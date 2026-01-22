TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
MSC Croisières : Roberto Bruzzone nommé président

Il prendra ses fonctions en juillet 2026


L'ancien cadre de Royal Caribbean et de Carnival, Roberto Bruzzone, prendra la présidence de MSC Croisières en juillet 2026. Il sera basé à Genève et rattaché à Gianni Onorato.


Rédigé par le Jeudi 22 Janvier 2026

MSC Croisières : Roberto Bruzzone nommé président. La prise de fonction est prévue en juillet 2026 - Photo LinkedIn
CroisiEurope
MSC Croisières a officialisé la nomination de Roberto Bruzzone au poste de président. L'information publiée par Seatrade Cruise News a été confirmé par le groupe.

La compagnie a précisé qu'il prendra ses fonctions en juillet, et sera basé au siège de MSC Croisières à Genève et rattaché directement au PDG Gianni Onorato.

La compagnie, qui exploite actuellement 23 navires, ambitionne de porter sa flotte à 35 unités d'ici 2036, avec 12 nouveaux paquebots d'ores et déjà commandés.

Le parcours de Roberto Bruzzone avant de rejoindre MSC Croisières

Roberto Bruzzone a une formation d'architecte et ingénieur naval (diplômé de l'Université de Gênes) et il est titulaire d'un MBA de la London Business School.

Il a notamment passé 14 ans chez Carnival Corporation avant de rejoindre le groupe Royal Caribbean. Il a également occupé les fonctions de vice-président senior et responsable des opérations maritimes pour TUI Cruises et Hapag-Lloyd Cruises et Silversea.

Plus récemment, il a été nommé en 2024 à la tête du « Marine Center of Excellence » de Royal Caribbean au Royaume-Uni.

Tags : croisiere, msc
