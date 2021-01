Olfa Hamdi nommée PDG de Tunisair

Le ministère tunisien du transport et de la Logistique a annoncé ce 4 janvier 2020 une nomination aux commandes de la compagnie Tunisair.



Laissé vacant depuis le mois de juillet dernier et après la défection d’un certain nombre de candidats, c’est une femme, Madame Olfa Hamdi qui a été nommée PDG de la compagnie.



Agée de 35 ans, Olfa Hamdi est titulaire d’un Master of science en gestion de projets d’investissement de l’Université du Texas à Austin et d’un Master of Science en ingénierie de l’Ecole Centrale de Lille.



Une tâche difficile que celle de présider la compagnie nationale tunisienne avec un chiffre d’affaires et un trafic passagers en recul de près de 75%.



‘’ Tous ensemble pour protéger la gazelle ’’ a déclaré Madame Hamdi sur les réseaux sociaux.