Kissimmee part à la rencontre des agents de voyages français

Une première soirée dédiée aux agents de voyages en France

À travers une soirée mêlant formation et networking organisée à Paris le 16 avril prochain, Experience Kissimmee et Icelandair entendent renforcer la connaissance de la destination floridienne auprès des agents de voyages français, un marché jugé stratégique.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 30 Mars 2026 à 14:55

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