TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Oceania Cruises dévoile les itinéraires inauguraux de l’Oceania Sonata

22 croisières inaugurales entre Europe et Amériques


Avec l’Oceania Sonata™, premier navire de sa toute nouvelle classe, Oceania Cruises ouvre un nouveau chapitre de son histoire. La compagnie de croisières de luxe lève le voile sur les itinéraires de la saison inaugurale de ce paquebot, attendue à partir d’août 2027.


Rédigé par le Jeudi 22 Janvier 2026

Oceania Cruises dévoile les itinéraires inauguraux de l’Oceania Sonata - ©Oceania Cruises
Oceania Cruises dévoile les itinéraires inauguraux de l’Oceania Sonata - ©Oceania Cruises
CroisiEurope
Oceania Cruises® dévoile un premier aperçu des itinéraires de l’Oceania Sonata™, premier navire de la nouvelle classe Sonata, dont l’entrée en service est prévue en août 2027.

Dès à présent accessibles en avant-première en ligne, ces parcours inauguraux seront ouverts à la réservation à partir du 28 janvier 2026.

Au total, 22 croisières composeront la saison inaugurale de l’Oceania Sonata, entre août 2027 et avril 2028.

Elles s’étendront sur des durées de 7 à 16 jours et permettront aux passagers de découvrir plus de 90 destinations à travers l’Europe, les Caraïbes, le Mexique, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud.

Pensé comme un navire de taille idéale, l’Oceania Sonata accueillera 1 390 passagers, offrant un équilibre entre intimité, confort et sophistication.

Oceania Cruises : une approche résolument tournée vers les destinations

Autres articles
Marquant l’ouverture d’un nouveau chapitre pour la compagnie, l’Oceania Sonata incarne la vision d’Oceania Cruises : proposer des itinéraires "finement ciselés, privilégiant les escales longues, les nuitées à quai et les excursions immersives."

A lire aussi : Oceania Cruises devient une compagnie 100% adulte à partir de 2026

"La saison inaugurale d’Oceania Sonata se distingue par la richesse culturelle et la diversité géographique des régions explorées", souligne Jason Montague, Chief Luxury Officer d’Oceania Cruises.

"Premier des quatre navires de la classe Sonata, son lancement incarne notre vision d’itinéraires soigneusement élaborés, d’un confort absolu et d’une liberté de découverte authentique."

Le voyage inaugural appareillera de Rome (Civitavecchia) le 7 août 2027 pour une croisière de 14 jours jusqu’à Trieste. Parmi les escales majeures figurent Catane en Sicile, La Valette à Malte, Katakolon en Grèce, Bar au Monténégro ou encore Zadar en Croatie, illustrant l’ambition culturelle de cette première traversée.

De l’Europe aux Amériques, un itinéraire sans compromis

Tout au long de sa saison inaugurale, l’Oceania Sonata alternera grands classiques européens et escales plus confidentielles. Barcelone, Athènes, Lisbonne ou Istanbul côtoieront ainsi des ports plus discrets tels que Paros en Grèce, Koper en Slovénie, Sarandë en Albanie ou Palamós en Espagne.

Plusieurs itinéraires proposeront des nuitées à quai à Livourne, Bordeaux ou Istanbul, offrant une immersion prolongée dans ces destinations emblématiques.

À l’issue de la saison méditerranéenne, le navire traversera l’Atlantique pour rejoindre Miami, point de départ de sa première saison tropicale. Les itinéraires incluront des escales majeures des Caraïbes, comme Bridgetown à la Barbade ou Tortola dans les Îles Vierges britanniques, mais aussi des destinations plus confidentielles d’Amérique latine, telles que Zihuatanejo–Ixtapa au Mexique ou Puerto Quetzal au Guatemala.

Point d’orgue de cette programmation, une traversée du canal de Panama de jour, expérience emblématique pour les amateurs de grands voyages.

A lire aussi : Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français

L’Oceania Sonata™, nouvelle référence du luxe en mer

Présenté comme le navire le "plus innovant et le plus luxueux jamais conçu par Oceania Cruises", l’Oceania Sonata comptera 855 membres d’équipage, avec un ratio d’un chef pour huit passagers. Près de la moitié de l’équipage sera dédiée aux opérations culinaires, confirmant l’importance accordée à la gastronomie à bord.

Le navire proposera 13 expériences culinaires incluses, sans supplément, dont La Table par les Maîtres Cuisiniers de France, le restaurant gastronomique le plus exclusif jamais introduit par la compagnie, et Nikkei Kitchen, un concept inédit célébrant la fusion des saveurs péruviennes et japonaises.

De nouveaux espaces de vie et de divertissement viendront compléter l’expérience, à l’image de l’Opus Lounge, du Baristas Café ou encore de la Crêperie, ainsi que des espaces dédiés à l’apprentissage expérientiel, tels que le LYNC Digital Center.


Lu 146 fois

Tags : croisiere, oceania cruises
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 22 Janvier 2026 - 08:59 MSC Croisières : Roberto Bruzzone nommé président

Jeudi 22 Janvier 2026 - 07:25 Croisières : comment l’IA révolutionne le secteur

Mondial Tourisme

Brand news CruiseMaG

Cap sur les Antilles : l’hiver au soleil avec MSC Croisières

Cap sur les Antilles : l’hiver au soleil avec MSC Croisières
Quand l’hiver s’installe en Europe, les Antilles figurent parmi les destinations les plus...
Dernière heure

Oceania Cruises dévoile les itinéraires inauguraux de l’Oceania Sonata

Accrochez votre ceinture : une chute de 52m arrive avec un nouveau Fast & Furious à Universal Orlando !

Apple : le futur Siri « Campos » va-t-il révolutionner la réservation de voyage ?

MSC Croisières : Roberto Bruzzone nommé président

Christophe Fuss, patron de TUI France et talentueux self made man [ABO]

Brand News

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison
En hiver, le Danemark — et en particulier Copenhague — dévoile une facette singulière de son...
Les annonces

PASSEPORT EVASION - Commercial(e) Tourisme spécialisé(e) voyages de Groupes « Sur-Mesure » - Indépendant, freelance - (France entière)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

V.O.S - Coordinateurs·trices des opérations - (Copenhague (Danemark) ou Dubline (Irlande))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CITIZENPLANE - Formateur·trice Systèmes Aériens & Support - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Beautiful Travel : d'apporteuse d'affaires à l'ouverture d'une agence de voyages !

Beautiful Travel : d'apporteuse d'affaires à l'ouverture d'une agence de voyages !
Partez en France

Partez en France

JO 2030 : les évènements sportifs, levier d'attractivité touristique en Provence !

JO 2030 : les évènements sportifs, levier d'attractivité touristique en Provence !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Accrochez votre ceinture : une chute de 52m arrive avec un nouveau Fast & Furious à Universal Orlando !

Accrochez votre ceinture : une chute de 52m arrive avec un nouveau Fast &amp; Furious à Universal Orlando !
Production

Production

FRAM lance sa nouvelle campagne TV !

FRAM lance sa nouvelle campagne TV !
AirMaG

AirMaG

Air France célèbre les 50 ans du Concorde avec un documentaire inédit

Air France célèbre les 50 ans du Concorde avec un documentaire inédit
Transport

Transport

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille
La Travel Tech

La Travel Tech

Apple : le futur Siri « Campos » va-t-il révolutionner la réservation de voyage ?

Apple : le futur Siri « Campos » va-t-il révolutionner la réservation de voyage ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

"Spain is excellence", un Club pour mieux faire connaître l'offre luxe de l'Espagne

"Spain is excellence", un Club pour mieux faire connaître l'offre luxe de l'Espagne
HotelMaG

Hébergement

B&B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath

B&amp;B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath
Futuroscopie

Futuroscopie

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises dévoile les itinéraires inauguraux de l’Oceania Sonata

Oceania Cruises dévoile les itinéraires inauguraux de l’Oceania Sonata
TravelJobs

Emploi & Formation

Etats-Unis : conseiller voyage, parmi les métiers en forte croissance, selon LinkedIn !

Etats-Unis : conseiller voyage, parmi les métiers en forte croissance, selon LinkedIn !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias