Fin d’année en fanfare pour Korean Air qui a récemment décroché une troisième place lors des Readers’ Choice Awards 2026 de Condé Nast Traveler, dans la catégorie « Compagnies aériennes internationales » et aussi dans la catégorie « Salons d’aéroport internationaux ».
Une progression constante, après avoir été classée à la 7e place en 2024 et en 2025.
Walter Cho, Président-Directeur Général de Korean Air et du groupe Hanjin, a également été nommé dirigeant de compagnie aérienne de l’année 2026 en Asie lors du CAPA Airline Leader Summit Asia 2026, qui s’est tenu du 1er au 2 octobre à l’aéroport de New Chitose à Sapporo, au Japon.
Le jury a salué la gestion stratégique de Walter Cho pendant la pandémie et a souligné son rôle dans la supervision de l’intégration de Korean Air et d’Asiana Airlines, un processus complexe de consolidation en amont du lancement prévu de la compagnie aérienne unifiée le 17 décembre prochain.
C’est effectivement un important chapitre de son histoire que s’apprête à ouvrir la compagnie coréenne : absorber sa rivale Asiana pour devenir un acteur aérien sud-coréen de premier plan à l’échelle mondiale.
Après un très long processus, ralenti par le Covid, le conseil d’administration de Korean Air a validé au mois d’août dernier l'accord de fusion passé avec Asiana. Pour en savoir plus sur la stratégie qu’elle va développer après la fusion nous avons rencontré Hyunjun Shim le directeur général France de Korean Air avec à ses côtés Ludovic Froidure, le directeur des ventes pour l’Europe de l’Ouest.
Une progression constante, après avoir été classée à la 7e place en 2024 et en 2025.
Walter Cho, Président-Directeur Général de Korean Air et du groupe Hanjin, a également été nommé dirigeant de compagnie aérienne de l’année 2026 en Asie lors du CAPA Airline Leader Summit Asia 2026, qui s’est tenu du 1er au 2 octobre à l’aéroport de New Chitose à Sapporo, au Japon.
Le jury a salué la gestion stratégique de Walter Cho pendant la pandémie et a souligné son rôle dans la supervision de l’intégration de Korean Air et d’Asiana Airlines, un processus complexe de consolidation en amont du lancement prévu de la compagnie aérienne unifiée le 17 décembre prochain.
C’est effectivement un important chapitre de son histoire que s’apprête à ouvrir la compagnie coréenne : absorber sa rivale Asiana pour devenir un acteur aérien sud-coréen de premier plan à l’échelle mondiale.
Après un très long processus, ralenti par le Covid, le conseil d’administration de Korean Air a validé au mois d’août dernier l'accord de fusion passé avec Asiana. Pour en savoir plus sur la stratégie qu’elle va développer après la fusion nous avons rencontré Hyunjun Shim le directeur général France de Korean Air avec à ses côtés Ludovic Froidure, le directeur des ventes pour l’Europe de l’Ouest.
Plus d’avions et de vols au départ de Paris
TourMaG – L’Asie connait une vague majeure de consolidations dans l'industrie aéronautique pour affronter les géants des États-Unis, du Golfe, de l'Europe aussi. Est-ce le but de cette fusion avec Asiana, être plus fort ?
Hyunjun Shim : Oui. Comme vous le savez, nous allons finaliser cette fusion le 17 décembre de cette année. L'industrie aérienne a souffert du Covid, et c’est à ce moment que la décision a été prise de fusionner les deux compagnies.
Cette fusion, conformément aux règles européennes, nous a obligés à rendre des créneaux, mais à terme nous souhaitons un renforcement de notre réseau. Nous allons opérer 11 vols par semaine depuis Paris et 2 vols quotidiens depuis Londres.
Depuis Francfort, nous opérerons une fois par jour ainsi que depuis Barcelone, Rome et Milan.
TourMaG – Avant cette fusion la situation des deux compagnies est bien différente. Asiana est dans le rouge alors que Korean fait des bénéfices. Comment l’expliquez-vous ?
Hyunjun Shim : En fait Korean Air a été fondé en 1969 et Asiana en 1988, je crois. Lorsqu’Asiana s'est créé, ils ont adopté notre modèle, car les besoins des passagers coréens sont tous les mêmes. La différence, c'est que Korean a eu la capacité d’investir dans une montée en gamme pour être vraiment une compagnie premium et cette capacité d’investissement a manqué à Asiana. Cela a fait une différence.
TourMaG – Avant cette fusion, il y a eu l’annonce d’une très grosse commande d’avions auprès de Boeing, la plus importante jamais effectuée en Corée. Quelle sera la taille de la future flotte ?
Hyunjun Shim : Nous avions 166 appareils et après la fusion, nous en aurons 240 Korean Air plus les 50 à 60 appareils de la filiale low cost Jin Air.
Après la fusion, nous n’aurons plus que deux marques : Korean Air et une filiale low Cost, Jin Air qui sera consolidée en mars 2027 qui regroupera Air Seoul et Air Busan.
Hyunjun Shim : Oui. Comme vous le savez, nous allons finaliser cette fusion le 17 décembre de cette année. L'industrie aérienne a souffert du Covid, et c’est à ce moment que la décision a été prise de fusionner les deux compagnies.
Cette fusion, conformément aux règles européennes, nous a obligés à rendre des créneaux, mais à terme nous souhaitons un renforcement de notre réseau. Nous allons opérer 11 vols par semaine depuis Paris et 2 vols quotidiens depuis Londres.
Depuis Francfort, nous opérerons une fois par jour ainsi que depuis Barcelone, Rome et Milan.
TourMaG – Avant cette fusion la situation des deux compagnies est bien différente. Asiana est dans le rouge alors que Korean fait des bénéfices. Comment l’expliquez-vous ?
Hyunjun Shim : En fait Korean Air a été fondé en 1969 et Asiana en 1988, je crois. Lorsqu’Asiana s'est créé, ils ont adopté notre modèle, car les besoins des passagers coréens sont tous les mêmes. La différence, c'est que Korean a eu la capacité d’investir dans une montée en gamme pour être vraiment une compagnie premium et cette capacité d’investissement a manqué à Asiana. Cela a fait une différence.
TourMaG – Avant cette fusion, il y a eu l’annonce d’une très grosse commande d’avions auprès de Boeing, la plus importante jamais effectuée en Corée. Quelle sera la taille de la future flotte ?
Hyunjun Shim : Nous avions 166 appareils et après la fusion, nous en aurons 240 Korean Air plus les 50 à 60 appareils de la filiale low cost Jin Air.
Après la fusion, nous n’aurons plus que deux marques : Korean Air et une filiale low Cost, Jin Air qui sera consolidée en mars 2027 qui regroupera Air Seoul et Air Busan.
Incheon : un hub puissant et très connecté sur l’Asie
TourMaG – Une fois donc cette fusion achevée, quelle sera votre stratégie ? Un hub puissant à Séoul et une montée en gamme ?
Hyunjun Shim : Oui, effectivement. Vous savez au sein de notre alliance (Skyteam, NDLR) il y a en quelque sorte deux modèles. Celui de Delta ou celui d’Air France KLM.
En Europe, Air France – KLM exploite deux hubs à Paris et Amsterdam. Nous utiliserons un seul hub, comme le fait Delta. Nous le recentrons sur Incheon. Nous continuons également d'améliorer notre service à bord. Ce mois-ci nous avons annoncé que tous nos passagers à bord pourraient bénéficier du réseau Starlink gratuitement.
Nous avons aussi investi plus de 70 millions d’euros pour une refonte complète de nos 7 salons à l’aéroport d’Incheon. Au Japon également, nous allons ouvrir notre propre salon à Osaka.
Ludovic Froidure : Vers le Japon, nous allons augmenter très significativement le nombre de nos vols, de 250 à 400 vols par semaine en comptant les vols de notre filiale low cost.
Nous allons ouvrir de nouvelles routes : Hiroshima et d’autres qui suivront. Nous récupèrerons 5 routes opérées ce jour par Asiana
Comme vous le savez, nous évitons la Russie ce qui rallonge nos vols depuis Paris. De ce fait, nous avions perdu des connexions.
Mais maintenant avec deux vols par jour, nous allons retrouver de nombreuses connexions vers le Japon le même jour : Haneda, Narita, Osaka, Nagoya, Fukuoka, … un énorme avantage pour le marché français.
Aujourd’hui depuis Paris nous opérons 6 vols qui vont devenir quotidiens en rajoutant le dimanche et 4 autres vols pendant la semaine les lundis, mercredis, vendredis et samedis.
Nous ajoutons le le Boeing 787 Dreamliner de 325 sièges avec tous nos nouveaux produits à bord pour offrir aux clients français la meilleure expérience.
Le codeshare avec Air France va aussi devenir quotidien et offrir plus de vols en correspondance à Paris-CDG permettant de meilleures connexions.
TourMaG – Au classement Skytrax qui consacre les meilleures compagnies aériennes, les compagnies asiatiques occupent beaucoup des meilleures places. Korean est classée 10e. Vous souhaitez redevenir la meilleure compagnie asiatique ?
Hyunjun Shim : Non ! (sourire) la meilleure du monde.
Vous savez l’année dernière c’était le 57e anniversaire de Korean Air et notre président a annoncé cette nouvelle vision, cette idée d’une compagnie qui serait la plus aimée du monde.
Donc numéro 1, numéro 2, ce n’est pas important pour nous, nous voulons être les plus aimés.
Ludovic Froidure : Pour la cinquième année consécutive, Korean Air obtient 5 étoiles. C’est le cas aussi pour Asiana et donc toutes les équipes seront bien orientées pour délivrer le meilleur service possible.
Après la fusion, Korean Air deviendra la 10e compagnie au monde en termes de passagers internationaux. Nous sommes reconnaissants envers l’aéroport d’Incheon qui en 2024 a doublé la taille du Terminal 2, dédié Korean Air et Skyteam et qui peut accueillir maintenant jusqu’à 106 millions de passagers par an. En termes de capacité, il est comparable à celui d’Istanbul.
Désormais Korean bénéficie d’un hub fantastique avec des connexions idéales.
Hyunjun Shim : Oui, effectivement. Vous savez au sein de notre alliance (Skyteam, NDLR) il y a en quelque sorte deux modèles. Celui de Delta ou celui d’Air France KLM.
En Europe, Air France – KLM exploite deux hubs à Paris et Amsterdam. Nous utiliserons un seul hub, comme le fait Delta. Nous le recentrons sur Incheon. Nous continuons également d'améliorer notre service à bord. Ce mois-ci nous avons annoncé que tous nos passagers à bord pourraient bénéficier du réseau Starlink gratuitement.
Nous avons aussi investi plus de 70 millions d’euros pour une refonte complète de nos 7 salons à l’aéroport d’Incheon. Au Japon également, nous allons ouvrir notre propre salon à Osaka.
Ludovic Froidure : Vers le Japon, nous allons augmenter très significativement le nombre de nos vols, de 250 à 400 vols par semaine en comptant les vols de notre filiale low cost.
Nous allons ouvrir de nouvelles routes : Hiroshima et d’autres qui suivront. Nous récupèrerons 5 routes opérées ce jour par Asiana
Comme vous le savez, nous évitons la Russie ce qui rallonge nos vols depuis Paris. De ce fait, nous avions perdu des connexions.
Mais maintenant avec deux vols par jour, nous allons retrouver de nombreuses connexions vers le Japon le même jour : Haneda, Narita, Osaka, Nagoya, Fukuoka, … un énorme avantage pour le marché français.
Aujourd’hui depuis Paris nous opérons 6 vols qui vont devenir quotidiens en rajoutant le dimanche et 4 autres vols pendant la semaine les lundis, mercredis, vendredis et samedis.
Nous ajoutons le le Boeing 787 Dreamliner de 325 sièges avec tous nos nouveaux produits à bord pour offrir aux clients français la meilleure expérience.
Le codeshare avec Air France va aussi devenir quotidien et offrir plus de vols en correspondance à Paris-CDG permettant de meilleures connexions.
TourMaG – Au classement Skytrax qui consacre les meilleures compagnies aériennes, les compagnies asiatiques occupent beaucoup des meilleures places. Korean est classée 10e. Vous souhaitez redevenir la meilleure compagnie asiatique ?
Hyunjun Shim : Non ! (sourire) la meilleure du monde.
Vous savez l’année dernière c’était le 57e anniversaire de Korean Air et notre président a annoncé cette nouvelle vision, cette idée d’une compagnie qui serait la plus aimée du monde.
Donc numéro 1, numéro 2, ce n’est pas important pour nous, nous voulons être les plus aimés.
Ludovic Froidure : Pour la cinquième année consécutive, Korean Air obtient 5 étoiles. C’est le cas aussi pour Asiana et donc toutes les équipes seront bien orientées pour délivrer le meilleur service possible.
Après la fusion, Korean Air deviendra la 10e compagnie au monde en termes de passagers internationaux. Nous sommes reconnaissants envers l’aéroport d’Incheon qui en 2024 a doublé la taille du Terminal 2, dédié Korean Air et Skyteam et qui peut accueillir maintenant jusqu’à 106 millions de passagers par an. En termes de capacité, il est comparable à celui d’Istanbul.
Désormais Korean bénéficie d’un hub fantastique avec des connexions idéales.
Korean : developper les capacités depuis la France
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TourMaG – D’autres projets à venir ? Particulièrement en France et en Europe ?
Hyunjun Shim : Le trafic entre la Corée et l'Europe continue de croitre atteignant près de 1,4 million de passagers entre janvier et juillet 2026, soit +3 % par rapport à la même période 2025.
La ligne vers la France arrive en tête en nombre de passagers avec 150 000 passagers au cours de cette même période. C’est pourquoi nous voulons développer la demande et les capacités depuis la France, mais comme vous le savez, il faut des accords bilatéraux.
Nous réfléchissons, et peut-être, est-il possible d’imaginer d'autres modèles de coopération comme nous l’avons fait avec Delta aux États-Unis.
Ludovic Froidure : Concernant l’Europe, Korean Air opère plus de 100 vols par semaine de la Corée du Sud et dessert 12 pays et 14 aéroports. Pour les clients français, il y a bien sûr CDG, mais ily a aussi nos 12 code share Europe CDG avec Air France.
Pour les Français dans le Sud, nous volons depuis Barcelone 7 fois par semaine et au nord, il y a Francfort et Amsterdam.
Hyunjun Shim : Juste après la fusion, nous voulons ajouter des fréquences pour pouvoir proposer des vols tous les jours sur des destinations européennes comme Budapest ou Prague. Ensuite nous réfléchissons déjà à ouvrir de nouvelles lignes européennes.
Hyunjun Shim : Le trafic entre la Corée et l'Europe continue de croitre atteignant près de 1,4 million de passagers entre janvier et juillet 2026, soit +3 % par rapport à la même période 2025.
La ligne vers la France arrive en tête en nombre de passagers avec 150 000 passagers au cours de cette même période. C’est pourquoi nous voulons développer la demande et les capacités depuis la France, mais comme vous le savez, il faut des accords bilatéraux.
Nous réfléchissons, et peut-être, est-il possible d’imaginer d'autres modèles de coopération comme nous l’avons fait avec Delta aux États-Unis.
Ludovic Froidure : Concernant l’Europe, Korean Air opère plus de 100 vols par semaine de la Corée du Sud et dessert 12 pays et 14 aéroports. Pour les clients français, il y a bien sûr CDG, mais ily a aussi nos 12 code share Europe CDG avec Air France.
Pour les Français dans le Sud, nous volons depuis Barcelone 7 fois par semaine et au nord, il y a Francfort et Amsterdam.
Hyunjun Shim : Juste après la fusion, nous voulons ajouter des fréquences pour pouvoir proposer des vols tous les jours sur des destinations européennes comme Budapest ou Prague. Ensuite nous réfléchissons déjà à ouvrir de nouvelles lignes européennes.
Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
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