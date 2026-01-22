Aman at Sea dévoile les itinéraires inauguraux de son yacht Amangati

Aman franchit une nouvelle étape dans l’ultra-luxe maritime.
Sa division Aman at Sea vient de lever le voile sur les itinéraires inauguraux d’Amangati, premier yacht à moteur de la marque, dont les réservations sont désormais ouvertes, pour une mise à l’eau prévue au printemps 2027.
Pensé comme une extension naturelle de l’univers Aman, Amangati proposera pour sa saison de lancement une collection de voyages méditerranéens de cinq à huit nuits, mêlant escales iconiques et ports plus confidentiels, avec une approche résolument immersive.
Actuellement en construction, Amangati mesurera 180 mètres de long et se déploiera sur neuf ponts. Le navire accueillera un maximum de 94 passagers, répartis dans 47 suites allant de 68 à 354 m², toutes dotées d’une terrasse privée.
Les intérieurs s’inspirent de la sobriété élégante des ryokans japonais, avec de larges baies vitrées, une omniprésence de la lumière naturelle et une connexion permanente avec l’environnement marin. L’ambition affichée est claire : offrir aux hôtes la sensation de disposer du yacht pour eux seuls.
Le bien-être au cœur de l’expérience
À bord, le bien-être occupe une place centrale.
L’Aman Spa, présenté comme le plus vaste de sa catégorie, s’étend sur 1 190 m² répartis sur deux ponts.
Il comprend huit suites de soins avec vue sur l’océan et terrasse privée, un hammam, un banya, des bains à remous extérieurs ainsi que des espaces de relaxation.
L’offre est complétée par un studio de fitness ultramoderne, un Medi Spa, un centre médical, un Beauty Lounge, ainsi que des séances quotidiennes de yoga et de méditation.
Le Selora Marina & Lounge, avec ses équipements nautiques, piscines extérieures et terrasses ensoleillées, vient renforcer cette approche holistique du voyage en mer.
Une gastronomie plurielle et raffinée
Concernant l’expérience culinaire, elle se décline à travers plusieurs espaces aux identités marquées.
Alira propose une cuisine méditerranéenne servie tout au long de la journée, tandis que Akari et Hiori mettent à l’honneur la gastronomie japonaise washoku et teppanyaki.
L’Aman Grill complète l’offre avec une cuisine plus classique et épurée.
Le service en suite est disponible 24h/24, avec des menus inspirés des restaurants du yacht.
En soirée, les passagers peuvent profiter d’une programmation au Jazz Club, tandis que le cinéma et le Youth Lounge offrent des atmosphères plus décontractées.
Une Méditerranée hors des sentiers battus
Pour sa saison inaugurale, Amangati explorera une Méditerranée choisie, des côtes dalmates à l’Espagne méditerranéenne, en passant par la Côte d’Azur, avec des escales dans des ports rarement accessibles aux grands navires, comme Beaulieu-sur-Mer.
Fidèle à la philosophie Aman, les itinéraires privilégient une immersion approfondie : départs tardifs, nuitées prolongées, et traversées calées sur de grands événements culturels tels que le Festival de Cannes ou le Grand Prix de Monaco.
Parmi les temps forts annoncés, un passage exclusif par le Grand Canal de Venise, réservé à Amangati, permettra au yacht de longer la place Saint-Marc avant de quitter la lagune au coucher du soleil.
À terre, les expériences sont orchestrées par un service de conciergerie dédié, avec des explorations sur-mesure et des transferts facilités grâce aux deux héliports et six tenders du yacht. Chaque suite bénéficie par ailleurs d’un Suite Host attitré, garant d’un service fluide et personnalisé.
Les réservations pour la saison inaugurale sont d’ores et déjà ouvertes sur le site d’Aman at Sea, par téléphone ou par courriel.
