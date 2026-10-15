TourMaG – D’autres projets à venir ? Particulièrement en France et en Europe ?



Hyunjun Shim : Le trafic entre la Corée et l'Europe continue de croitre atteignant près de 1,4 million de passagers entre janvier et juillet 2026, soit +3 % par rapport à la même période 2025.



La ligne vers la France arrive en tête en nombre de passagers avec 150 000 passagers au cours de cette même période. C’est pourquoi nous voulons développer la demande et les capacités depuis la France, mais comme vous le savez, il faut des accords bilatéraux.



Nous réfléchissons, et peut-être, est-il possible d’imaginer d'autres modèles de coopération comme nous l’avons fait avec Delta aux États-Unis.



Ludovic Froidure : Concernant l’Europe, Korean Air opère plus de 100 vols par semaine de la Corée du Sud et dessert 12 pays et 14 aéroports. Pour les clients français, il y a bien sûr CDG, mais ily a aussi nos 12 code share Europe CDG avec Air France.



Pour les Français dans le Sud, nous volons depuis Barcelone 7 fois par semaine et au nord, il y a Francfort et Amsterdam.



Hyunjun Shim : Juste après la fusion, nous voulons ajouter des fréquences pour pouvoir proposer des vols tous les jours sur des destinations européennes comme Budapest ou Prague. Ensuite nous réfléchissons déjà à ouvrir de nouvelles lignes européennes.