Le Dinarobin Beachcomber célèbre 25 ans d’hôtellerie haut de gamme à l’île Maurice

Au-delà des animations destinées à la clientèle, Beachcomber profite de cet anniversaire pour mettre en avant les collaborateurs qui ont accompagné le développement de l'hôtel depuis son ouverture.



Plusieurs initiatives sont prévues, parmi lesquelles une cérémonie de remise de prix récompensant l'ancienneté, la créativité ou encore la transmission des savoir-faire. Une vidéo retraçant les 25 années de l'établissement mettra également en lumière les différents métiers de l'hôtel.



Le groupe lance par ailleurs le programme "Pass the Skill", qui encourage les collaborateurs à partager leur métier avec leurs collègues afin de favoriser la transmission des compétences entre générations.



À la tête du Dinarobin Beachcomber depuis 2022, Patricia Parsooramen-Auffray illustre cette politique de développement interne.



Entrée chez Beachcomber il y a plus de trente ans, elle a accompagné l'ouverture de l'établissement avant d'occuper successivement plusieurs fonctions de direction.