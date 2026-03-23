Air Mauritius renforce sa desserte Paris-CDG avec de nouveaux vols supplémentaires

Face à une demande soutenue sur la ligne Paris–Maurice, la compagnie va plus loin en ajoutant deux vols supplémentaires sans escale :



Paris-CDG → Maurice

22 avril 2026 (MK017, 21h10 → 10h45, arrivée le lendemain)

29 avril 2026 (MK017, 21h10 → 10h45)

Maurice → Paris-CDG

22 avril 2026 (MK016, 08h55 → 18h50)

29 avril 2026 (MK016, 08h55 → 18h50)



Avec ces nouvelles fréquences, la capacité totale dépasse désormais 3 600 sièges supplémentaires.



La compagnie souligne qu’elle continue de surveiller attentivement l’évolution du contexte aérien international, notamment au Moyen-Orient, et reste prête à ajuster son programme si nécessaire.