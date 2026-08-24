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Décès de Jules Wong, fondateur des « cargo-croisières » Aranui

Le fondateur d'Aranui Cruises s'est éteint le 2 octobre à l'âge de 91 ans


Jules Wong, fondateur d'Aranui, est décédé le 2 octobre dernier, à l'âge de 91 ans. Il laisse derrière lui un héritage durable qui a profondément marqué l'histoire maritime de la Polynésie française et contribué au rayonnement international des îles Marquises.


Rédigé par le Lundi 5 Octobre 2026 à 14:46

Jules Wong, fondateur d'Aranui, aura participé à faire rayonner à l'international les îles Marquises - Photo : Aranui Cruises
Jules Wong, fondateur d'Aranui, aura participé à faire rayonner à l'international les îles Marquises - Photo : Aranui Cruises
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La Compagnie Polynésienne de Transport Maritime (CPTM), maison-mère d'Aranui Cruises, a annoncé "avec une profonde tristesse" le décès de son fondateur et patriarche, Jules Wong, survenu le 2 octobre à l'âge de 91 ans.

Avec sa disparition, Aranui perd son visionnaire et bâtisseur.

Quatrième d'une fratrie de huit enfants, Jules Wong était le dernier représentant masculin de sa génération. Il s'est éteint dans sa résidence de San Francisco, où il s'était retiré depuis plusieurs années, entouré de ses proches.

Émigré aux États-Unis à l'âge de 18 ans, il forge d'abord sa réussite entrepreneuriale en Californie.

En 1967, il crée à San Mateo « The Great Entertainer », un concept novateur de salles de billard familiales destiné à moderniser l'image des établissements traditionnels. Le succès est immédiat et l'enseigne se développe rapidement à travers plusieurs adresses de la baie de San Francisco.

Naissance en 1984 dy concept de cargo-croisière

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Au début des années 1980, il se lance dans ce qui deviendra l'œuvre de sa vie en créant la CPTM Aranui Cruises.

Face au déclin du fret maritime traditionnel, il imagine un modèle inédit associant le transport de marchandises à l'accueil de voyageurs.

En 1984 naît ainsi le concept révolutionnaire de « cargo-croisière », qui fera la renommée d'Aranui dans le monde entier.

En combinant le transport de passagers et l'acheminement du fret, la compagnie contribue à rompre l'isolement des archipels les plus éloignés, notamment celui des îles Marquises.

Une entreprise familiale

Aujourd'hui, son neveu, Philippe Wong, dirige la compagnie en qualité de président-directeur général.

Parmi les projets qui tenaient particulièrement à cœur au fondateur figure également l'Aranoa, futur navire destiné à assurer le désenclavement des îles Australes tout en favorisant un tourisme inclusif.

Ce nouveau chapitre s'inscrit dans la continuité de la vision portée pendant plus de quarante ans par Jules Wong.

Jules Wong laisse derrière lui un héritage durable qui a profondément marqué l'histoire maritime de la Polynésie française et contribué au rayonnement international des îles Marquises.

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Tags : aranui, croisieres
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