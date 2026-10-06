Exotismes met le cap sur les Canaries pour diversifier son offre

Avec cette destination soleil accessible très rapidement depuis l’Europe, le TO ne renie pas son ADN, qui consiste à proposer des destinations tropicales avec des prestations de qualité dans un environnement sécurisant.



" Les agents de voyages pourront notamment réserver en cinq clics des combinés de deux îles et de trois îles, chose qui fait partie de l'ADN d'Exotismes.



C'est vraiment un reflet de notre savoir-faire sur l'ensemble de nos destinations - Caraïbes, océan Indien, Tahiti. Là, les combinés sont proposés entre 7 et 12 nuits ", ajoute le DGA.



Les voyageurs pourront aussi choisir parmi les quatre autotours proposés à partir de cinq nuits, sur Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife Nord et Tenerife Sud. " Ces autotours sont combinables avec un séjour de 2-3 nuits par exemple.



Cela permet de découvrir la destination, tout en profitant d'un temps de repos à l'hôtel , précise Didier Sylvestre. Il n'y a que Fuerteventura où nous avons considéré que l'île ne se prêtait pas vraiment à une découverte en autotour, car elle est plutôt axée sur le sport et la plage ".