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Exotismes met le cap sur les Canaries pour diversifier son offre

Les Canaries, nouvelle destination pour l’hiver 2026/2027


En projet depuis un an, Exotismes dévoile sa nouvelle destination pour l’hiver 2026/2027 : les Canaries. Le voyagiste y propose une offre différenciée et diversifiée, à Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura et Gran Canaria.


Rédigé par le Mardi 6 Octobre 2026 à 13:40

Exotismes lance une nouvelle destination pour l’hiver 2026/2027 : les îles Canaries - DepositPhotos.com, DI-blr
Exotismes lance une nouvelle destination pour l’hiver 2026/2027 : les îles Canaries - DepositPhotos.com, DI-blr
Aer Lingus
Après les Caraïbes, l’océan Indien ou encore la Polynésie, Exotismes ajoute une nouvelle destination à son réseau.

Pour la première fois, il ne faudra que quatre heures pour rejoindre les établissements programmés par le tour-opérateur, qui proposera, pour l’hiver 2026/2027, les îles Canaries.

"Cela fait un an que nous travaillons sur la destination, explique Didier Sylvestre, le directeur général adjoint en charge du commercial. Nous voulons apporter une offre complémentaire aux agences de voyages, par rapport à ce que propose le marché, avec une trentaine d'hébergements de bonne qualité, très majoritairement 4 et 5 étoiles, avec des hôtels qui peuvent s'adresser aux familles sans être des offres clubs".

Ainsi, les agents de voyages trouveront une programmation différenciée et diversifiée, aussi bien sur Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura que Gran Canaria.

Exotismes : combinés d’îles, autotours... une production spéciale sur les Canaries

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Avec cette destination soleil accessible très rapidement depuis l’Europe, le TO ne renie pas son ADN, qui consiste à proposer des destinations tropicales avec des prestations de qualité dans un environnement sécurisant.

"Les agents de voyages pourront notamment réserver en cinq clics des combinés de deux îles et de trois îles, chose qui fait partie de l'ADN d'Exotismes.

C'est vraiment un reflet de notre savoir-faire sur l'ensemble de nos destinations - Caraïbes, océan Indien, Tahiti. Là, les combinés sont proposés entre 7 et 12 nuits", ajoute le DGA.

Les voyageurs pourront aussi choisir parmi les quatre autotours proposés à partir de cinq nuits, sur Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife Nord et Tenerife Sud. "Ces autotours sont combinables avec un séjour de 2-3 nuits par exemple.

Cela permet de découvrir la destination, tout en profitant d'un temps de repos à l'hôtel, précise Didier Sylvestre. Il n'y a que Fuerteventura où nous avons considéré que l'île ne se prêtait pas vraiment à une découverte en autotour, car elle est plutôt axée sur le sport et la plage".

Une dizaine d’offres Canaries dans "Le Meilleur des Iles"

Si la destination bénéficie d'une très bonne desserte aérienne au départ de Paris et de la province, en vols directs ou via l'Espagne, les liaisons entre les îles s'opèrent également principalement en avion. "Nous travaillons avec la compagnie locale espagnole Binter, qui fait effectivement des combinés d'îles. Le ferry est proposé uniquement entre Fuerteventura et Lanzarote, qui sont proches", ajoute le directeur.

Du côté des hébergements, le voyagiste a choisi de s’appuyer sur des groupes espagnols avec lesquels il collabore déjà depuis de nombreuses années dans les Caraïbes, notamment Bahia Principe, Iberostar, Lopesan et Meliá. A noter également la possibilité de réserver dans l'établissement Pierre et Vacances de Las Palmas, sur Gran Canaria.

Ces offres apparaissent désormais dans la nouvelle sélection en all inclusive lancée en septembre 2026. Une dizaine d’offres sont aussi présentées sur le site Le Meilleur des Iles, qui fait l’objet d’une production à part entière.

Une offre pour des séjours plus courts

Avec cette programmation, Exotismes souhaite répondre au besoin de proximité qui s’est fait ressentir cet été, les Français ayant boudé les destinations long-courriers et privilégié des séjours plus abordables financièrement.

"Nous voulons répondre à la demande actuelle, de toucher des budgets plus accessibles et de proposer des séjours plus courts", résume Didier Sylvestre.

Situées à 100 km à peine du tropique du Cancer, les îles Canaries bénéficient d’un climat permettant une fréquentation touristique toute l’année. "C'est le printemps éternel, souligne le DGA, une destination où il n'y a pas d'aléas climatiques majeurs, peu de décalage horaire, pas de problème de monnaie et relativement proche. Chez Exotismes, nous aimons à dire que c'est le plus court des long-courriers".

Lire aussi : Exotismes mise sur le tout compris et la flexibilité !


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Tags : canaries, exostismes, les canaries
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