Pas-de-Calais : 100 pros du tourisme accompagnés vers la transition durable

Face à l’évolution des attentes des visiteurs et aux enjeux écologiques qui touchent les littoraux du département, Pas-de-Calais Tourisme lance un accompagnement destiné aux hébergeurs, restaurateurs, gestionnaires d’activités ou sites culturels des Deux Baies en Montreuillois et du Grand Site des Deux Caps.
L’objectif est clair : réduire l’empreinte environnementale des acteurs tout en renforçant l’attractivité durable du territoire.
FairMoove Solutions assurera l’opérationnel du projet.
Les professionnels bénéficieront d’un auto-diagnostic initial et final, de formations en ligne adaptées à leur activité, de quatre coachings collectifs centrés sur les économies d’eau et d’énergie, la gestion des déchets ou les achats responsables, ainsi qu’une préparation au label Clef Verte.
Un dispositif pratique et concret, pensé pour des professionnels en manque de temps
Les premières sessions débuteront en décembre 2025.
L’accompagnement repose sur des méthodes applicables immédiatement, afin d’aider les entreprises à réduire leurs consommations et valoriser leur engagement auprès des visiteurs.
Pour Valérie Sobierajski, directrice de Pas-de-Calais Tourisme, ce programme est « une étape stratégique » pour préserver paysages, ressources et qualité d’expérience.
De son côté, Maden Choblet, directeur du pôle Formation de FairMoove Solutions, souligne une démarche « ambitieuse et inclusive », offrant repères et outils concrets pour progresser « sans pression ».
Quatre signaux forts révélés par l’initiative 2025
• Une logique d’impact : priorité à des actions mesurables plutôt qu’à la seule sensibilisation.
• Des territoires littoraux en avance : le tourisme durable s’ancre désormais dans des zones à forte pression environnementale.
• Une professionnalisation accrue : mêmes outils, même cadre, pour élever le niveau de l’ensemble des acteurs.
• Une demande d’accompagnement concret : les pros veulent des solutions simples, opérationnelles et sans complexité administrative.
À lire aussi : Jean-Pierre Nadir, FairMoove : "Ce n'est pas l'emballement que j'aurais aimé"
