MMV prépare l’hiver 2026-2027 entre relance, expansion et transition durable

Une stratégie durable centrée sur l’alimentationMMV poursuit le déploiement de sa feuille de route Edelweiss 2030, avec un axe fort dédié à la restauration responsable. L’objectif affiché est d’atteindre 80 % de produits bio, labellisés et locaux d’ici quatre ans.



Pour y parvenir, le groupe renforce ses partenariats avec des producteurs locaux et poursuit sa collaboration avec Atypique, spécialisée dans la valorisation des fruits et légumes non calibrés.



Après avoir atteint 40 % de produits issus de filières responsables cet hiver, MMV vise 60 % dès la prochaine saison. L’offre s’enrichit également d’alternatives végétales, avec notamment la reconduction de soirées culinaires 100 % végétariennes.



Côté animation, MMV complète son offre traditionnelle avec de nouvelles initiatives. Des activités de sensibilisation aux enjeux environnementaux sont proposées en journée, tandis que la programmation en soirée s’étoffe avec des Comedy Club et des concerts live.