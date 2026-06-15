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Sainte-Lucie devient partenaire officiel d'Arsenal

Une visibilité internationale pour la destination caribéenne et la création d'un centre de formation sur l'île


L'office du tourisme de Sainte-Lucie annonce la signature d'un partenariat mondial pluriannuel avec Arsenal Football Club. L'accord, qui entrera en vigueur au début de la saison 2026/2027, doit permettre à la destination de renforcer sa visibilité auprès des supporters du club anglais à travers le monde.


Rédigé par le Mercredi 17 Juin 2026 à 16:05

Sainte-Lucie devient partenaire destination officiel d'Arsenal Football Club - DepositPhotos.com, TravelPhotoBloggers
Sainte-Lucie devient partenaire destination officiel d'Arsenal Football Club - DepositPhotos.com, TravelPhotoBloggers
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La Saint Lucia Tourism Authority (SLTA) a conclu un partenariat mondial pluriannuel avec Arsenal Football Club.

Dans le cadre de cet accord, qui prendra effet au début de la saison 2026/2027, la destination caribéenne devient Partenaire Destination Officiel du club londonien, alors que le Royaume-Uni constitue l'un des principaux marchés émetteurs de visiteurs pour le pays.

Sainte-Lucie bénéficiera d'une visibilité au sein de l'Emirates Stadium lors des rencontres de Premier League, de Women's Super League et des compétitions de coupe disputées par Arsenal.

La destination sera également mise en avant sur les plateformes numériques du club ainsi qu'à travers différentes campagnes marketing et opérations destinées aux supporters.

Un partenariat qui intègre également un volet formation

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Au-delà de la promotion touristique, l'accord prévoit la création d'un centre de formation (Academy Hub) à Sainte-Lucie.

Cette structure doit proposer aux jeunes joueurs un accompagnement, du mentorat ainsi que des parcours de progression destinés à favoriser leur développement sportif.

La collaboration s'inscrit dans la stratégie de promotion internationale de Sainte-Lucie, qui compte environ 180 500 habitants et poursuit le développement de son offre liée au tourisme sportif.

La destination dispose déjà d'une expérience dans les partenariats sportifs internationaux grâce à des accords conclus avec plusieurs franchises nord-américaines, parmi lesquelles les New York Yankees, les Toronto Raptors, les Toronto Maple Leafs et les Brooklyn Nets.

A lire aussi : L'office du tourisme de Sainte-Lucie dévoile son nouveau site internet

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Tags : sainte lucie
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