TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Air Mauritius renforce sa desserte Paris-CDG avec de nouveaux vols supplémentaires

Vols les 22 et 29 avril 2026


La compagnie nationale mauricienne poursuit le renforcement de son offre entre la France et l’océan Indien. Après avoir annoncé plusieurs rotations additionnelles entre mars et avril 2026, Air Mauritius ajoute désormais deux vols supplémentaires entre Paris-Charles-de-Gaulle et Maurice.


Rédigé par le Lundi 23 Mars 2026 à 11:53

Air Mauritius renforce sa desserte Paris-CDG avec de nouveaux vols supplémentaires - Depositphotos.com gordzam@gmail.com
Air Mauritius renforce sa desserte Paris-CDG avec de nouveaux vols supplémentaires - Depositphotos.com gordzam@gmail.com
ôvoyages
Initialement, Air Mauritius avait annoncé la programmation de quatre rotations additionnelles entre Maurice et Paris-CDG :

Un vol au départ de Maurice le 23 mars 2026 (MK014, 22h35 → 07h35)
Trois rotations les 1er, 8 et 15 avril 2026 (MK016, 08h55 → 18h50)

Dans le sens retour, des vols supplémentaires étaient également prévus :

Le 24 mars 2026 (MK015, 16h20 → 06h35)
Les 1er, 8 et 15 avril 2026 (MK017, 21h10 → 10h45)

Ces premières annonces représentaient déjà une capacité additionnelle de plus de 2 300 sièges, opérés en partage de codes avec Air France.

Deux nouvelles rotations en avril

Autres articles
Face à une demande soutenue sur la ligne Paris–Maurice, la compagnie va plus loin en ajoutant deux vols supplémentaires sans escale :

Paris-CDG → Maurice
22 avril 2026 (MK017, 21h10 → 10h45, arrivée le lendemain)
29 avril 2026 (MK017, 21h10 → 10h45)
Maurice → Paris-CDG
22 avril 2026 (MK016, 08h55 → 18h50)
29 avril 2026 (MK016, 08h55 → 18h50)

Avec ces nouvelles fréquences, la capacité totale dépasse désormais 3 600 sièges supplémentaires.

La compagnie souligne qu’elle continue de surveiller attentivement l’évolution du contexte aérien international, notamment au Moyen-Orient, et reste prête à ajuster son programme si nécessaire.

Lu 157 fois

Tags : air mauritius, ile maurice
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme

Brand news AirMaG

LATAM Airlines : Amsterdam et Bruxelles renforcent la connectivité entre l'Europe et l'Amérique du Sud

LATAM Airlines : Amsterdam et Bruxelles renforcent la connectivité entre l'Europe et l'Amérique du Sud
LATAM Airlines Group continue de consolider sa présence sur le marché européen en tant que...
Dernière heure

Vietnam Airlines réorganise ses opérations à Paris-Charles de Gaulle...

Climats du Monde absorbe la hausse des surcharges

Air Mauritius renforce sa desserte Paris-CDG avec de nouveaux vols supplémentaires

Cruisepro représente Corazul Cruceros sur le marché français

Le Gouffre de Padirac rouvre avec une programmation anniversaire

Brand News

Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »

Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »
Nouveaux produits hors des sentiers battus, offres packagées à petits prix… Ollandini Voyages met...
Les annonces

KUONI TUMLARE - Events Coordinator - MICE H/F - CDI - (Saint Ouen (93))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Billettiste confirmé(e) Service Transport H/F - CDD ou CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HEWAGO - 2 Agents de réservation back-office H/F - CDI - (Paris (75) ou Nice (06))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin
Distribution

Distribution

EDV Grand Est : Michelle Kunegel passe le relais Fabrice Poulain (Fensch Voyages)

EDV Grand Est : Michelle Kunegel passe le relais Fabrice Poulain (Fensch Voyages)
Partez en France

Partez en France

Le Gouffre de Padirac rouvre avec une programmation anniversaire

Le Gouffre de Padirac rouvre avec une programmation anniversaire
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Minecraft : un parc d'attraction va ouvrir sur le célèbre jeu vidéo !

Minecraft : un parc d'attraction va ouvrir sur le célèbre jeu vidéo !
Production

Production

Climats du Monde absorbe la hausse des surcharges

Climats du Monde absorbe la hausse des surcharges
AirMaG

AirMaG

Vietnam Airlines réorganise ses opérations à Paris-Charles de Gaulle...

Vietnam Airlines réorganise ses opérations à Paris-Charles de Gaulle...
Transport

Transport

« Espresso Riviera » : la liaison Rome - Riviera française ne sera pas reconduite en 2026

« Espresso Riviera » : la liaison Rome - Riviera française ne sera pas reconduite en 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft : Orchestra fragilisé par l'IA et la crise du private equity ?

Travelsoft : Orchestra fragilisé par l'IA et la crise du private equity ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

En Alsace, le Domaine de Haslach entame une nouvelle vie

En Alsace, le Domaine de Haslach entame une nouvelle vie
HotelMaG

Hébergement

NH Hotels & Resorts rénove deux hôtels stratégiques à Paris

NH Hotels &amp; Resorts rénove deux hôtels stratégiques à Paris
Futuroscopie

Futuroscopie

« Même pas peur ! » : un nouvel inventaire des craintes touristiques [ABO]

« Même pas peur ! » : un nouvel inventaire des craintes touristiques [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay
CruiseMaG

CruiseMaG

Cruisepro représente Corazul Cruceros sur le marché français

Cruisepro représente Corazul Cruceros sur le marché français
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias