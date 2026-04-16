L’île Maurice veut s’imposer comme une destination refuge de l’été

Il faut resserrer les boulons, l’année sera difficile mais la demande est là, contrairement à l’époque du Covid

prévisions bonnes pour les trois prochains mois

Alors que lesAir Mauritius espère que l’été lui permettra de mieux traverser la période actuelle.Et pour faire valoir ses atouts, elle lance une, avec pour nouvelle mascotte un dodo et pour nouvelle signaturePour le premier semestre de son exercice 2025/26 (avril à septembre), Air Mauritius avait réalisé unune première après de longues années de pertes.» reconnaît Laurent Recoura, qui fait état de «».