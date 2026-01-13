Venise : ce qui change en 2026 sur la taxe touristique à la journée ! - Depositphotos.com Auteur twindesigner
Pour l'année 2026, la taxe est exigible sur un total de 60 jours, répartis entre le 3 avril et le 26 juillet. Elle s'applique spécifiquement de 08h30 à 16h00.
En 2024, première année de l'application de cette taxe, la période couvrait 29 jours. En 2025, elle est passée à 54 jours.
Les périodes concernées incluent :
Avril : 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Mai : 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31.
Juin : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28.
Juillet : 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26.
En 2024, première année de l'application de cette taxe, la période couvrait 29 jours. En 2025, elle est passée à 54 jours.
Les périodes concernées incluent :
Avril : 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Mai : 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31.
Juin : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28.
Juillet : 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26.
Tarifs et réservations :
Autres articles
-
IHG signe son premier Vignette Collection dans cette ville d’Italie
-
Venise : Mandarin Oriental prend les rênes de l'hôtel San Clemente, Palace
-
Cette ville de Haute-Savoie s’apprête à célébrer son Carnaval Vénitien
-
Twin Jet ouvre une nouvelle ligne Nice-Venise
-
Taxe d'entrée à Venise : de nouvelles mesures en 2025
La municipalité a instauré une tarification incitative basée sur la réservation anticipée :
Note importante : Le montant est fixe par personne. Aucune réduction tarifaire supplémentaire (étudiant, senior) n'est prévue sur ces montants.
- Tarif "Early Booking" (5 €) : Applicable si le paiement est effectué jusqu'au 4ème jour précédant la visite (ex: pour une visite le dimanche, réservation au plus tard le mercredi soir).
- Tarif Standard (10 €) : S'applique pour toute réservation effectuée à partir du 3ème jour précédant l'accès ou le jour même.
Note importante : Le montant est fixe par personne. Aucune réduction tarifaire supplémentaire (étudiant, senior) n'est prévue sur ces montants.
Quelles sont les zones concernées par la taxe à Venise ?
Il est crucial de distinguer les zones soumises à la taxe de celles qui en sont exemptées :
Piazzale Roma (gare routière) ;
Gare ferroviaire de Santa Lucia ;
Tronchetto (parkings) ;
Stazione Marittima (gare maritime) ;
Zone directe reliant Piazzale Roma à la gare de San Basilio.
- Zone 1 (Vieille Ville) : Périmètre historique intégral où la contribution est obligatoire.
- Zones de Transit (Exemptées) : La taxe n'est pas due si vous restez exclusivement dans les secteurs suivants sans pénétrer dans la vieille ville :
Piazzale Roma (gare routière) ;
Gare ferroviaire de Santa Lucia ;
Tronchetto (parkings) ;
Stazione Marittima (gare maritime) ;
Zone directe reliant Piazzale Roma à la gare de San Basilio.
- Îles de la Lagune : Pour 2026, la taxe ne s'applique pas aux îles comme Murano, Burano, Torcello ou le Lido.
Comment s'acquitter de la taxe touristique à la journée à Venise ?
Le visiteur doit être en mesure de présenter un Code QR nominatif en cas de contrôle. Plusieurs canaux sont disponibles :
Plateforme Digitale : Site officiel cda.ve.it.
Solutions Mobiles : Possibilité de paiement via WhatsApp (QR code dédié sur les supports officiels).
Points de Vente Physiques : Bureaux de tabac du réseau PUNTO LIS en Italie.
Plateforme Digitale : Site officiel cda.ve.it.
Solutions Mobiles : Possibilité de paiement via WhatsApp (QR code dédié sur les supports officiels).
Points de Vente Physiques : Bureaux de tabac du réseau PUNTO LIS en Italie.
Les touristes résidents dans un hôtel, B&B ou location exemptés
La taxe s'applique à tous les visiteurs journaliers entrant dans la cité historique. Toutefois, plusieurs catégories sont exemptées du paiement, mais doivent impérativement obtenir un code QR d'exemption gratuit via le portail officiel :
Hébergement local : Les visiteurs séjournant dans une structure certifiée (hôtel, B&B, location saisonnière) située dans la commune de Venise. Ces derniers s'acquittent déjà de la taxe de séjour classique.
Résidents et proches : Résidents de la Région Vénétie, propriétaires de biens immobiliers (non loués), et parents jusqu'au 3ème degré de résidents.
Professionnel et Études : Travailleurs (pendulaires ou temporaires) et étudiants inscrits dans des établissements de la ville historique.
Santé et Justice : Personnes venant pour des soins médicaux ou des convocations administratives/judiciaires.
Âge : Les mineurs de moins de 14 ans sont exemptés de paiement et de formalité de code QR (une pièce d'identité suffit en cas de contrôle).
Hébergement local : Les visiteurs séjournant dans une structure certifiée (hôtel, B&B, location saisonnière) située dans la commune de Venise. Ces derniers s'acquittent déjà de la taxe de séjour classique.
Résidents et proches : Résidents de la Région Vénétie, propriétaires de biens immobiliers (non loués), et parents jusqu'au 3ème degré de résidents.
Professionnel et Études : Travailleurs (pendulaires ou temporaires) et étudiants inscrits dans des établissements de la ville historique.
Santé et Justice : Personnes venant pour des soins médicaux ou des convocations administratives/judiciaires.
Âge : Les mineurs de moins de 14 ans sont exemptés de paiement et de formalité de code QR (une pièce d'identité suffit en cas de contrôle).
Quelles sont les sanctions ?
L'administration communale déploie des agents de contrôle aux points névralgiques.
Amende : En cas d'absence de code QR (paiement ou exemption), l'amende forfaitaire est fixée entre 50 € et 300 €, en sus du recouvrement de la taxe.
Délit : Toute fausse déclaration pour obtenir une exemption indue est passible de poursuites pénales conformément au Code pénal italien, précise le site officiel.
Amende : En cas d'absence de code QR (paiement ou exemption), l'amende forfaitaire est fixée entre 50 € et 300 €, en sus du recouvrement de la taxe.
Délit : Toute fausse déclaration pour obtenir une exemption indue est passible de poursuites pénales conformément au Code pénal italien, précise le site officiel.
Logistique des groupes : la règle des 25
Les restrictions sur la taille des groupes, testées fin 2024, sont désormais la norme pour 2026 :
Capacité maximale : Interdiction de circuler avec des groupes de plus de 25 personnes (guide inclus) dans le centre historique et sur les îles de Murano, Burano et Torcello.
Scission obligatoire : Un autocar standard de 50 places doit impérativement être divisé en deux groupes distincts avec deux guides séparés.
Pollution sonore : L'usage de haut-parleurs et de mégaphones est strictement interdit. Le recours aux systèmes d'audio-guides individuels (écouteurs) est devenu obligatoire pour les commentaires.
Capacité maximale : Interdiction de circuler avec des groupes de plus de 25 personnes (guide inclus) dans le centre historique et sur les îles de Murano, Burano et Torcello.
Scission obligatoire : Un autocar standard de 50 places doit impérativement être divisé en deux groupes distincts avec deux guides séparés.
Pollution sonore : L'usage de haut-parleurs et de mégaphones est strictement interdit. Le recours aux systèmes d'audio-guides individuels (écouteurs) est devenu obligatoire pour les commentaires.