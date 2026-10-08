Le Queen Anne quittera Cunard pour intégrer P&O Cruises en 2029

Ce positionnement aide aujourd’hui à comprendre le transfert. « Le Queen Anne a été conçu comme une expression audacieuse et contemporaine de Cunard » , souligne Paul Ludlow, président de Carnival UK, P&O Cruises et Cunard.



Selon lui, ses espaces publics modulables ainsi que son offre de restauration et de divertissement lui donnent « une affinité naturelle avec l’expérience de vacances moderne proposée par P&O Cruises ».



Une fois transformé, le paquebot inaugurera une nouvelle classe au sein de la flotte de P&O Cruises. Carnival annonce une expérience à bord et des itinéraires renouvelés, sans dévoiler pour l’instant son futur nom, les détails de sa rénovation ni son premier programme commercial.