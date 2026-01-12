Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah

Midad Real Estate a conclu un accord stratégique avec Diriyah Company pour co-développer le projet Four Seasons Hotel and Private Residences Diriyah, sur un site de 235 938 mètres carrés situé à Diriyah, haut lieu historique et culturel du Royaume.
La signature s’est faite en présence de plusieurs représentants institutionnels et dirigeants, dont Ahmed Al Khateeb, ministre du Tourisme d’Arabie saoudite, Jerry Inzerillo, directeur général de Diriyah Company, et Abdulelah bin Mohammed Al Aiban, président de Midad Real Estate.
L’investissement s’élève à 827 millions de dollars américains, soit 3,1 milliards de riyals saoudiens, incluant le foncier et les coûts de construction.
Le projet s’inscrit dans le cadre des objectifs de la Vision 2030, avec une contribution annoncée au développement touristique, à l’investissement, à la création d’emplois et à l’impact économique durable.
Midad Real Estate œuvrera au bon développement du projet, qui comprendra un hôtel Four Seasons de 159 chambres ainsi que des résidences privées.
Four Seasons : un projet inscrit dans le développement hôtelier de Diriyah
Le futur Four Seasons Hotel and Private Residences Diriyah vise à associer services haut de gamme et standards internationaux de design, dans un site présenté comme emblématique du patrimoine saoudien.
Les parties prenantes soulignent l’importance de ce projet dans le renforcement de l’offre touristique du Royaume et dans le positionnement de Diriyah comme destination de premier plan.
Ce développement s’inscrit dans un ensemble plus large de près de 40 hôtels de luxe prévus dans les plans directeurs de Diriyah.
Il vient renforcer le portefeuille de Midad Real Estate dans l’hôtellerie et le résidentiel haut de gamme, tout en illustrant la volonté de Diriyah Company d’associer des acteurs saoudiens à la transformation du site et à son développement à long terme.
