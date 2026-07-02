Corinne Louison quitte FairMoove

Corinne Louison qualifie cette période d'« expérience parmi les plus intenses, marquantes et formatrices » de son parcours professionnel. Si elle quitte ses fonctions opérationnelles, Corinne Louison conservera un lien avec l'entreprise en restant actionnaire.



« Je continuerai à suivre avec attention son développement », indique-t-elle.



Pour la suite de sa carrière, elle souhaite mettre à profit son expérience acquise dans le tour-operating, l'entrepreneuriat et l'accompagnement de groupes hôteliers.



Avant de rejoindre FairMoove, Corinne Louison a effectué l'essentiel de sa carrière chez Directours, où elle a occupé plusieurs postes de direction pendant plus de onze ans.