Air Mauritius renforce sa desserte Paris-CDG avec de nouveaux vols supplémentaires - Depositphotos.com gordzam@gmail.com
Initialement, Air Mauritius avait annoncé la programmation de quatre rotations additionnelles entre Maurice et Paris-CDG :
Un vol au départ de Maurice le 23 mars 2026 (MK014, 22h35 → 07h35)
Trois rotations les 1er, 8 et 15 avril 2026 (MK016, 08h55 → 18h50)
Dans le sens retour, des vols supplémentaires étaient également prévus :
Le 24 mars 2026 (MK015, 16h20 → 06h35)
Les 1er, 8 et 15 avril 2026 (MK017, 21h10 → 10h45)
Ces premières annonces représentaient déjà une capacité additionnelle de plus de 2 300 sièges, opérés en partage de codes avec Air France.
Un vol au départ de Maurice le 23 mars 2026 (MK014, 22h35 → 07h35)
Trois rotations les 1er, 8 et 15 avril 2026 (MK016, 08h55 → 18h50)
Dans le sens retour, des vols supplémentaires étaient également prévus :
Le 24 mars 2026 (MK015, 16h20 → 06h35)
Les 1er, 8 et 15 avril 2026 (MK017, 21h10 → 10h45)
Ces premières annonces représentaient déjà une capacité additionnelle de plus de 2 300 sièges, opérés en partage de codes avec Air France.
Deux nouvelles rotations en avril
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Face à une demande soutenue sur la ligne Paris–Maurice, la compagnie va plus loin en ajoutant deux vols supplémentaires sans escale :
Paris-CDG → Maurice
22 avril 2026 (MK017, 21h10 → 10h45, arrivée le lendemain)
29 avril 2026 (MK017, 21h10 → 10h45)
Maurice → Paris-CDG
22 avril 2026 (MK016, 08h55 → 18h50)
29 avril 2026 (MK016, 08h55 → 18h50)
Avec ces nouvelles fréquences, la capacité totale dépasse désormais 3 600 sièges supplémentaires.
La compagnie souligne qu’elle continue de surveiller attentivement l’évolution du contexte aérien international, notamment au Moyen-Orient, et reste prête à ajuster son programme si nécessaire.
Paris-CDG → Maurice
22 avril 2026 (MK017, 21h10 → 10h45, arrivée le lendemain)
29 avril 2026 (MK017, 21h10 → 10h45)
Maurice → Paris-CDG
22 avril 2026 (MK016, 08h55 → 18h50)
29 avril 2026 (MK016, 08h55 → 18h50)
Avec ces nouvelles fréquences, la capacité totale dépasse désormais 3 600 sièges supplémentaires.
La compagnie souligne qu’elle continue de surveiller attentivement l’évolution du contexte aérien international, notamment au Moyen-Orient, et reste prête à ajuster son programme si nécessaire.