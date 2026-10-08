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Le Queen Anne quittera Cunard pour intégrer P&O Cruises en 2029

Une décision du groupe Carnival


Mis en service en 2024, le Queen Anne rejoindra P&O Cruises en mai 2029, après son tour du monde 2028-2029. Il sera alors rénové et rebaptisé. Parallèlement, l’Arcadia de P&O Cruises intégrera Holland America Line.


Rédigé par le Lundi 12 Octobre 2026 à 11:30

Avant son transfert, le Queen Anne participera à la célébration des quatre Queens à Liverpool en mai 2028 @LG
Avant son transfert, le Queen Anne participera à la célébration des quatre Queens à Liverpool en mai 2028 @LG
CroisiEurope
Carnival a décidé de transférer le Queen Anne de Cunard à P&O Cruises en 2029. Le paquebot poursuivra ses croisières pour Cunard jusqu’à l’issue de son tour du monde 2028-2029, puis fera l’objet d’une transformation majeure et changera de nom.

Son arrivée chez P&O est prévue en mai 2029. De son côté, l’Arcadia effectuera une dernière saison avec P&O Cruises jusqu’au 21 août 2029, avant d’être transféré à Holland America Line, une autre marque de Carnival.

Lors de l’escale exceptionnelle du Queen Anne au Havre, en décembre 2024, nous avions découvert un navire de 324 mètres pouvant accueillir près de 3 000 passagers.

Cunard valorisait son design contemporain et une expérience éloignée de l’atmosphère festive ou familiale d’autres paquebots, afin de moderniser son image et d’attirer une clientèle plus jeune.

« Une affinité naturelle avec l’expérience proposée par P&O Cruises »

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Ce positionnement aide aujourd’hui à comprendre le transfert. « Le Queen Anne a été conçu comme une expression audacieuse et contemporaine de Cunard », souligne Paul Ludlow, président de Carnival UK, P&O Cruises et Cunard.

Selon lui, ses espaces publics modulables ainsi que son offre de restauration et de divertissement lui donnent « une affinité naturelle avec l’expérience de vacances moderne proposée par P&O Cruises ».

Une fois transformé, le paquebot inaugurera une nouvelle classe au sein de la flotte de P&O Cruises. Carnival annonce une expérience à bord et des itinéraires renouvelés, sans dévoiler pour l’instant son futur nom, les détails de sa rénovation ni son premier programme commercial.

Cunard retrouvera une flotte de trois navires

Avec le départ du Queen Anne, Cunard ne comptera plus que trois paquebots : le Queen Mary 2, le Queen Victoria et le Queen Elizabeth. Le groupe assure que cette décision ne remet pas en cause son engagement envers Cunard et qu’il continuera d’investir dans ses navires, ses services et ses itinéraires.

Carnival prévoit ainsi une rénovation importante du Queen Mary 2 l’an prochain, à Brest.

D’ici à son transfert, le Queen Anne conservera une place majeure dans le calendrier de Cunard. Il participera à la célébration des quatre Queens à Liverpool en mai 2028 puis réalisera son dernier tour du monde pour la compagnie durant l’hiver 2028-2029.

Toutes les croisières annoncées avant le transfert de chaque navire seront maintenues. La saison d’adieu de l’Arcadia et les futures caractéristiques du Queen Anne chez P&O Cruises seront détaillées ultérieurement.

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Tags : carnival, croisieres, Cunard, P&O Cruises
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