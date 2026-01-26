Queen Mary 2 : une première historique dans le canal de Panama

Le Queen Mary 2 a marqué l’histoire ce week-end en réalisant sa toute première traversée du canal de Panama. Un événement emblématique pour l’unique paquebot transatlantique au monde, engagé dans un Tour du Monde de 108 nuits.



Le passage s’est déroulé en deux temps : le samedi 24 janvier, avec l’entrée dans le nouveau système d’écluses, puis le dimanche 25 janvier, après une nuit à quai à la station d’amarrage de Cocoli, lorsque le navire a franchi le célèbre pont des Amériques.



Pour les passagers embarqués, cette traversée représentait un moment rare, mêlant prouesse technique et émotion maritime, au cœur de l’un des ouvrages d’ingénierie les plus spectaculaires au monde.