Le St Regis Chicago s'installe dans une tour design

Le St Regis Chicago entend offrir à ses clients une restauration sophistiquée. Ainsi, le groupe de restaurants de Chicago, Lettuce Entertain You Restaurants, y lance deux expériences culinaires. Au Miru (qui signifie "vue" en japonais), ouvert toute la journée au 11e étage, le menu du chef Hisanobu Osaka met en vedette de petites assiettes japonaises, des sushis et des sashimis complétés par une sélection de viandes et de fruits de mer.



Une vaste carte des vins et de sakés fait écho au menu tandis que les desserts et les pâtisseries sont conçus par le chef pâtissier Juan Gutierrez, lauréat de l'école du chocolat de Netflix. Le design du restaurant est ancré dans le modernisme de Chicago et dispose de deux superbes terrasses offrant des vues spectaculaires sur le lac Michigan, Navy Pier et la rivière Chicago.



Le Coffee Bar on Eleven est également ouvert tous les jours et sert une sélection de plats à emporter pour le petit-déjeuner et de pâtisseries faites maison. Prévu pour l'automne prochain, le steakhouse toscan Tre Dita, du chef primé Evan Funke, proposera des pâtes fraîches et des viandes classiques comme la bistecca Fiorentina cuite sur un gril à feu de bois.



Tous les espaces de restauration proposeront trois rituels emblématiques de la marque St. Regis, notamment le thé dans l'après-midi, le sabrage au champagne en soirée et le cocktail signature inspiré de la marque, le Bloody Mary.