Aman at Sea dévoile les itinéraires inauguraux de son yacht Amangati

Concernant l’expérience culinaire, elle se décline à travers plusieurs espaces aux identités marquées.



Alira propose une cuisine méditerranéenne servie tout au long de la journée, tandis que Akari et Hiori mettent à l’honneur la gastronomie japonaise washoku et teppanyaki.



L’Aman Grill complète l’offre avec une cuisine plus classique et épurée.



Le service en suite est disponible 24h/24, avec des menus inspirés des restaurants du yacht.



En soirée, les passagers peuvent profiter d’une programmation au Jazz Club, tandis que le cinéma et le Youth Lounge offrent des atmosphères plus décontractées.