Corinne Louison quitte FairMoove

Corinne Louison tourne une page.
Dans un message publié sur LinkedIn, elle a annoncé quitter FairMoove, plus de six ans après avoir participé à la création de l'entreprise aux côtés de son fondateur Jean-Pierre Nadir.
« Après plus de six années consacrées à FairMoove, il est temps pour moi d'ouvrir un nouveau chapitre professionnel », écrit-elle, tout en précisant avec humour qu'elle ne part pas « faire le tour du monde ».
Lancée en 2020, FairMoove s'est fixé pour ambition de promouvoir un tourisme plus responsable. Au fil des années, la plateforme a progressivement élargi son périmètre d'activité.
Cela s'est traduit par plusieurs opérations de développement, avec les acquisitions de Double Sens, TraceDirecte et Betterfly Tourism, devenue depuis FairMoove Solutions.
Dans un message publié sur LinkedIn, elle a annoncé quitter FairMoove, plus de six ans après avoir participé à la création de l'entreprise aux côtés de son fondateur Jean-Pierre Nadir.
« Après plus de six années consacrées à FairMoove, il est temps pour moi d'ouvrir un nouveau chapitre professionnel », écrit-elle, tout en précisant avec humour qu'elle ne part pas « faire le tour du monde ».
Lancée en 2020, FairMoove s'est fixé pour ambition de promouvoir un tourisme plus responsable. Au fil des années, la plateforme a progressivement élargi son périmètre d'activité.
Cela s'est traduit par plusieurs opérations de développement, avec les acquisitions de Double Sens, TraceDirecte et Betterfly Tourism, devenue depuis FairMoove Solutions.
De nouveaux projets dans le secteur de l'hospitalité
Corinne Louison qualifie cette période d'« expérience parmi les plus intenses, marquantes et formatrices » de son parcours professionnel. Si elle quitte ses fonctions opérationnelles, Corinne Louison conservera un lien avec l'entreprise en restant actionnaire.
« Je continuerai à suivre avec attention son développement », indique-t-elle.
Pour la suite de sa carrière, elle souhaite mettre à profit son expérience acquise dans le tour-operating, l'entrepreneuriat et l'accompagnement de groupes hôteliers.
Avant de rejoindre FairMoove, Corinne Louison a effectué l'essentiel de sa carrière chez Directours, où elle a occupé plusieurs postes de direction pendant plus de onze ans.
« Je continuerai à suivre avec attention son développement », indique-t-elle.
Pour la suite de sa carrière, elle souhaite mettre à profit son expérience acquise dans le tour-operating, l'entrepreneuriat et l'accompagnement de groupes hôteliers.
Avant de rejoindre FairMoove, Corinne Louison a effectué l'essentiel de sa carrière chez Directours, où elle a occupé plusieurs postes de direction pendant plus de onze ans.
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Elle y a notamment dirigé la production avant d'être nommée directrice générale en 2012. Elle égalemet était membre du comité exécutif de NG Travel.
Elle entend désormais se consacrer à de nouveaux projets, en priorité dans le secteur de l'hospitalité, où elle souhaite accompagner les entreprises dans leur transformation, le développement de leurs marques, leur performance opérationnelle et l'amélioration de l'expérience client.
Elle entend désormais se consacrer à de nouveaux projets, en priorité dans le secteur de l'hospitalité, où elle souhaite accompagner les entreprises dans leur transformation, le développement de leurs marques, leur performance opérationnelle et l'amélioration de l'expérience client.