Décès de Jules Wong, fondateur des « cargo-croisières » Aranui

La Compagnie Polynésienne de Transport Maritime (CPTM), maison-mère d'Aranui Cruises, a annoncé "avec une profonde tristesse " le décès de son fondateur et patriarche, Jules Wong, survenu le 2 octobre à l'âge de 91 ans.



Avec sa disparition, Aranui perd son visionnaire et bâtisseur.



Quatrième d'une fratrie de huit enfants, Jules Wong était le dernier représentant masculin de sa génération. Il s'est éteint dans sa résidence de San Francisco, où il s'était retiré depuis plusieurs années, entouré de ses proches.



Émigré aux États-Unis à l'âge de 18 ans, il forge d'abord sa réussite entrepreneuriale en Californie.



En 1967, il crée à San Mateo « The Great Entertainer », un concept novateur de salles de billard familiales destiné à moderniser l'image des établissements traditionnels. Le succès est immédiat et l'enseigne se développe rapidement à travers plusieurs adresses de la baie de San Francisco.