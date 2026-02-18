TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
À Venise, l'hôtel Le Danieli devient un Four Seasons après sa restauration

120 chambres et suites


Après plusieurs mois de restauration, l'hôtel Le Danieli rouvre à Venise sous l’enseigne Four Seasons. Situé à proximité de la place Saint-Marc, l’établissement historique amorce une nouvelle phase de son développement.


Rédigé par le Jeudi 19 Février 2026 à 12:22

L'hôtel Le Danieli rouvre à Venise sous l’enseigne Four Seasons - Photo : Four Seasons
CroisiEurope
L’ancien Hotel Danieli devient Danieli, A Four Seasons Hotel, Venice, inaugurant une nouvelle étape sous l’enseigne du groupe canadien.

Situé sur la Riva degli Schiavoni, à proximité de la place Saint-Marc, l’établissement associe patrimoine historique, design contemporain et hospitalité caractéristique de la marque Four Seasons.

Le Danieli est composé de trois bâtiments historiques. Cet ensemble architectural, tourné vers la lagune, a accueilli au fil du temps des membres de familles royales, des artistes et des voyageurs du monde entier.

La restauration a été confiée à l’architecte d’intérieur Pierre-Yves Rochon. Son travail met en avant les matériaux traditionnels vénitiens tout en adoptant une approche contemporaine fidèle à l’esprit d’origine.

Selon Adrian Messerli, président des opérations hôtelières pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez Four Seasons Hotels and Resorts, cette ouverture marque l’aboutissement d’un projet de longue date visant à inscrire Venise dans le portefeuille de la marque, en collaboration avec le Gruppo Statuto.

Hébergement et gastronomie

La direction du nouvel hôtel est assurée par Christian Zandonella, à la tête d’une équipe dont plusieurs membres ont déjà travaillé au sein du Danieli.

L'établissement compte 120 chambres et suites, dont certaines bénéficient d’une vue directe sur la lagune. Les espaces ont été conçus pour accueillir aussi bien des voyageurs individuels que des familles ou des groupes.

Le Restaurant Terrazza Danieli, situé au dernier étage, propose une cuisine saisonnière dans un cadre panoramique donnant sur les toits et les canaux de la ville.

Le Bar Dandolo, au rez-de-chaussée, et le bar de la Terrazza complètent l’offre, offrant deux ambiances distinctes autour de la mixologie.

Pour les événements professionnels et privés, l’hôtel dispose de 848 m² d’espaces modulables, adaptés aux réunions, dîners ou réceptions dans un cadre élégant.

L’ouverture du Danieli Spa est prévue d’ici la fin de l’année. Il comprendra trois cabines de soins, un sauna et un hammam, avec des installations destinées aux couples. D’ici 2027, l’hôtel prévoit d’ajouter 56 chambres et suites.

A lire aussi : Venise : ce qui change en 2026 sur la taxe touristique à la journée !


Lu 217 fois

Tags : four seasons, venise
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

