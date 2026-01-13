Venise : ce qui change en 2026 sur la taxe touristique à la journée !

total de 60 jours, répartis entre le 3 avril et le 26 juillet. Elle s'applique spécifiquement de 08h30 à 16h00.



En 2024, première année de l'application de cette taxe, la période couvrait 29 jours. En 2025,



Les périodes concernées incluent :



Avril : 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Mai : 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31.

Juin : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28.

Juillet : 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26. Pour l'année 2026, la taxe est exigible sur un, répartis entre le 3 avril et le 26 juillet. Elle s'applique spécifiquement de 08h30 à 16h00.En 2024, première année de l'application de cette taxe, la période couvrait 29 jours. En 2025, elle est passée à 54 jours. Avril : 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.Mai : 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31.Juin : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28.Juillet : 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26.



Tarifs et réservations :



Quelles sont les zones concernées par la taxe à Venise ?

Il est crucial de distinguer les zones soumises à la taxe de celles qui en sont exemptées :



Zone 1 (Vieille Ville) : Périmètre historique intégral où la contribution est obligatoire.

Zones de Transit (Exemptées) : La taxe n'est pas due si vous restez exclusivement dans les secteurs suivants sans pénétrer dans la vieille ville :

Piazzale Roma (gare routière) ;

Gare ferroviaire de Santa Lucia ;

Tronchetto (parkings) ;

Stazione Marittima (gare maritime) ;

Zone directe reliant Piazzale Roma à la gare de San Basilio.



Îles de la Lagune : Pour 2026, la taxe ne s'applique pas aux îles comme Murano, Burano, Torcello ou le Lido. Piazzale Roma (gare routière) ;Gare ferroviaire de Santa Lucia ;Tronchetto (parkings) ;Stazione Marittima (gare maritime) ;Zone directe reliant Piazzale Roma à la gare de San Basilio.



Comment s'acquitter de la taxe touristique à la journée à Venise ?

un Code QR nominatif en cas de contrôle. Plusieurs canaux sont disponibles :



Plateforme Digitale : Site officiel



Solutions Mobiles : Possibilité de paiement via WhatsApp (QR code dédié sur les supports officiels).



Points de Vente Physiques : Bureaux de tabac du réseau PUNTO LIS en Italie. Le visiteur doit être en mesure de présenteren cas de contrôle. Plusieurs canaux sont disponibles :Plateforme Digitale : Site officiel cda.ve.it. Solutions Mobiles : Possibilité de paiement via WhatsApp (QR code dédié sur les supports officiels).Points de Vente Physiques : Bureaux de tabac du réseau PUNTO LIS en Italie.



Les touristes résidents dans un hôtel, B&B ou location exemptés

La taxe s'applique à tous les visiteurs journaliers entrant dans la cité historique. Toutefois, plusieurs catégories sont exemptées du paiement, mais doivent impérativement obtenir un code QR d'exemption gratuit via le portail officiel :



Hébergement local : Les visiteurs séjournant dans une structure certifiée (hôtel, B&B, location saisonnière) située dans la commune de Venise. Ces derniers s'acquittent déjà de la taxe de séjour classique.



Résidents et proches : Résidents de la Région Vénétie, propriétaires de biens immobiliers (non loués), et parents jusqu'au 3ème degré de résidents.



Professionnel et Études : Travailleurs (pendulaires ou temporaires) et étudiants inscrits dans des établissements de la ville historique.



Santé et Justice : Personnes venant pour des soins médicaux ou des convocations administratives/judiciaires.



Âge : Les mineurs de moins de 14 ans sont exemptés de paiement et de formalité de code QR (une pièce d'identité suffit en cas de contrôle).



Quelles sont les sanctions ?

L'administration communale déploie des agents de contrôle aux points névralgiques.



Amende : En cas d'absence de code QR (paiement ou exemption), l'amende forfaitaire est fixée entre 50 € et 300 €, en sus du recouvrement de la taxe.



Délit : Toute fausse déclaration pour obtenir une exemption indue est passible de poursuites pénales conformément au Code pénal italien, précise le site officiel.



Logistique des groupes : la règle des 25