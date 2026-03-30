Kissimmee part à la rencontre des agents de voyages français

Kissimmee se trouve à 25 minutes de l’aéroport international d’Orlando - Depositphotos.com, sepavone
L’Office de tourisme Experience Kissimmee organise, en partenariat avec Icelandair, une soirée dédiée aux agents de voyages le 16 avril 2026 à Paris.
Cet événement, qui mêlera session de formation et cocktail dînatoire, se tiendra à l’hôtel Paris Marriott Opera Ambassador à partir de 19 heures.
La soirée vise à permettre aux professionnels du tourisme de (re)découvrir la destination Kissimmee tout en actualisant leurs connaissances sur l’offre de la compagnie aérienne islandaise.
À cette occasion, Yinglu Tian, Senior Director of International & Domestic Sales d’Experience Kissimmee, interviendra pour présenter les atouts et les nouveautés de la destination.
La soirée sera également ponctuée d’un tirage au sort permettant de remporter un séjour pour deux personnes comprenant vols, hébergement et activités.
Cet événement, qui mêlera session de formation et cocktail dînatoire, se tiendra à l’hôtel Paris Marriott Opera Ambassador à partir de 19 heures.
La soirée vise à permettre aux professionnels du tourisme de (re)découvrir la destination Kissimmee tout en actualisant leurs connaissances sur l’offre de la compagnie aérienne islandaise.
À cette occasion, Yinglu Tian, Senior Director of International & Domestic Sales d’Experience Kissimmee, interviendra pour présenter les atouts et les nouveautés de la destination.
La soirée sera également ponctuée d’un tirage au sort permettant de remporter un séjour pour deux personnes comprenant vols, hébergement et activités.
Une destination au cœur de l’offre touristique floridienne
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Située à proximité d'Orlando International Airport, la ville de Kissimmee bénéficie d’un accès rapide aux principaux sites touristiques de la région.
Elle se positionne notamment comme une porte d’entrée vers les grands parcs d’attractions, parmi lesquels Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort, SeaWorld Orlando, LEGOLAND Florida Resort ou encore Peppa Pig Theme Park.
Au-delà de cette offre de loisirs, Kissimmee met en avant un environnement naturel typique de la Floride, propice aux activités de plein air telles que le kayak, les excursions en hydroglisseur (airboat), la randonnée ou l’observation de la faune.
La destination propose également des expériences plus immersives, notamment à travers ses ranchs et ses balades à cheval.
Elle se positionne notamment comme une porte d’entrée vers les grands parcs d’attractions, parmi lesquels Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort, SeaWorld Orlando, LEGOLAND Florida Resort ou encore Peppa Pig Theme Park.
Au-delà de cette offre de loisirs, Kissimmee met en avant un environnement naturel typique de la Floride, propice aux activités de plein air telles que le kayak, les excursions en hydroglisseur (airboat), la randonnée ou l’observation de la faune.
La destination propose également des expériences plus immersives, notamment à travers ses ranchs et ses balades à cheval.
Une offre d’hébergement adaptée aux familles et groupes
La destination se distingue par une capacité d’accueil importante, avec plus de 32 000 "vacation homes".
Ces villas, allant de deux à quinze chambres, sont conçues pour répondre aux besoins des familles et des groupes, avec des équipements privatifs et des services personnalisés.
Accessible via l’aéroport d’Orlando, Kissimmee bénéficie également de la desserte ferroviaire Brightline reliant Miami à Orlando en environ 3h30. Sa localisation permet enfin d’envisager des excursions vers des sites majeurs, tels que le Kennedy Space Center.
Les inscriptions à cette soirée professionnelle sont obligatoires.
Ces villas, allant de deux à quinze chambres, sont conçues pour répondre aux besoins des familles et des groupes, avec des équipements privatifs et des services personnalisés.
Accessible via l’aéroport d’Orlando, Kissimmee bénéficie également de la desserte ferroviaire Brightline reliant Miami à Orlando en environ 3h30. Sa localisation permet enfin d’envisager des excursions vers des sites majeurs, tels que le Kennedy Space Center.
Les inscriptions à cette soirée professionnelle sont obligatoires.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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