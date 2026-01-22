Oceania Cruises dévoile les itinéraires inauguraux de l’Oceania Sonata

Oceania Cruises® dévoile un premier aperçu des itinéraires de l’Oceania Sonata™, premier navire de la nouvelle classe Sonata, dont l’entrée en service est prévue en août 2027.
Dès à présent accessibles en avant-première en ligne, ces parcours inauguraux seront ouverts à la réservation à partir du 28 janvier 2026.
Au total, 22 croisières composeront la saison inaugurale de l’Oceania Sonata, entre août 2027 et avril 2028.
Elles s’étendront sur des durées de 7 à 16 jours et permettront aux passagers de découvrir plus de 90 destinations à travers l’Europe, les Caraïbes, le Mexique, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud.
Pensé comme un navire de taille idéale, l’Oceania Sonata accueillera 1 390 passagers, offrant un équilibre entre intimité, confort et sophistication.
Dès à présent accessibles en avant-première en ligne, ces parcours inauguraux seront ouverts à la réservation à partir du 28 janvier 2026.
Au total, 22 croisières composeront la saison inaugurale de l’Oceania Sonata, entre août 2027 et avril 2028.
Elles s’étendront sur des durées de 7 à 16 jours et permettront aux passagers de découvrir plus de 90 destinations à travers l’Europe, les Caraïbes, le Mexique, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud.
Pensé comme un navire de taille idéale, l’Oceania Sonata accueillera 1 390 passagers, offrant un équilibre entre intimité, confort et sophistication.
Oceania Cruises : une approche résolument tournée vers les destinations
Autres articles
-
MSC Croisières : Roberto Bruzzone nommé président
-
Oceania Cruises devient une compagnie 100% adulte à partir de 2026
-
Taxe croisière : CLIA met en garde contre une fiscalité cumulative
-
Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français
-
Commandes de navires : comment les dix prochaines années vont redessiner le marché de la croisière
Marquant l’ouverture d’un nouveau chapitre pour la compagnie, l’Oceania Sonata incarne la vision d’Oceania Cruises : proposer des itinéraires "finement ciselés, privilégiant les escales longues, les nuitées à quai et les excursions immersives."
A lire aussi : Oceania Cruises devient une compagnie 100% adulte à partir de 2026
"La saison inaugurale d’Oceania Sonata se distingue par la richesse culturelle et la diversité géographique des régions explorées", souligne Jason Montague, Chief Luxury Officer d’Oceania Cruises.
"Premier des quatre navires de la classe Sonata, son lancement incarne notre vision d’itinéraires soigneusement élaborés, d’un confort absolu et d’une liberté de découverte authentique."
Le voyage inaugural appareillera de Rome (Civitavecchia) le 7 août 2027 pour une croisière de 14 jours jusqu’à Trieste. Parmi les escales majeures figurent Catane en Sicile, La Valette à Malte, Katakolon en Grèce, Bar au Monténégro ou encore Zadar en Croatie, illustrant l’ambition culturelle de cette première traversée.
A lire aussi : Oceania Cruises devient une compagnie 100% adulte à partir de 2026
"La saison inaugurale d’Oceania Sonata se distingue par la richesse culturelle et la diversité géographique des régions explorées", souligne Jason Montague, Chief Luxury Officer d’Oceania Cruises.
"Premier des quatre navires de la classe Sonata, son lancement incarne notre vision d’itinéraires soigneusement élaborés, d’un confort absolu et d’une liberté de découverte authentique."
Le voyage inaugural appareillera de Rome (Civitavecchia) le 7 août 2027 pour une croisière de 14 jours jusqu’à Trieste. Parmi les escales majeures figurent Catane en Sicile, La Valette à Malte, Katakolon en Grèce, Bar au Monténégro ou encore Zadar en Croatie, illustrant l’ambition culturelle de cette première traversée.
De l’Europe aux Amériques, un itinéraire sans compromis
Tout au long de sa saison inaugurale, l’Oceania Sonata alternera grands classiques européens et escales plus confidentielles. Barcelone, Athènes, Lisbonne ou Istanbul côtoieront ainsi des ports plus discrets tels que Paros en Grèce, Koper en Slovénie, Sarandë en Albanie ou Palamós en Espagne.
Plusieurs itinéraires proposeront des nuitées à quai à Livourne, Bordeaux ou Istanbul, offrant une immersion prolongée dans ces destinations emblématiques.
À l’issue de la saison méditerranéenne, le navire traversera l’Atlantique pour rejoindre Miami, point de départ de sa première saison tropicale. Les itinéraires incluront des escales majeures des Caraïbes, comme Bridgetown à la Barbade ou Tortola dans les Îles Vierges britanniques, mais aussi des destinations plus confidentielles d’Amérique latine, telles que Zihuatanejo–Ixtapa au Mexique ou Puerto Quetzal au Guatemala.
Point d’orgue de cette programmation, une traversée du canal de Panama de jour, expérience emblématique pour les amateurs de grands voyages.
A lire aussi : Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français
Plusieurs itinéraires proposeront des nuitées à quai à Livourne, Bordeaux ou Istanbul, offrant une immersion prolongée dans ces destinations emblématiques.
À l’issue de la saison méditerranéenne, le navire traversera l’Atlantique pour rejoindre Miami, point de départ de sa première saison tropicale. Les itinéraires incluront des escales majeures des Caraïbes, comme Bridgetown à la Barbade ou Tortola dans les Îles Vierges britanniques, mais aussi des destinations plus confidentielles d’Amérique latine, telles que Zihuatanejo–Ixtapa au Mexique ou Puerto Quetzal au Guatemala.
Point d’orgue de cette programmation, une traversée du canal de Panama de jour, expérience emblématique pour les amateurs de grands voyages.
A lire aussi : Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français
L’Oceania Sonata™, nouvelle référence du luxe en mer
Présenté comme le navire le "plus innovant et le plus luxueux jamais conçu par Oceania Cruises", l’Oceania Sonata comptera 855 membres d’équipage, avec un ratio d’un chef pour huit passagers. Près de la moitié de l’équipage sera dédiée aux opérations culinaires, confirmant l’importance accordée à la gastronomie à bord.
Le navire proposera 13 expériences culinaires incluses, sans supplément, dont La Table par les Maîtres Cuisiniers de France, le restaurant gastronomique le plus exclusif jamais introduit par la compagnie, et Nikkei Kitchen, un concept inédit célébrant la fusion des saveurs péruviennes et japonaises.
De nouveaux espaces de vie et de divertissement viendront compléter l’expérience, à l’image de l’Opus Lounge, du Baristas Café ou encore de la Crêperie, ainsi que des espaces dédiés à l’apprentissage expérientiel, tels que le LYNC Digital Center.
Le navire proposera 13 expériences culinaires incluses, sans supplément, dont La Table par les Maîtres Cuisiniers de France, le restaurant gastronomique le plus exclusif jamais introduit par la compagnie, et Nikkei Kitchen, un concept inédit célébrant la fusion des saveurs péruviennes et japonaises.
De nouveaux espaces de vie et de divertissement viendront compléter l’expérience, à l’image de l’Opus Lounge, du Baristas Café ou encore de la Crêperie, ainsi que des espaces dédiés à l’apprentissage expérientiel, tels que le LYNC Digital Center.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille