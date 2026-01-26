TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Queen Mary 2 : une première historique dans le canal de Panama

Cunard : un tour du monde, en passant par le canal de Panama


Le paquebot amiral de Cunard a franchi pour la première fois de son histoire les nouvelles écluses du canal de Panama. Une étape hautement symbolique du Tour du Monde 2026, qui ouvre la voie à d’autres traversées à venir pour la compagnie.


Rédigé par le Mardi 27 Janvier 2026

Aer Lingus
Le Queen Mary 2 a marqué l’histoire ce week-end en réalisant sa toute première traversée du canal de Panama. Un événement emblématique pour l’unique paquebot transatlantique au monde, engagé dans un Tour du Monde de 108 nuits.

Le passage s’est déroulé en deux temps : le samedi 24 janvier, avec l’entrée dans le nouveau système d’écluses, puis le dimanche 25 janvier, après une nuit à quai à la station d’amarrage de Cocoli, lorsque le navire a franchi le célèbre pont des Amériques.

Pour les passagers embarqués, cette traversée représentait un moment rare, mêlant prouesse technique et émotion maritime, au cœur de l’un des ouvrages d’ingénierie les plus spectaculaires au monde.

Pour Cunard, cette première traversée constitue bien plus qu’un simple passage logistique.

« En tant qu’unique paquebot transatlantique au monde, la première traversée du canal de Panama par le Queen Mary 2 constitue une nouvelle étape extraordinaire pour Cunard », souligne Katie McAlister, Présidente de la compagnie.

Au fil de cet itinéraire d’exception, les passagers feront escale dans plusieurs destinations mythiques, parmi lesquelles Los Angeles, Sydney, Le Cap, Hong Kong ou encore Singapour, avant un retour à Southampton prévu le 30 avril 2026.

Le canal de Panama au cœur des itinéraires Cunard à venir

Cunard confirme par ailleurs que le canal de Panama continuera d’occuper une place importante dans ses itinéraires à venir.

En 2026 et 2027, plusieurs navires de la flotte franchiront à nouveau cet axe maritime majeur :

- Queen Elizabeth : le 24 septembre 2026, dans le cadre d’une croisière de 21 nuits entre Seattle et Miami après une saison estivale en Alaska.
- Queen Anne : le 22 janvier 2027, lors d’un itinéraire de 56 nuits consacré à la découverte de l’Amérique du Sud et centrale.
- Queen Victoria : le 10 janvier 2027, dans le cadre de son Tour du Monde au départ de Southampton, avec plus de 30 escales prévues.

Cap sur Los Angeles, 17 ans après

À l’issue de la traversée du canal, le Queen Mary 2 mettra le cap sur Fuerte Amador, au Panama, pour une escale avec nuit à quai, avant de rejoindre Manzanillo, au Mexique.

Le navire accostera ensuite à Los Angeles le 2 février, un retour très attendu en Californie du Sud, 17 ans après sa dernière visite. Cette escale sera marquée par les retrouvailles avec le mythique Queen Mary, un événement inédit depuis plus de vingt ans.

