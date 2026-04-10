MMV prépare l’hiver 2026-2027 entre relance, expansion et transition durable

MMV annonce l’ouverture des réservations pour la saison hivernale 2026-2027, accompagnée du retour de son offre Prem’s, qui propose une réduction de 15 % sur l’ensemble des séjours.
Portée par un taux de fidélité de 40 %, cette offre favorise une forte anticipation des ventes : près de 60 % des séjours sont réservés avant le mois de septembre, confirmant une tendance structurelle du marché de la montagne.
Fermée suite à un incendie survenu l’hiver dernier, la résidence de Plagne 2000 rouvrira ses portes pour la saison 2027. MMV a engagé d’importants travaux de rénovation sur cet établissement clé de son parc.
Située au pied des pistes à Aime La Plagne, la résidence retrouvera son positionnement familial avec des équipements adaptés : restaurant avec terrasse, espaces communs conviviaux et clubs enfants pour tous les âges.
Cette réouverture marque le retour du groupe sur un site stratégique.
Portée par un taux de fidélité de 40 %, cette offre favorise une forte anticipation des ventes : près de 60 % des séjours sont réservés avant le mois de septembre, confirmant une tendance structurelle du marché de la montagne.
Fermée suite à un incendie survenu l’hiver dernier, la résidence de Plagne 2000 rouvrira ses portes pour la saison 2027. MMV a engagé d’importants travaux de rénovation sur cet établissement clé de son parc.
Située au pied des pistes à Aime La Plagne, la résidence retrouvera son positionnement familial avec des équipements adaptés : restaurant avec terrasse, espaces communs conviviaux et clubs enfants pour tous les âges.
Cette réouverture marque le retour du groupe sur un site stratégique.
Trois nouvelles résidences pour renforcer le haut de gamme
Autres articles
-
Alerte rouge : La Plagne, Les Arcs et Tignes ferment leurs domaines face au risque d'avalanche maximal
-
Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés
-
MMV multiplie les nouveautés pour l’hiver 2025-2026
-
MMV : Fabienne Carrasco nommée Directrice Générale
-
Eboulement Savoie : les conseils pour rejoindre les stations ce week-end
Dans un contexte de montée en gamme de la demande en montagne, MMV annonce l’intégration de trois nouvelles résidences sous la marque Terrésens, à L’Alpe d’Huez, La Toussuire et Notre-Dame-de-Bellecombe.
Ces établissements viennent compléter un réseau déjà dense et traduisent la volonté du groupe de consolider sa présence dans des stations prisées.
Ils se distinguent par une identité décorative mêlant style montagnard et influences pop des années 1960-1970, signature de la marque.
Ces établissements viennent compléter un réseau déjà dense et traduisent la volonté du groupe de consolider sa présence dans des stations prisées.
Ils se distinguent par une identité décorative mêlant style montagnard et influences pop des années 1960-1970, signature de la marque.
Une stratégie durable centrée sur l’alimentation
Une stratégie durable centrée sur l’alimentationMMV poursuit le déploiement de sa feuille de route Edelweiss 2030, avec un axe fort dédié à la restauration responsable. L’objectif affiché est d’atteindre 80 % de produits bio, labellisés et locaux d’ici quatre ans.
Pour y parvenir, le groupe renforce ses partenariats avec des producteurs locaux et poursuit sa collaboration avec Atypique, spécialisée dans la valorisation des fruits et légumes non calibrés.
Après avoir atteint 40 % de produits issus de filières responsables cet hiver, MMV vise 60 % dès la prochaine saison. L’offre s’enrichit également d’alternatives végétales, avec notamment la reconduction de soirées culinaires 100 % végétariennes.
Côté animation, MMV complète son offre traditionnelle avec de nouvelles initiatives. Des activités de sensibilisation aux enjeux environnementaux sont proposées en journée, tandis que la programmation en soirée s’étoffe avec des Comedy Club et des concerts live.
Pour y parvenir, le groupe renforce ses partenariats avec des producteurs locaux et poursuit sa collaboration avec Atypique, spécialisée dans la valorisation des fruits et légumes non calibrés.
Après avoir atteint 40 % de produits issus de filières responsables cet hiver, MMV vise 60 % dès la prochaine saison. L’offre s’enrichit également d’alternatives végétales, avec notamment la reconduction de soirées culinaires 100 % végétariennes.
Côté animation, MMV complète son offre traditionnelle avec de nouvelles initiatives. Des activités de sensibilisation aux enjeux environnementaux sont proposées en journée, tandis que la programmation en soirée s’étoffe avec des Comedy Club et des concerts live.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille