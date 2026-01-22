MSC Croisières : Roberto Bruzzone nommé président. La prise de fonction est prévue en juillet 2026 - Photo LinkedIn
MSC Croisières a officialisé la nomination de Roberto Bruzzone au poste de président. L'information publiée par Seatrade Cruise News a été confirmé par le groupe.
La compagnie a précisé qu'il prendra ses fonctions en juillet, et sera basé au siège de MSC Croisières à Genève et rattaché directement au PDG Gianni Onorato.
La compagnie, qui exploite actuellement 23 navires, ambitionne de porter sa flotte à 35 unités d'ici 2036, avec 12 nouveaux paquebots d'ores et déjà commandés.
A lire aussi : MSC Croisières lance des départs toute l’année depuis La Romana
Le parcours de Roberto Bruzzone avant de rejoindre MSC Croisières
Roberto Bruzzone a une formation d'architecte et ingénieur naval (diplômé de l'Université de Gênes) et il est titulaire d'un MBA de la London Business School.
Il a notamment passé 14 ans chez Carnival Corporation avant de rejoindre le groupe Royal Caribbean. Il a également occupé les fonctions de vice-président senior et responsable des opérations maritimes pour TUI Cruises et Hapag-Lloyd Cruises et Silversea.
Plus récemment, il a été nommé en 2024 à la tête du « Marine Center of Excellence » de Royal Caribbean au Royaume-Uni.
