Gamification : agent de voyages, crée ton "Pékin Express" pour faire vivre ta communauté ! - Image générée par IA
Dans les précédentes chroniques, on a parlé de personal branding, de storytelling et de communauté. Tu as appris à mieux te montrer, à raconter ton métier autrement, à créer du lien et à donner envie aux voyageurs de te suivre.
Très bien. Mais une fois que ta communauté est là, une question arrive très vite : comment la faire vivre ?
Pour cela, il existe un levier simple, puissant et souvent sous-estimé : la gamification.
Derrière ce mot un peu marketing, l’idée est très concrète : utiliser les codes du jeu pour créer de l’interaction, faire passer des messages et embarquer les voyageurs. Quiz, défis, votes, énigmes, mises en situation, tirages au sort, calendriers de l’Avent, challenges communautaires… tout cela, c’est de la gamification.
Et franchement, qui n’aime pas jouer ? Même celui qui prétend que "ce n’est pas son truc" finit souvent par répondre au quiz depuis son canapé.
Très bien. Mais une fois que ta communauté est là, une question arrive très vite : comment la faire vivre ?
Pour cela, il existe un levier simple, puissant et souvent sous-estimé : la gamification.
Derrière ce mot un peu marketing, l’idée est très concrète : utiliser les codes du jeu pour créer de l’interaction, faire passer des messages et embarquer les voyageurs. Quiz, défis, votes, énigmes, mises en situation, tirages au sort, calendriers de l’Avent, challenges communautaires… tout cela, c’est de la gamification.
Et franchement, qui n’aime pas jouer ? Même celui qui prétend que "ce n’est pas son truc" finit souvent par répondre au quiz depuis son canapé.
Jouer, ce n’est pas perdre son sérieux
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Attention, gamification ne veut pas dire faire n’importe quoi. Il ne s’agit pas de transformer ton agence en parc d’attractions, ni de lancer des concours toutes les trois heures avec confettis, roue de la fortune et "tague 27 amis pour gagner une étiquette bagage".
L’objectif est plus intéressant : faire participer ta communauté tout en faisant passer un message. Et dans notre métier, des messages à transmettre, nous en avons beaucoup : la valeur du conseil, les formalités, les assurances, les pièges des fausses bonnes affaires, les budgets réalistes, la saisonnalité ou encore les coulisses du métier.
Un bon jeu, c’est un peu une étape de Pékin Express : une consigne claire, un objectif, un peu de suspense, et l’envie d’aller au bout.
L’objectif est plus intéressant : faire participer ta communauté tout en faisant passer un message. Et dans notre métier, des messages à transmettre, nous en avons beaucoup : la valeur du conseil, les formalités, les assurances, les pièges des fausses bonnes affaires, les budgets réalistes, la saisonnalité ou encore les coulisses du métier.
Un bon jeu, c’est un peu une étape de Pékin Express : une consigne claire, un objectif, un peu de suspense, et l’envie d’aller au bout.
Un levier déjà utilisé par nos partenaires
La gamification, nos fournisseurs et partenaires l’utilisent déjà depuis longtemps : quiz destination, challenges de vente, incentives, formations interactives, badges, classements, tirages au sort, jeux concours, calendriers de l’Avent.
Si cela fonctionne en B2B, pourquoi ne pas l’adapter à ta communauté de voyageurs ? Pas besoin d’un budget démesuré. Un bon concept, une question bien posée, une récompense cohérente et un peu de régularité peuvent déjà créer beaucoup d’engagement.
Premier exemple concret : le calendrier de l’Avent. C’est un excellent moyen d’animer ta communauté pendant les fêtes, parce qu’il crée un rendez-vous quotidien.
Chaque jour, tu peux proposer une question, un défi, une énigme destination, une anecdote voyage ou une mise en situation. Le cadeau n’a pas besoin d’être énorme : un tour de cou, une pochette passeport, un guide, un bon cadeau, une étiquette bagage ou un petit lot fournisseur peuvent suffire.
Ce qui compte, ce n’est pas seulement le lot. C’est le rituel, l’envie de revenir, et surtout la possibilité de faire passer de la pédagogie sans avoir l’air de sortir le tableau blanc.
Par exemple, tu peux poser une question simple :
« Quels sont les trois éléments essentiels pour ouvrir une agence de voyages en toute légalité ? »
Ta communauté joue. Puis tu expliques la réponse : immatriculation, garantie financière, assurance responsabilité civile professionnelle. En quelques lignes, tu remets de la clarté dans un secteur où les raccourcis vont parfois très vite.
Là, tu fais du contenu utile, mais sous une forme ludique.
Si cela fonctionne en B2B, pourquoi ne pas l’adapter à ta communauté de voyageurs ? Pas besoin d’un budget démesuré. Un bon concept, une question bien posée, une récompense cohérente et un peu de régularité peuvent déjà créer beaucoup d’engagement.
Premier exemple concret : le calendrier de l’Avent. C’est un excellent moyen d’animer ta communauté pendant les fêtes, parce qu’il crée un rendez-vous quotidien.
Chaque jour, tu peux proposer une question, un défi, une énigme destination, une anecdote voyage ou une mise en situation. Le cadeau n’a pas besoin d’être énorme : un tour de cou, une pochette passeport, un guide, un bon cadeau, une étiquette bagage ou un petit lot fournisseur peuvent suffire.
Ce qui compte, ce n’est pas seulement le lot. C’est le rituel, l’envie de revenir, et surtout la possibilité de faire passer de la pédagogie sans avoir l’air de sortir le tableau blanc.
Par exemple, tu peux poser une question simple :
« Quels sont les trois éléments essentiels pour ouvrir une agence de voyages en toute légalité ? »
Ta communauté joue. Puis tu expliques la réponse : immatriculation, garantie financière, assurance responsabilité civile professionnelle. En quelques lignes, tu remets de la clarté dans un secteur où les raccourcis vont parfois très vite.
Là, tu fais du contenu utile, mais sous une forme ludique.
Mets ta communauté dans la peau d’un agent de voyages
Autre idée efficace : la mise en situation. Tu proposes à tes voyageurs d’entrer, le temps d’un post, dans la peau d’un agent de voyages.
Pas besoin de construire un scénario de trois pages. Une demande courte suffit :
« Un couple veut partir trois jours en Europe avec 700 € par personne, vols, hôtel et petit déjeuner inclus. Il veut une ville facile d’accès, romantique et agréable à pied. Tu proposes quoi, et pourquoi ? »
Là, tu déclenches des réponses. Ensuite, tu fais ton travail de pédagogue : tu expliques ce qui est cohérent, ce qui l’est moins, les pièges à éviter, l’importance des horaires de vol, de l’emplacement de l’hôtel, du budget réel ou du rythme du séjour.
Résultat : ta communauté joue, mais elle comprend aussi ton métier. Elle réalise qu’une vraie proposition ne consiste pas simplement à taper “week-end pas cher Europe” sur Google.
La gamification peut aussi impliquer les voyageurs dans tes contenus et même dans tes propres projets.
Tu peux leur demander de choisir la prochaine destination à décrypter, le thème du prochain post ou la destination de ton prochain repérage. Tu proposes trois options, ils votent, puis tu les embarques avec toi en coulisses : préparation, choix des hôtels, visites, bonnes adresses, coups de cœur et points de vigilance.
L’intérêt est double : tu crées de l’interaction et tu récupères une information précieuse sur ce qui intéresse vraiment ta communauté. C’est du contenu, de l’engagement et une mini-étude client en temps réel.
Surtout, les voyageurs n’ont plus l’impression de regarder passer tes publications. Ils participent à leur construction.
Pas besoin de construire un scénario de trois pages. Une demande courte suffit :
« Un couple veut partir trois jours en Europe avec 700 € par personne, vols, hôtel et petit déjeuner inclus. Il veut une ville facile d’accès, romantique et agréable à pied. Tu proposes quoi, et pourquoi ? »
Là, tu déclenches des réponses. Ensuite, tu fais ton travail de pédagogue : tu expliques ce qui est cohérent, ce qui l’est moins, les pièges à éviter, l’importance des horaires de vol, de l’emplacement de l’hôtel, du budget réel ou du rythme du séjour.
Résultat : ta communauté joue, mais elle comprend aussi ton métier. Elle réalise qu’une vraie proposition ne consiste pas simplement à taper “week-end pas cher Europe” sur Google.
La gamification peut aussi impliquer les voyageurs dans tes contenus et même dans tes propres projets.
Tu peux leur demander de choisir la prochaine destination à décrypter, le thème du prochain post ou la destination de ton prochain repérage. Tu proposes trois options, ils votent, puis tu les embarques avec toi en coulisses : préparation, choix des hôtels, visites, bonnes adresses, coups de cœur et points de vigilance.
L’intérêt est double : tu crées de l’interaction et tu récupères une information précieuse sur ce qui intéresse vraiment ta communauté. C’est du contenu, de l’engagement et une mini-étude client en temps réel.
Surtout, les voyageurs n’ont plus l’impression de regarder passer tes publications. Ils participent à leur construction.
Avis clients, invitations, partages : des mécaniques simples mais à doser
Certaines mécaniques sont connues : taguer des amis, inviter une personne à rejoindre le groupe, partager une publication, participer à un tirage au sort. Oui, cela peut fonctionner. Mais si chaque publication devient une obligation de taguer, partager et commenter, la communauté risque de se fatiguer.
La bonne approche, c’est de garder du sens. Pour fêter un palier de nouveaux membres, tu peux proposer :
« Invite une personne qui aime voyager et dis-nous la destination que vous rêveriez de faire ensemble. Tirage au sort dimanche. »
Même logique avec les avis clients. Plutôt que de simplement demander un avis après le voyage, tu peux en faire un rendez-vous mensuel : un retour, une photo, une anecdote, puis un tirage au sort parmi les participants.
Tu valorises le client, tu crées du contenu authentique, tu renforces la confiance et tu donnes envie aux autres de partager à leur tour. Surtout, ce n’est plus toi qui expliques que tu travailles bien : ce sont tes voyageurs qui le racontent.
Évidemment, on demande toujours l’accord avant de publier un avis, une photo ou une anecdote personnelle.
Point essentiel : la gamification ne doit pas se résumer à faire gagner des lots. Sinon, tu risques surtout d’attirer des chasseurs de concours.
Le cadeau est un déclencheur. Le vrai objectif, c’est le lien, l’échange, la pédagogie et la fidélisation.
La bonne approche, c’est de garder du sens. Pour fêter un palier de nouveaux membres, tu peux proposer :
« Invite une personne qui aime voyager et dis-nous la destination que vous rêveriez de faire ensemble. Tirage au sort dimanche. »
Même logique avec les avis clients. Plutôt que de simplement demander un avis après le voyage, tu peux en faire un rendez-vous mensuel : un retour, une photo, une anecdote, puis un tirage au sort parmi les participants.
Tu valorises le client, tu crées du contenu authentique, tu renforces la confiance et tu donnes envie aux autres de partager à leur tour. Surtout, ce n’est plus toi qui expliques que tu travailles bien : ce sont tes voyageurs qui le racontent.
Évidemment, on demande toujours l’accord avant de publier un avis, une photo ou une anecdote personnelle.
Point essentiel : la gamification ne doit pas se résumer à faire gagner des lots. Sinon, tu risques surtout d’attirer des chasseurs de concours.
Le cadeau est un déclencheur. Le vrai objectif, c’est le lien, l’échange, la pédagogie et la fidélisation.
Le vrai objectif c’est de créer un rendez-vous
Quelques formats faciles à lancer
Pas besoin de partir dans une usine à gaz. Tu peux commencer avec des formats simples : un quiz destination, un vrai ou faux sur les idées reçues du voyage, une fausse bonne offre à décrypter, un vote entre deux hôtels, une destination à deviner avec trois indices, ou une rubrique régulière du type :
« À toi de jouer : tu ferais quoi à ma place ? »
Puis, le lendemain, tu donnes ton analyse professionnelle.
C’est simple, vivant, pédagogique. Derrière le jeu, tu montres ton expertise sans faire un cours magistral.
Les règles du jeu doivent être claires
La gamification reste de la communication professionnelle. Il faut donc cadrer les choses : règlement, durée du jeu, dates, mécanisme du jeu, condition de désignation du gagnant, lots, conditions de participation, mode de tirage au sort ou de sélection, date d’annonce du gagnant, attention aussi au RGPD si on récolte des données personnelles.
Il faut aussi rester cohérent avec ton image. Si ton positionnement est premium, ton animation doit rester élégante. Si tu travailles beaucoup avec les familles, tu peux adopter un ton plus convivial. Si tu es orienté groupes ou CSE, tu peux imaginer des défis collectifs. Si ton ADN est pédagogique, chaque jeu doit apprendre quelque chose.
Comme pour le storytelling et le personal branding, la clé reste la cohérence. Le jeu doit te ressembler. Sinon, cela se voit.
La gamification fonctionne encore mieux quand elle devient régulière : un quiz du vendredi, une énigme destination du lundi, un challenge mensuel, un calendrier de l’Avent, un tirage au sort parmi les avis, une rubrique “dans la peau d’un agent de voyages”.
Le vrai objectif c’est de créer un rendez-vous.
Dans ton cas, l’épisode suivant, c’est ton prochain post. Et si ta communauté commence à l’attendre, tu as déjà gagné une partie du jeu.
Alors oui, amuse-toi. Mais amuse-toi avec stratégie.
Fais jouer tes voyageurs, fais-les réfléchir, fais-les choisir, fais-les entrer dans les coulisses de ton métier.
Après avoir travaillé ton image, raconté ton histoire et créé ta communauté, il est temps de la faire vivre.
Et parfois, pour créer du lien, il suffit d’une bonne question, d’un petit lot, d’un peu d’humour…
et d’un vrai sens du jeu.
Pas besoin de partir dans une usine à gaz. Tu peux commencer avec des formats simples : un quiz destination, un vrai ou faux sur les idées reçues du voyage, une fausse bonne offre à décrypter, un vote entre deux hôtels, une destination à deviner avec trois indices, ou une rubrique régulière du type :
« À toi de jouer : tu ferais quoi à ma place ? »
Puis, le lendemain, tu donnes ton analyse professionnelle.
C’est simple, vivant, pédagogique. Derrière le jeu, tu montres ton expertise sans faire un cours magistral.
Les règles du jeu doivent être claires
La gamification reste de la communication professionnelle. Il faut donc cadrer les choses : règlement, durée du jeu, dates, mécanisme du jeu, condition de désignation du gagnant, lots, conditions de participation, mode de tirage au sort ou de sélection, date d’annonce du gagnant, attention aussi au RGPD si on récolte des données personnelles.
Il faut aussi rester cohérent avec ton image. Si ton positionnement est premium, ton animation doit rester élégante. Si tu travailles beaucoup avec les familles, tu peux adopter un ton plus convivial. Si tu es orienté groupes ou CSE, tu peux imaginer des défis collectifs. Si ton ADN est pédagogique, chaque jeu doit apprendre quelque chose.
Comme pour le storytelling et le personal branding, la clé reste la cohérence. Le jeu doit te ressembler. Sinon, cela se voit.
La gamification fonctionne encore mieux quand elle devient régulière : un quiz du vendredi, une énigme destination du lundi, un challenge mensuel, un calendrier de l’Avent, un tirage au sort parmi les avis, une rubrique “dans la peau d’un agent de voyages”.
Le vrai objectif c’est de créer un rendez-vous.
Dans ton cas, l’épisode suivant, c’est ton prochain post. Et si ta communauté commence à l’attendre, tu as déjà gagné une partie du jeu.
Alors oui, amuse-toi. Mais amuse-toi avec stratégie.
Fais jouer tes voyageurs, fais-les réfléchir, fais-les choisir, fais-les entrer dans les coulisses de ton métier.
Après avoir travaillé ton image, raconté ton histoire et créé ta communauté, il est temps de la faire vivre.
Et parfois, pour créer du lien, il suffit d’une bonne question, d’un petit lot, d’un peu d’humour…
et d’un vrai sens du jeu.
JC, de son vrai nom Jean-Charles Franchomme, évolue dans le tourisme depuis plus de 20 ans.
Depuis 2024, il est cadre commercial groupes et web chez Steam Evasion, où il met à profit sa double compétence terrain et digitale.
Il est aussi le fondateur de la communauté Facebook "100% voyages bons plans et expertises" qui rassemble 3 800 voyageurs.
Entrepreneur dans l’âme, il a également co-fondé deux groupes Facebook influents dans le secteur : CDMV (Collectif de Défense des Métiers du Voyage) et Helpdesk des Pros du Tourisme, devenus des espaces d’échange incontournables pour les professionnels.
Depuis 2024, il est cadre commercial groupes et web chez Steam Evasion, où il met à profit sa double compétence terrain et digitale.
Il est aussi le fondateur de la communauté Facebook "100% voyages bons plans et expertises" qui rassemble 3 800 voyageurs.
Entrepreneur dans l’âme, il a également co-fondé deux groupes Facebook influents dans le secteur : CDMV (Collectif de Défense des Métiers du Voyage) et Helpdesk des Pros du Tourisme, devenus des espaces d’échange incontournables pour les professionnels.