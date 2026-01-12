TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah

Un projet hôtelier et résidentiel de 827 millions de dollars


Midad Real Estate et Diriyah Company ont signé un accord d’investissement et de développement pour la réalisation d’un hôtel Four Seasons et de résidences privées à Diriyah, en Arabie saoudite, pour un montant de 827 millions de dollars.


Rédigé par le Mardi 13 Janvier 2026

Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah - DepositPhotos.com, ambeon
Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah - DepositPhotos.com, ambeon
Worldia
Midad Real Estate a conclu un accord stratégique avec Diriyah Company pour co-développer le projet Four Seasons Hotel and Private Residences Diriyah, sur un site de 235 938 mètres carrés situé à Diriyah, haut lieu historique et culturel du Royaume.

La signature s’est faite en présence de plusieurs représentants institutionnels et dirigeants, dont Ahmed Al Khateeb, ministre du Tourisme d’Arabie saoudite, Jerry Inzerillo, directeur général de Diriyah Company, et Abdulelah bin Mohammed Al Aiban, président de Midad Real Estate.

L’investissement s’élève à 827 millions de dollars américains, soit 3,1 milliards de riyals saoudiens, incluant le foncier et les coûts de construction.

Le projet s’inscrit dans le cadre des objectifs de la Vision 2030, avec une contribution annoncée au développement touristique, à l’investissement, à la création d’emplois et à l’impact économique durable.

Midad Real Estate œuvrera au bon développement du projet, qui comprendra un hôtel Four Seasons de 159 chambres ainsi que des résidences privées.

Lire aussi : Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027

Four Seasons : un projet inscrit dans le développement hôtelier de Diriyah

Autres articles
Le futur Four Seasons Hotel and Private Residences Diriyah vise à associer services haut de gamme et standards internationaux de design, dans un site présenté comme emblématique du patrimoine saoudien.

Les parties prenantes soulignent l’importance de ce projet dans le renforcement de l’offre touristique du Royaume et dans le positionnement de Diriyah comme destination de premier plan.

Ce développement s’inscrit dans un ensemble plus large de près de 40 hôtels de luxe prévus dans les plans directeurs de Diriyah.

Il vient renforcer le portefeuille de Midad Real Estate dans l’hôtellerie et le résidentiel haut de gamme, tout en illustrant la volonté de Diriyah Company d’associer des acteurs saoudiens à la transformation du site et à son développement à long terme.

A lire aussi : Kerzner ouvre Atlantis et One&Only à Djeddah

Lu 117 fois

Tags : four seasons
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 12 Janvier 2026 - 13:00 Le Château de Noirieux rouvre après une rénovation complète

Jeudi 8 Janvier 2026 - 16:45 MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron

Brand news LuxuryTravelMaG

Heritage Awali Golf & Spa Resort se réinvente et enrichit ses expériences autour de l’authenticité et de la connexion

Heritage Awali Golf &amp; Spa Resort se réinvente et enrichit ses expériences autour de l’authenticité et de la connexion
Heritage Awali Golf & Spa Resort réaffirme son identité intemporelle tout en se réinventant...
Dernière heure

Tourisme : Adeline Musset-Sullivan lance WinWin Alliances Consulting

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation

Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025

Lokki vise 5 M€ de chiffre d’affaires sur sa marketplace

Brand News

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre
Cet hiver Quartier Libre complète son offre en Laponie. Et ce n’est pas une, ni même deux, mais...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

KEPLER TRAVEL - Responsable commercial groupes H/F - CDI - (Paris 17e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !
Distribution

Distribution

Tourisme : Adeline Musset-Sullivan lance WinWin Alliances Consulting

Tourisme : Adeline Musset-Sullivan lance WinWin Alliances Consulting
Partez en France

Partez en France

Ski en France : le panorama complet et les chiffres clés de 2025 !

Ski en France : le panorama complet et les chiffres clés de 2025 !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation
Production

Production

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?
AirMaG

AirMaG

Business : Corsair s'associe à La Compagnie Dumas pour ses surmatelas

Business : Corsair s'associe à La Compagnie Dumas pour ses surmatelas
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Lokki vise 5 M€ de chiffre d’affaires sur sa marketplace

Lokki vise 5 M€ de chiffre d’affaires sur sa marketplace
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah

Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
CruiseMaG

CruiseMaG

Royal Caribbean met en service son Royal Beach Club aux Bahamas

Royal Caribbean met en service son Royal Beach Club aux Bahamas
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias