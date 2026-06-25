Agences de voyages, hôtels, musées... quand la canicule étouffe le secteur [ABO]

En attendant, cette semaine à Paris, les hôtels de certains arrondissements connaissent un pic de réservations... de la part de Parisiens, à la recherche de climatisation et de piscines pour se rafraîchir.



Dans la Manche, où le thermomètre a franchi les 35 degrés pour atteindre 37 degrés, le Mont Saint-Michel a appelé les visiteurs à reporter leur venue. L’abbaye a fermé les après-midi de mercredi et jeudi.



La tour Eiffel avait décidé de fermer plus tôt, à 16h. Même décision au château de Versailles, avec une dernière entrée à 15h, tandis que l’Arc de Triomphe a pris une mesure encore plus drastique en n’ouvrant que 4h30 par jour.



Les trains subissent également des ruptures de caténaires ou des annulations, car le matériel n’est plus en mesure de supporter de telles conditions. Les rails se dilatent également.



La liste est longue et à l’avenir, notre façon de voyager sera affectée par le climat, et dans des proportions bien plus importantes que celles que nous connaissons actuellement.



Face à cela, François Piot s’interroge notamment sur la haute saison : restera-t-elle concentrée en juillet et en août, ou se déplacera-t-elle vers les ailes de saison ?



"Les marges étaient très centrées sur l’été, mais les gens s’adaptent et partent moins durant cette période estivale. L’un des enseignements de ces événements pour la profession serait peut-être de revoir la tarification ", s'interroge le patron de Prêt à Partir, afin de déplacer les sources de marge vers les mois de mai, juin ou septembre.



De plus, tout comme les vignobles, les vacanciers vont-ils remonter vers le nord ?



Délaissant, en juillet et en août, les plages et les villes trop chaudes du pourtour méditerranéen, les voyageurs pourraient préférer s’abriter dans des zones au climat un peu plus clément.



" Nous sommes en train de récupérer du business depuis dix jours maintenant, sur l'Irlande, ce qui correspond au début de la vague de chaleur , nous explique Stéphane Dossetto, directeur commercial de Quartier Libre.



Alors que les réceptifs se délestent, à 45 jours du départ, de dates sur lesquelles ils ont peu de réservations afin de limiter les risques, nous avons pris le parti de conserver du stock. Et comme, en ce moment, il fait 20 degrés en Irlande, nous vendons l’été, et plutôt bien. La destination est même en progression.



D'ailleurs, entre la vague de chaleur et l’envie de se projeter au-delà de l’été, nous avons ouvert les ventes d’hiver pour la Laponie, et cela n’arrête pas" , ajoute-t-il.



Face à la vague de chaleur, il reste donc à s'interroger sur l’adaptation des conditions de travail, de nos villes et de l’industrie touristique dans son ensemble.