Gamification : agent de voyages, crée ton "Pékin Express" pour faire vivre ta communauté !

Quelques formats faciles à lancer



Pas besoin de partir dans une usine à gaz. Tu peux commencer avec des formats simples : un quiz destination, un vrai ou faux sur les idées reçues du voyage, une fausse bonne offre à décrypter, un vote entre deux hôtels, une destination à deviner avec trois indices, ou une rubrique régulière du type :



« À toi de jouer : tu ferais quoi à ma place ? »



Puis, le lendemain, tu donnes ton analyse professionnelle.



C’est simple, vivant, pédagogique. Derrière le jeu, tu montres ton expertise sans faire un cours magistral.



Les règles du jeu doivent être claires



La gamification reste de la communication professionnelle. Il faut donc cadrer les choses : règlement, durée du jeu, dates, mécanisme du jeu, condition de désignation du gagnant, lots, conditions de participation, mode de tirage au sort ou de sélection, date d’annonce du gagnant, attention aussi au RGPD si on récolte des données personnelles.



Il faut aussi rester cohérent avec ton image. Si ton positionnement est premium, ton animation doit rester élégante. Si tu travailles beaucoup avec les familles, tu peux adopter un ton plus convivial. Si tu es orienté groupes ou CSE, tu peux imaginer des défis collectifs. Si ton ADN est pédagogique, chaque jeu doit apprendre quelque chose.



Comme pour le storytelling et le personal branding, la clé reste la cohérence. Le jeu doit te ressembler. Sinon, cela se voit.



La gamification fonctionne encore mieux quand elle devient régulière : un quiz du vendredi, une énigme destination du lundi, un challenge mensuel, un calendrier de l’Avent, un tirage au sort parmi les avis, une rubrique “dans la peau d’un agent de voyages”.



Le vrai objectif c’est de créer un rendez-vous.



Dans ton cas, l’épisode suivant, c’est ton prochain post. Et si ta communauté commence à l’attendre, tu as déjà gagné une partie du jeu.



Alors oui, amuse-toi. Mais amuse-toi avec stratégie.



Fais jouer tes voyageurs, fais-les réfléchir, fais-les choisir, fais-les entrer dans les coulisses de ton métier.



Après avoir travaillé ton image, raconté ton histoire et créé ta communauté, il est temps de la faire vivre.



Et parfois, pour créer du lien, il suffit d’une bonne question, d’un petit lot, d’un peu d’humour…



et d’un vrai sens du jeu.