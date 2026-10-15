Chez Ryanair et easyJet, tout se passe en anglais, sans certification à fournir. Cela ne veut pas dire sans exigence : en pratique, même chez Ryanair, il faut compter un niveau B2 au minimum. La compagnie a publié fin août et en septembre des offres pour Marseille et Beauvais, et les candidats présélectionnés passent d'abord un test d'anglais en ligne.



Chez easyJet, l'anglais est évalué au cours de la sélection, lors d'un entretien à distance ou d'une journée réunissant exercice de groupe et entretien individuel.



Les compagnies du Golfe recrutent elles aussi en anglais, mais selon des formats différents. Emirates a organisé en septembre des Open Days, des journées de recrutement ouvertes à tous, à Cannes, Lyon, Paris, Nantes et Toulouse, pour des postes basés à Dubaï.



Les candidats s'y présentent sans convocation ("Open days"), CV en anglais en main. Ils enchaînent exercice de groupe et test d'anglais, avec des éliminations à chaque étape, avant un entretien final.



Etihad, de son côté, a recruté à Paris et à Lyon pour des postes basés à Abu Dhabi. Les candidats y sont convoqués après une candidature en ligne. Son "Assessment Day" comprend une prise de mesures, un entretien de groupe et un entretien individuel, puis un test d'anglais à distance pour les candidats retenus.

Attention cependant : ces deux approches ne demandent pas la même préparation.



Pour une compagnie française, la certification doit être obtenue avant de postuler. Ailleurs, l'anglais est jugé pendant la sélection, dès les premières minutes.