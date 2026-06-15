Sainte-Lucie devient partenaire officiel d'Arsenal

Au-delà de la promotion touristique, l'accord prévoit la création d'un(Academy Hub) à Sainte-Lucie.Cette structure doit proposer aux jeunes joueurs un accompagnement, du mentorat ainsi que des parcours de progression destinés à favoriser leur développement sportif.La collaboration s'inscrit dans la stratégie de promotion internationale de, qui compte environet poursuit le développement de son offre liée au tourisme sportif.La destination dispose déjà d'une expérience dans les partenariats sportifs internationaux grâce à des accords conclus avec plusieurs franchises nord-américaines, parmi lesquelles les New York Yankees, les Toronto Raptors, les Toronto Maple Leafs et les Brooklyn Nets.