ne se limitaient pas à ces deux-là.
Chez Ryanair, par exemple, la formation initiale dure six semaines. Pour disposer d'équipages prêts au printemps, les compagnies doivent donc recruter dès l'automne. L'hiver, plus calme sur la plupart des réseaux européens, sert à former les nouvelles recrues.
Ces campagnes peuvent aussi être très courtes. Cet été, easyJet invitait les candidats à se préinscrire pour ses bases européennes, comme l'an dernier avant d'ouvrir de nouvelles offres.
En août et septembre, la compagnie a publié sur son site carrières des postes de PNC pour Amsterdam et Bâle-Mulhouse, avec des sélections dès début septembre. D'autres bases pourraient suivre, puisque les préinscriptions ne se limitaient pas à ces deux-là.
Compagnies françaises : une certification d’anglais avant de postuler
Les compagnies françaises exigent une certification d'anglais obtenue avant de postuler, même lorsque les entretiens se déroulent en français.
Transavia, basée à Paris-Orly, Lyon et Nantes, a ouvert début septembre une session en CDD. Comme Air France, elle demande un niveau B2 certifié (anglais courant), validé par le LILATE ou le Linguaskill, deux tests qui évaluent l'expression orale.
French bee se distingue : la compagnie mène ses sélections en anglais, tout en demandant elle aussi une certification. Pour sa campagne de CDD, elle exigeait un C1 au LILATE, ou un B2 minimum sur les quatre compétences (comprendre et s'exprimer, à l'oral comme à l'écrit) au TOEIC ou au Linguaskill.
Cette campagne avait été lancée avant l'été, avec des entretiens en août. Début octobre, la compagnie a annoncé sur sa page LinkedIn la reprise de ses sélections.
Transavia, basée à Paris-Orly, Lyon et Nantes, a ouvert début septembre une session en CDD. Comme Air France, elle demande un niveau B2 certifié (anglais courant), validé par le LILATE ou le Linguaskill, deux tests qui évaluent l'expression orale.
French bee se distingue : la compagnie mène ses sélections en anglais, tout en demandant elle aussi une certification. Pour sa campagne de CDD, elle exigeait un C1 au LILATE, ou un B2 minimum sur les quatre compétences (comprendre et s'exprimer, à l'oral comme à l'écrit) au TOEIC ou au Linguaskill.
Cette campagne avait été lancée avant l'été, avec des entretiens en août. Début octobre, la compagnie a annoncé sur sa page LinkedIn la reprise de ses sélections.
Low-cost et compagnies du Golfe : l'anglais évalué pendant la sélection
Chez Ryanair et easyJet, tout se passe en anglais, sans certification à fournir. Cela ne veut pas dire sans exigence : en pratique, même chez Ryanair, il faut compter un niveau B2 au minimum. La compagnie a publié fin août et en septembre des offres pour Marseille et Beauvais, et les candidats présélectionnés passent d'abord un test d'anglais en ligne.
Chez easyJet, l'anglais est évalué au cours de la sélection, lors d'un entretien à distance ou d'une journée réunissant exercice de groupe et entretien individuel.
Les compagnies du Golfe recrutent elles aussi en anglais, mais selon des formats différents. Emirates a organisé en septembre des Open Days, des journées de recrutement ouvertes à tous, à Cannes, Lyon, Paris, Nantes et Toulouse, pour des postes basés à Dubaï.
Les candidats s'y présentent sans convocation ("Open days"), CV en anglais en main. Ils enchaînent exercice de groupe et test d'anglais, avec des éliminations à chaque étape, avant un entretien final.
Etihad, de son côté, a recruté à Paris et à Lyon pour des postes basés à Abu Dhabi. Les candidats y sont convoqués après une candidature en ligne. Son "Assessment Day" comprend une prise de mesures, un entretien de groupe et un entretien individuel, puis un test d'anglais à distance pour les candidats retenus.
Attention cependant : ces deux approches ne demandent pas la même préparation.
Pour une compagnie française, la certification doit être obtenue avant de postuler. Ailleurs, l'anglais est jugé pendant la sélection, dès les premières minutes.
Chez easyJet, l'anglais est évalué au cours de la sélection, lors d'un entretien à distance ou d'une journée réunissant exercice de groupe et entretien individuel.
Les compagnies du Golfe recrutent elles aussi en anglais, mais selon des formats différents. Emirates a organisé en septembre des Open Days, des journées de recrutement ouvertes à tous, à Cannes, Lyon, Paris, Nantes et Toulouse, pour des postes basés à Dubaï.
Les candidats s'y présentent sans convocation ("Open days"), CV en anglais en main. Ils enchaînent exercice de groupe et test d'anglais, avec des éliminations à chaque étape, avant un entretien final.
Etihad, de son côté, a recruté à Paris et à Lyon pour des postes basés à Abu Dhabi. Les candidats y sont convoqués après une candidature en ligne. Son "Assessment Day" comprend une prise de mesures, un entretien de groupe et un entretien individuel, puis un test d'anglais à distance pour les candidats retenus.
Attention cependant : ces deux approches ne demandent pas la même préparation.
Pour une compagnie française, la certification doit être obtenue avant de postuler. Ailleurs, l'anglais est jugé pendant la sélection, dès les premières minutes.
En Europe, le CCA obtenu après l'embauche
Les candidats français peuvent aussi postuler pour des bases situées hors de France.
Luxair recrute au Luxembourg. Wizz Air a multiplié les recrutements en Italie et recrute également pour ses nouvelles bases espagnoles de Madrid et de Valence, dont l'ouverture est prévue début novembre. Ces postes impliquent de s'installer à l'étranger.
Chez plusieurs compagnies européennes, le CCA (Cabin Crew Attestation), l'attestation de sécurité obligatoire pour voler en Europe, n'est pas nécessaire pour candidater. Ryanair, easyJet ou encore Wizz Air recrutent leurs candidats sans CCA et leur dispensent ensuite la formation initiale qui permet d'obtenir l'attestation.
Luxair recrute au Luxembourg. Wizz Air a multiplié les recrutements en Italie et recrute également pour ses nouvelles bases espagnoles de Madrid et de Valence, dont l'ouverture est prévue début novembre. Ces postes impliquent de s'installer à l'étranger.
Chez plusieurs compagnies européennes, le CCA (Cabin Crew Attestation), l'attestation de sécurité obligatoire pour voler en Europe, n'est pas nécessaire pour candidater. Ryanair, easyJet ou encore Wizz Air recrutent leurs candidats sans CCA et leur dispensent ensuite la formation initiale qui permet d'obtenir l'attestation.
Et après la rentrée ?
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Cette rentrée montre que le recrutement des PNC ne suit pas un calendrier unique. Compagnies françaises, low-cost européennes et compagnies du Golfe ont recruté au même moment, mais avec des langues, des formats et des exigences différents.
Le contexte continue toutefois de peser sur le secteur. Fin septembre, alors que ces campagnes étaient en cours, Volotea a annoncé une réduction d'environ un quart de sa flotte, ramenée entre 30 et 35 avions, et une offre réduite cet hiver dans plusieurs aéroports français, dont Bordeaux. La compagnie met en avant la hausse du prix du carburant.
Reste la campagne que beaucoup de futurs PNC attendent : la réouverture des recrutements d'Air France. Ces dernières années, la compagnie a ouvert des sessions en alternance pour les PNC sans expérience, avec ou sans CCA selon les campagnes, et toujours avec un niveau B2 certifié au minimum, expression orale comprise (LILATE et Linguaskill 3 compétences). En 2024, elle a également rouvert des CDD pour les PNC expérimentés.
Un chiffre explique cette attente. Dans un compte rendu du conseil d'administration du groupe Air France publié en août, le syndicat SNPNC-FO indique que 40 % des PNC partiront à la retraite d'ici 2035. Ce chiffre ne dit rien du calendrier ni du volume des prochaines campagnes, mais il donne une idée du renouvellement à venir.
Le contexte continue toutefois de peser sur le secteur. Fin septembre, alors que ces campagnes étaient en cours, Volotea a annoncé une réduction d'environ un quart de sa flotte, ramenée entre 30 et 35 avions, et une offre réduite cet hiver dans plusieurs aéroports français, dont Bordeaux. La compagnie met en avant la hausse du prix du carburant.
Reste la campagne que beaucoup de futurs PNC attendent : la réouverture des recrutements d'Air France. Ces dernières années, la compagnie a ouvert des sessions en alternance pour les PNC sans expérience, avec ou sans CCA selon les campagnes, et toujours avec un niveau B2 certifié au minimum, expression orale comprise (LILATE et Linguaskill 3 compétences). En 2024, elle a également rouvert des CDD pour les PNC expérimentés.
Un chiffre explique cette attente. Dans un compte rendu du conseil d'administration du groupe Air France publié en août, le syndicat SNPNC-FO indique que 40 % des PNC partiront à la retraite d'ici 2035. Ce chiffre ne dit rien du calendrier ni du volume des prochaines campagnes, mais il donne une idée du renouvellement à venir.
Qui est Rémi Duchange ?
Rémi Duchange - Photo : SkySuccess
Rémi Duchange est le cofondateur de SkySuccess, organisme de formation certifié Qualiopi dédié aux futurs stewards et hôtesses de l'air.
Il compte près de 15 ans d'expérience dans l'aérien, notamment comme PNC, chef de cabine et instructeur au sein d'une compagnie internationale.
Avec son équipe, il propose un accompagnement individuel et bilingue (français/anglais) : préparation aux certifications LILATE et Linguaskill, puis coaching recrutement personnalisé jusqu'à l'embauche.
Depuis 4 ans, SkySuccess a permis à plus de 1 200 élèves d'intégrer une compagnie aérienne. Partenaire de plus de dix compagnies, l'organisme accompagne tous les profils, débutants ou expérimentés. Le CCA est proposé en option, en 10 jours avec des centres de formation partenaires, une fois le niveau B2 ou C1 obtenu.
Suivi par plus de 50 000 abonnés sur Instagram et LinkedIn, Rémi partage chaque jour sur son espace carrière et dans sa newsletter les offres d'emploi PNC et agent d'escale, ainsi que des conseils pour réussir son recrutement.
Il compte près de 15 ans d'expérience dans l'aérien, notamment comme PNC, chef de cabine et instructeur au sein d'une compagnie internationale.
Avec son équipe, il propose un accompagnement individuel et bilingue (français/anglais) : préparation aux certifications LILATE et Linguaskill, puis coaching recrutement personnalisé jusqu'à l'embauche.
Depuis 4 ans, SkySuccess a permis à plus de 1 200 élèves d'intégrer une compagnie aérienne. Partenaire de plus de dix compagnies, l'organisme accompagne tous les profils, débutants ou expérimentés. Le CCA est proposé en option, en 10 jours avec des centres de formation partenaires, une fois le niveau B2 ou C1 obtenu.
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