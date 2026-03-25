Île Maurice : le Four Seasons Resort Mauritius at Anahita inaugure son nouveau spa

Le Four Seasons Resort Mauritius at Anahita dévoile Oseyan Spa, un espace bien-être repensé avec de nouvelles infrastructures.
L’Oseyan Spa comprend des cabines de soins individuelles et duo, ainsi qu’une Thermal Suite équipée d’un hammam, d’un sauna, d’un bassin froid et de douches expérientielles.
Une Royal Spa Suite, installée sur pilotis, propose également un espace privatif avec baignoire, hammam et zone de relaxation.
Le spa intègre également un salon de coiffure proposant des soins spécifiques, ainsi qu’un centre de fitness rénové avec studio de Pilates et espace TRX.
L’Oseyan Spa comprend des cabines de soins individuelles et duo, ainsi qu’une Thermal Suite équipée d’un hammam, d’un sauna, d’un bassin froid et de douches expérientielles.
Une Royal Spa Suite, installée sur pilotis, propose également un espace privatif avec baignoire, hammam et zone de relaxation.
Le spa intègre également un salon de coiffure proposant des soins spécifiques, ainsi qu’un centre de fitness rénové avec studio de Pilates et espace TRX.
Une offre de soins élargie et des activités complémentaires
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Le resort renforce son offre bien-être avec de nouvelles marques et expériences.
La carte inclut désormais des protocoles issus des marques Epicutis, MyBlend et Theranaka, avec des soins adaptés à différents profils, dont les femmes enceintes et les jeunes mamans.
Des soins vegan sont également proposés pour le corps, les ongles et les cheveux.
En complément, le resort propose des activités de bien-être telles que des ateliers créatifs, des séances de méditation guidée et de sound healing, ainsi que des cours de natation encadrés.
A lire aussi : À Venise, l'hôtel Le Danieli devient un Four Seasons après sa restauration
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Des soins vegan sont également proposés pour le corps, les ongles et les cheveux.
En complément, le resort propose des activités de bien-être telles que des ateliers créatifs, des séances de méditation guidée et de sound healing, ainsi que des cours de natation encadrés.
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