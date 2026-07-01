Le Dinarobin Beachcomber célèbre 25 ans d’hôtellerie haut de gamme à l’île Maurice

Le Dinarobin Beachcomber, établissement du sud-ouest de l'île Maurice, fête ses 25 ans et dévoile son programme de célébrations - Depositphotos.com, Dmitry100
Ouvert en 2001 au pied du Morne Brabant, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Dinarobin Beachcomber fête cette année son quart de siècle.
Pour marquer cet anniversaire, l'établissement a imaginé plusieurs animations qui rythmeront l'année, avec pour point d'orgue un dîner de gala organisé le 21 décembre 2026 au restaurant L'Harmonie.
Cette soirée, dont le thème sera inspiré des "Mille et une nuits", réunira les clients de l'hôtel ainsi que des invités autour d'un menu spécialement conçu pour l'occasion par les chefs de la péninsule.
Le choix de cette thématique fait écho à l'origine du nom "Dinarobin", dérivé de "Dina Arobi", première appellation donnée à l'île Maurice par des navigateurs arabes au XVe siècle.
Pour marquer cet anniversaire, l'établissement a imaginé plusieurs animations qui rythmeront l'année, avec pour point d'orgue un dîner de gala organisé le 21 décembre 2026 au restaurant L'Harmonie.
Cette soirée, dont le thème sera inspiré des "Mille et une nuits", réunira les clients de l'hôtel ainsi que des invités autour d'un menu spécialement conçu pour l'occasion par les chefs de la péninsule.
Le choix de cette thématique fait écho à l'origine du nom "Dinarobin", dérivé de "Dina Arobi", première appellation donnée à l'île Maurice par des navigateurs arabes au XVe siècle.
Des créations exclusives pour célébrer les 25 ans
Autres articles
-
Eductour Ile Maurice - Réunion : Exotismes dévoile deux visages de l'océan Indien (Vidéos)
-
L’île Maurice veut s’imposer comme une destination refuge de l’été
-
Île Maurice : le Four Seasons Resort Mauritius at Anahita inaugure son nouveau spa
-
Air Mauritius renforce sa desserte Paris-CDG avec de nouveaux vols supplémentaires
-
Corsair lance un vol entre Toulouse et l'Ile Maurice
Les festivités passent également par une série d'expériences proposées aux hôtes tout au long de l'année.
Deux cocktails signatures ont ainsi été créés : le "Silver Horizon", servi dès l'arrivée des clients, et l'"Imperial Jubilee", proposé au Mahogany Bar.
Les équipes de restauration ont également élaboré un dessert exclusif, composé de profiteroles à la glace à la praline rose accompagnées d'une sauce au chocolat blanc. Celui-ci sera proposé au restaurant Morne Plage ainsi que lors de certains buffets du restaurant L'Harmonie.
Le spa Beachcomber participe lui aussi à cette programmation avec un nouveau menu baptisé "25 Years of Care". Celui-ci rassemble plusieurs rituels de bien-être, dont "L'Instant 25" ou encore "Éternité 25", associant massages, soins du visage, exercices de respiration et séances de yoga.
Cette année anniversaire coïncide également avec une reconnaissance obtenue par l'établissement auprès des voyageurs.
Le Dinarobin Beachcomber figure en effet parmi les lauréats des Traveler's Choice Awards 2026 de Tripadvisor, où il se classe à la 19e place du palmarès mondial "Best of the Best". Selon l'établissement, il est le seul hôtel mauricien à figurer dans ce classement cette année.
Deux cocktails signatures ont ainsi été créés : le "Silver Horizon", servi dès l'arrivée des clients, et l'"Imperial Jubilee", proposé au Mahogany Bar.
Les équipes de restauration ont également élaboré un dessert exclusif, composé de profiteroles à la glace à la praline rose accompagnées d'une sauce au chocolat blanc. Celui-ci sera proposé au restaurant Morne Plage ainsi que lors de certains buffets du restaurant L'Harmonie.
Le spa Beachcomber participe lui aussi à cette programmation avec un nouveau menu baptisé "25 Years of Care". Celui-ci rassemble plusieurs rituels de bien-être, dont "L'Instant 25" ou encore "Éternité 25", associant massages, soins du visage, exercices de respiration et séances de yoga.
Cette année anniversaire coïncide également avec une reconnaissance obtenue par l'établissement auprès des voyageurs.
Le Dinarobin Beachcomber figure en effet parmi les lauréats des Traveler's Choice Awards 2026 de Tripadvisor, où il se classe à la 19e place du palmarès mondial "Best of the Best". Selon l'établissement, il est le seul hôtel mauricien à figurer dans ce classement cette année.
L'accent mis sur les équipes et la transmission
Au-delà des animations destinées à la clientèle, Beachcomber profite de cet anniversaire pour mettre en avant les collaborateurs qui ont accompagné le développement de l'hôtel depuis son ouverture.
Plusieurs initiatives sont prévues, parmi lesquelles une cérémonie de remise de prix récompensant l'ancienneté, la créativité ou encore la transmission des savoir-faire. Une vidéo retraçant les 25 années de l'établissement mettra également en lumière les différents métiers de l'hôtel.
Le groupe lance par ailleurs le programme "Pass the Skill", qui encourage les collaborateurs à partager leur métier avec leurs collègues afin de favoriser la transmission des compétences entre générations.
À la tête du Dinarobin Beachcomber depuis 2022, Patricia Parsooramen-Auffray illustre cette politique de développement interne.
Entrée chez Beachcomber il y a plus de trente ans, elle a accompagné l'ouverture de l'établissement avant d'occuper successivement plusieurs fonctions de direction.
Plusieurs initiatives sont prévues, parmi lesquelles une cérémonie de remise de prix récompensant l'ancienneté, la créativité ou encore la transmission des savoir-faire. Une vidéo retraçant les 25 années de l'établissement mettra également en lumière les différents métiers de l'hôtel.
Le groupe lance par ailleurs le programme "Pass the Skill", qui encourage les collaborateurs à partager leur métier avec leurs collègues afin de favoriser la transmission des compétences entre générations.
À la tête du Dinarobin Beachcomber depuis 2022, Patricia Parsooramen-Auffray illustre cette politique de développement interne.
Entrée chez Beachcomber il y a plus de trente ans, elle a accompagné l'ouverture de l'établissement avant d'occuper successivement plusieurs fonctions de direction.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille