Oceania Cruises® annonce la commande d’un nouveau navire de la classe Sonata

Oceania Cruises® vient de passer une commande pour son cinquième navire de la classe Sonata auprès des chantiers navals Fincantieri, dont la livraison est prévue en 2037.
L'annonce fait suite au lancement de l’Oceania Sonata™ en janvier dernier.
« L'Oceania Sonata établira de nouveaux standards en matière d'espace, d'art et de confort », a déclaré Jason Montague, Chief Luxury Officer d’Oceania Cruises. « La demande record pour l'Oceania Sonata confirme que les voyageurs recherchent le choix, l’immersion ainsi que des expériences authentiques. L'ajout d'un cinquième navire de la classe Sonata nous permet de proposer à nos clients des possibilités de voyage encore plus enrichissantes et expérientielles ».
La saison inaugurale de l'Oceania Sonata, en août 2027
Prévue pour un lancement en août 2027, la classe Sonata inaugurera « une nouvelle ère » avec un tiers d'espace supplémentaire, de toutes nouvelles catégories de suites et des cabines haut de gamme repensées.
L’Oceania Sonata présentera également deux expériences culinaires d’exception : La Table par les Maîtres Cuisiniers de France, le premier restaurant en mer créé en collaboration avec les prestigieux Maîtres Cuisiniers de France et Nikkei Kitchen, un concept culinaire célébrant la fusion d’ingrédients péruviens et des techniques japonaises raffinées, dont les origines remontent à la fin du XIXème siècle.
L'Oceania Arietta™, son premier navire jumeau, ouvrira ses ventes en 2027.
La saison inaugurale de l'Oceania Sonata, en août 2027, proposera des destinations européennes et caribéennes, des capitales culturelles telles que Rome (Civitavecchia), Barcelone et Athènes (Le Pirée), aux joyaux cachés tels que Paros et Koper, avant de mettre le cap vers l'ouest pour découvrir les Caraïbes, avec notamment Tortola et les Bermudes, ainsi que des sites sur la côte d'Amérique latine tels que Manzanillo et Puerto Quetzal, le tout couronné par une traversée du canal de Panama de jour.
