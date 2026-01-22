MSC Croisières : Roberto Bruzzone nommé président

Roberto Bruzzone a une formation d'architecte et ingénieur naval (diplômé de l'Université de Gênes) et il est titulaire d'un MBA de la London Business School.



Il a notamment passé 14 ans chez Carnival Corporation avant de rejoindre le groupe Royal Caribbean. Il a également occupé les fonctions de vice-président senior et responsable des opérations maritimes pour TUI Cruises et Hapag-Lloyd Cruises et Silversea.



Plus récemment, il a été nommé en 2024 à la tête du « Marine Center of Excellence » de Royal Caribbean au Royaume-Uni.