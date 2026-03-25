Île Maurice : le Four Seasons Resort Mauritius at Anahita inaugure son nouveau spa

Un espace bien-être repensé avec de nouvelles installations et une offre de soins élargie

Le Four Seasons Resort Mauritius at Anahita annonce l’ouverture de l’Oseyan Spa, un espace bien-être entièrement repensé. Cette rénovation s’accompagne de nouvelles installations, d’une offre de soins enrichie et d’équipements dédiés au fitness et aux activités de bien-être.



Rédigé par Noah Penalva le Mercredi 25 Mars 2026 à 12:58

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