Eductour Ile Maurice - Réunion : Exotismes dévoile deux visages de l'océan Indien (Vidéos)

À peine les bagages récupérés à l'aéroport Roland-Garros, après un vol avec Air Austral, le décor est planté.
Ici, impossible de rester longtemps au même endroit. La Réunion invite au mouvement et Exotismes a construit son éductour dans cet esprit, alternant découvertes naturelles, rencontres et visites d'établissements aux positionnements très différents.
Première escale à Saint-Leu, station balnéaire emblématique de la côte Ouest. Face au lagon, la résidence Santa Apolonia illustre parfaitement la clientèle que peut séduire La Réunion : familles, groupes d'amis ou voyageurs souhaitant parcourir l'île en toute autonomie grâce à des appartements entièrement équipés.
Quelques centaines de mètres plus loin, changement de registre avec l'Exsel Alamanda. Plus accessible, cet hôtel mise sur une ambiance conviviale et un emplacement privilégié à proximité immédiate de la plage. Deux établissements, deux clientèles et déjà un premier aperçu de la diversité de l'offre réunionnaise.
Mais rapidement, l'appel de l'intérieur de l'île prend le dessus.
Ici, impossible de rester longtemps au même endroit. La Réunion invite au mouvement et Exotismes a construit son éductour dans cet esprit, alternant découvertes naturelles, rencontres et visites d'établissements aux positionnements très différents.
Première escale à Saint-Leu, station balnéaire emblématique de la côte Ouest. Face au lagon, la résidence Santa Apolonia illustre parfaitement la clientèle que peut séduire La Réunion : familles, groupes d'amis ou voyageurs souhaitant parcourir l'île en toute autonomie grâce à des appartements entièrement équipés.
Quelques centaines de mètres plus loin, changement de registre avec l'Exsel Alamanda. Plus accessible, cet hôtel mise sur une ambiance conviviale et un emplacement privilégié à proximité immédiate de la plage. Deux établissements, deux clientèles et déjà un premier aperçu de la diversité de l'offre réunionnaise.
Mais rapidement, l'appel de l'intérieur de l'île prend le dessus.
Immersion au coeur des paysages de l'île intense
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Le lendemain, le réveil sonne avant le lever du soleil.
Direction le Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs au monde. À bord des 4x4, une activité signée Mille Tours, les agents traversent successivement les pâturages puis les immenses plaines minérales où le décor bascule soudain dans des paysages évoquant la Lune ou Mars.
« En quelques kilomètres seulement, on change complètement d'univers », résume Vincent, l'un des participants.
Cette excursion illustre parfaitement ce qui fait la force de La Réunion : proposer une succession d'expériences et de paysages dans une seule journée.
Le contraste est tout aussi marqué en soirée avec l'arrivée au Wood Hotel & Spa, récente adresse quatre étoiles de Trois-Bassins.
Ouvert sur l'océan, l'établissement joue la carte du design contemporain, du bien-être et d'une approche écoresponsable. Les Sunset Live organisés chaque semaine deviennent d'ailleurs l'un des rendez-vous incontournables de l'hôtel.
Direction le Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs au monde. À bord des 4x4, une activité signée Mille Tours, les agents traversent successivement les pâturages puis les immenses plaines minérales où le décor bascule soudain dans des paysages évoquant la Lune ou Mars.
« En quelques kilomètres seulement, on change complètement d'univers », résume Vincent, l'un des participants.
Cette excursion illustre parfaitement ce qui fait la force de La Réunion : proposer une succession d'expériences et de paysages dans une seule journée.
Le contraste est tout aussi marqué en soirée avec l'arrivée au Wood Hotel & Spa, récente adresse quatre étoiles de Trois-Bassins.
Ouvert sur l'océan, l'établissement joue la carte du design contemporain, du bien-être et d'une approche écoresponsable. Les Sunset Live organisés chaque semaine deviennent d'ailleurs l'un des rendez-vous incontournables de l'hôtel.
Des adresses pour toutes les envies
En rejoignant Cilaos par sa célèbre route aux 400 virages, le décor change une nouvelle fois.
Au Vieux Cep, l'architecture créole et les jardins rappellent le charme des hôtels historiques de l'île.
À quelques pas, Tsilaosa privilégie une approche plus confidentielle avec seulement vingt-deux chambres et une cave où sont organisés dégustations et ateliers œnologiques, offrant une expérience unique qui, même à La Réunion, rappelle la convivialité et la chaleur d’une raclette hivernale.
À l'heure du déjeuner, c'est une autre facette de l'île intense qui se dévoile.
Chez Tapacala, les voyageurs ne viennent pas seulement partager un repas. Les propriétaires ouvrent également les portes de leur exploitation agricole et invitent les visiteurs à découvrir leur quotidien. Une expérience immersive qui illustre l'essor du tourisme de rencontre sur l'île.
Retour ensuite sur la côte avec le Papangue Hotel & Spa, établissement récent tourné vers le développement durable, avant de terminer la journée au LUX Saint-Gilles. Installé directement sur le lagon, le cinq étoiles offre un tout autre visage de la destination.
Villas et appartements disséminés dans un parc tropical, quatre restaurants, immense piscine et prestations premium viennent compléter une offre où chaque catégorie de clientèle trouve désormais son bonheur.
Au Vieux Cep, l'architecture créole et les jardins rappellent le charme des hôtels historiques de l'île.
À quelques pas, Tsilaosa privilégie une approche plus confidentielle avec seulement vingt-deux chambres et une cave où sont organisés dégustations et ateliers œnologiques, offrant une expérience unique qui, même à La Réunion, rappelle la convivialité et la chaleur d’une raclette hivernale.
À l'heure du déjeuner, c'est une autre facette de l'île intense qui se dévoile.
Chez Tapacala, les voyageurs ne viennent pas seulement partager un repas. Les propriétaires ouvrent également les portes de leur exploitation agricole et invitent les visiteurs à découvrir leur quotidien. Une expérience immersive qui illustre l'essor du tourisme de rencontre sur l'île.
Retour ensuite sur la côte avec le Papangue Hotel & Spa, établissement récent tourné vers le développement durable, avant de terminer la journée au LUX Saint-Gilles. Installé directement sur le lagon, le cinq étoiles offre un tout autre visage de la destination.
Villas et appartements disséminés dans un parc tropical, quatre restaurants, immense piscine et prestations premium viennent compléter une offre où chaque catégorie de clientèle trouve désormais son bonheur.
"L'autotour, le meilleur moyen de découvrir La Réunion"
Avant de quitter La Réunion, le programme réserve encore une surprise : un survol en hélicoptère du cirque de Mafate.
Depuis les airs, les agents prennent la mesure du relief spectaculaire de l'île et comprennent pourquoi "l'autotour reste le produit phare de la destination", insiste Armelle Labesse, directrice du du réceptif.
Les visites se poursuivent avec l'Exsel Ermitage, la Résidence Tropic Appart'Hôtel, le Relais de l'Hermitage puis Le Récif, établissements qui viennent compléter la gamme proposée par Exotismes, du séjour économique aux hôtels familiaux situés face au lagon.
Pour les équipes de Mille Tours, partenaire historique d'Exotismes, cette diversité constitue justement l'une des principales forces de La Réunion : permettre de construire un itinéraire personnalisé sans jamais sacrifier la qualité des hébergements.
Depuis les airs, les agents prennent la mesure du relief spectaculaire de l'île et comprennent pourquoi "l'autotour reste le produit phare de la destination", insiste Armelle Labesse, directrice du du réceptif.
Les visites se poursuivent avec l'Exsel Ermitage, la Résidence Tropic Appart'Hôtel, le Relais de l'Hermitage puis Le Récif, établissements qui viennent compléter la gamme proposée par Exotismes, du séjour économique aux hôtels familiaux situés face au lagon.
Pour les équipes de Mille Tours, partenaire historique d'Exotismes, cette diversité constitue justement l'une des principales forces de La Réunion : permettre de construire un itinéraire personnalisé sans jamais sacrifier la qualité des hébergements.
À Maurice, l'hôtel devient le cœur du voyage
À peine quarante-cinq minutes de vol suffisent pour changer complètement d'univers.
Si La Réunion invite à partir explorer ses cirques, son volcan ou ses villages, l'Ile Maurice place l'hôtel au centre du séjour. Chaque établissement possède son identité, son atmosphère et raconte une histoire différente, la gamme Attitude en est le parfait exemple.
Derrière cette diversité, un même fil conducteur : préserver l'âme mauricienne. Quel que soit le concept de l'hôtel, le groupe Attitude décline cette identité locale selon les attentes de chaque clientèle, qu'il s'agisse de couples en quête de tranquillité, de familles ou de voyageurs à la recherche d'une immersion plus authentique.
Au Sunrise Attitude, réservé aux adultes, tout est pensé pour favoriser le calme et la déconnexion.
Le Tropical Attitude, lui, s'ouvre directement sur le lagon de Trou-d'Eau-Douce et privilégie un esprit balnéaire décontracté. Au Friday Attitude, l'ambiance devient plus familiale tandis que le Zilwa Attitude, l'un des fleurons du groupe, multiplie les restaurants, les piscines, les activités nautiques et propose même un accès à une île privée.
Entre deux visites, les participants découvrent également L'Aventure du Sucre, véritable une activité signée Kreola, plongée dans l'histoire de Maurice, avant de partager un dîner chez l'habitant, fidèle à la volonté du groupe Attitude de mettre en avant la culture locale.
Si La Réunion invite à partir explorer ses cirques, son volcan ou ses villages, l'Ile Maurice place l'hôtel au centre du séjour. Chaque établissement possède son identité, son atmosphère et raconte une histoire différente, la gamme Attitude en est le parfait exemple.
Derrière cette diversité, un même fil conducteur : préserver l'âme mauricienne. Quel que soit le concept de l'hôtel, le groupe Attitude décline cette identité locale selon les attentes de chaque clientèle, qu'il s'agisse de couples en quête de tranquillité, de familles ou de voyageurs à la recherche d'une immersion plus authentique.
Au Sunrise Attitude, réservé aux adultes, tout est pensé pour favoriser le calme et la déconnexion.
Le Tropical Attitude, lui, s'ouvre directement sur le lagon de Trou-d'Eau-Douce et privilégie un esprit balnéaire décontracté. Au Friday Attitude, l'ambiance devient plus familiale tandis que le Zilwa Attitude, l'un des fleurons du groupe, multiplie les restaurants, les piscines, les activités nautiques et propose même un accès à une île privée.
Entre deux visites, les participants découvrent également L'Aventure du Sucre, véritable une activité signée Kreola, plongée dans l'histoire de Maurice, avant de partager un dîner chez l'habitant, fidèle à la volonté du groupe Attitude de mettre en avant la culture locale.
Chaque hôtel raconte une histoire
La démonstration se poursuit le lendemain avec des concepts encore différents.
Le Paradise Cove Boutique Hotel, souvent décrit comme l'hébergement le plus romantique de l'île, cible les couples à la recherche d'une parenthèse romantique.
Le Coin de Mire Attitude, premier établissement créé par le groupe il y a plus de quarante ans, demeure aujourd'hui encore une référence sur le marché français.
Au Lagoon Attitude, l'expérience repose largement sur la préservation de l'environnement marin.
Tandis que The Ravenala Attitude, plus grand resort du groupe, rassemble à lui seul restaurants, loisirs, activités sportives et hébergements adaptés aussi bien aux familles qu'aux couples.
Avant de reprendre la direction de l'aéroport, les agents découvrent enfin La Baie Bleue, dernière nouveauté intégrée à la programmation d'Exotismes.
Le Paradise Cove Boutique Hotel, souvent décrit comme l'hébergement le plus romantique de l'île, cible les couples à la recherche d'une parenthèse romantique.
Le Coin de Mire Attitude, premier établissement créé par le groupe il y a plus de quarante ans, demeure aujourd'hui encore une référence sur le marché français.
Au Lagoon Attitude, l'expérience repose largement sur la préservation de l'environnement marin.
Tandis que The Ravenala Attitude, plus grand resort du groupe, rassemble à lui seul restaurants, loisirs, activités sportives et hébergements adaptés aussi bien aux familles qu'aux couples.
Avant de reprendre la direction de l'aéroport, les agents découvrent enfin La Baie Bleue, dernière nouveauté intégrée à la programmation d'Exotismes.
Deux îles, deux manières de construire un seul voyage
Au terme de cette semaine de découvertes, une idée s'impose. À La Réunion, l'hébergement accompagne le voyage. Il constitue le point de départ d'une succession d'expériences entre volcan, cirques, villages créoles, lagons et rencontres avec les habitants.
À Maurice, c'est souvent l'inverse. L'hôtel devient une destination en lui-même, chaque adresse proposant un univers, une clientèle et une manière différente de vivre l'île.
En multipliant les visites d'hôtels, les rencontres et les expériences de terrain, Exotismes a souhaité démontrer que la véritable richesse de son offre ne réside pas dans le choix entre les deux îles, mais dans leur complémentarité.
Deux destinations, deux façons de voyager, réunies au sein d'un même itinéraire au cœur de l'océan Indien.
À Maurice, c'est souvent l'inverse. L'hôtel devient une destination en lui-même, chaque adresse proposant un univers, une clientèle et une manière différente de vivre l'île.
En multipliant les visites d'hôtels, les rencontres et les expériences de terrain, Exotismes a souhaité démontrer que la véritable richesse de son offre ne réside pas dans le choix entre les deux îles, mais dans leur complémentarité.
Deux destinations, deux façons de voyager, réunies au sein d'un même itinéraire au cœur de l'océan Indien.