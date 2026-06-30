Eductour Ile Maurice - Réunion : Exotismes dévoile deux visages de l'océan Indien (Vidéos)

Au terme de cette semaine de découvertes, une idée s'impose. À La Réunion, l'hébergement accompagne le voyage. Il constitue le point de départ d'une succession d'expériences entre volcan, cirques, villages créoles, lagons et rencontres avec les habitants.



À Maurice, c'est souvent l'inverse. L'hôtel devient une destination en lui-même, chaque adresse proposant un univers, une clientèle et une manière différente de vivre l'île.



En multipliant les visites d'hôtels, les rencontres et les expériences de terrain, Exotismes a souhaité démontrer que la véritable richesse de son offre ne réside pas dans le choix entre les deux îles, mais dans leur complémentarité.



Deux destinations, deux façons de voyager, réunies au sein d'un même itinéraire au cœur de l'océan Indien.

