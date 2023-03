Appli mobile TourMaG



Les Leading Hotels of the World affichent huit nouvelles adresses Ces nouvelles arrivées confirment le boum de l'hôtellerie de luxe

Les Leading Hotels of the World intègrent huit nouvelles adresses, qui répondent aux besoins des voyageurs de luxe, plus que jamais en quête de concepts uniques et d'expériences originales.



Rédigé par PAULA BOYER le Jeudi 16 Mars 2023

Confirmation du boum actuel de l'hôtellerie de luxe, les Leading Hotels of the World (LHW) viennent de s'enrichir de huit nouvelles adresses, dont trois sont des ouvertures.



« Cette nouvelle collection comprend nos premiers hôtels LHW dans de nouvelles destinations comme l'Arizona aux États-Unis et Belek en Turquie.



LHW continue sa mission d'autonomiser les hôtels indépendants, innovants et familiaux qui sont adaptés aux désirs des voyageurs curieux ", fait valoir Deniz Omurgonulsen, vice-présidente, Adhésion, chez The Leading Hotels of the World.





Aux Etats-Unis, des hôtels dans des sites exceptionnels Aux Etats-Unis, la première nouvelle adresse, Ambiente, A Landscape Hotel Arizona . Ouvert depuis le mois dernier, il se trouve à Sedona, en Arizona.



Situé au milieu des monolithes de roche rouge emblématiques de la région, il a été conçu de manière à se fondre dans la désert et à offrir aux clients une véritable immersion dans des paysages parmi les plus beaux et les plus étonnants du monde.



Les 40 atriums en forme de cube de l'hôtel sont d'un minimalisme élégant avec des extérieurs en verre bronzé et en métal dans lesquels se reflète le paysage environnant. Les intérieurs sont contemporains et des terrasses privées ont été installées sur le toit. Cela n'empêche pas cet hébergement luxueux de s'afficher aussi comme une destination durable, en harmonie avec l'environnement.



La seconde adresse américaine a rejoindre les Leading Hotels of the World se nomme Espacio Le joyau de Waikiki à Honolulu, Hawaï.



Situé sur une plage légendaire, cet établissement offre seulement neuf luxueuses résidences avec plusieurs chambres et leur propre service de majordome. Les clients ont également accès à une piscine à débordement sur le toit, à des soins soigneusement personnalisés au spa et la gastronomie franco-japonaise du restaurant Mugen.

L'Italie en pointe, avec trois adresses Dans les nouvelles adresses de LHW, l'Italie figure en bonne place avec trois nouveaux hôtels.



A Milan (Italie), la nouvelle adresse s'appelle Casa Baglioni. Proche des galeries, boutiques, bars et antiquaires les plus chics -on peut s'y rendre à pied-, cet hôtel du quartier de Brera est une ode au style italien des années 1960.



Les 30 chambres et suites ont cependant été réinventées par une foule de talents Made in Italy. L'architecte d'intérieur Gala Rotelli a veillé à tous les détails, jusqu'aux expériences de voyage créatives et aux visites privées. Le chef étoilé italien Claudio Sadler est à la tête du restaurant de l'hôtel, et la cave à vin propose plus de 850 crus italiens et internationaux.



A Florence, c'est le Relais Santa Croce by Baglioni Hotels qui, à l'occasion de sa réouverture ce printemps, va rejoindre les Leading Hotels of the World.



Doté de plafonds ornés de fresques d'origine et d'intérieurs somptueusement meublés, ce manoir du XVIIIe siècle sérieusement rénové possède 24 chambres. C'est indiscutablement l'un des hôtels les plus intimes et historiques de la capitale toscane.



Situé au coeur du quartier artistique animé de Santa Croce, à quelques pas de l'ancienne maison de Michel-Ange, il est également tout proche des "must" touristiques de Florence : la Piazza della Signoria, le Palazzo Vecchio et l'extraordinaire Galerie des Offices...



Il abrite deux restaurants : Guelfi e Ghibellini présente les traditions toscanes, et l'Enoteca Pinchiorri offre des expériences gastronomiques distinguées par trois étoiles au Guide Michelin.



Enfin, en Sicile, c'est le Mazzaro Sea Palace qui rejoint LHW.



Situé sur l'une des plus belles baies de Sicile avec son propre club de plage privé, ce complexe de 70 chambres est un petit refuge luxueux à proximité de la ville animée de Taormina.



Chaque chambre offre une vue sur la mer. La piscine panoramique, le solarium et le spa Hyd'Or promettent des moments de tranquillité, de bien-être, de santé et de beauté. Le restaurant panoramique Armònia promet, lui, des saveurs siciliennes.



À quelques pas de l'hôtel, un original téléphérique mène au centre-ville historique de Taormina avec son théâtre grec parfaitement préservé. Des excursions en bateau privé peuvent être organisées vers Isola Bella et la réserve marine toute proche.

Belek, en Turquie, fait son apparition Belek en Turquie fait son apparition dans le réseau des Leading Hotels o the World grâce à l'arrivée du Montgomerie Golf Club par Maxx Royal Resorts. Situé dans une baie idyllique et au sein du prestigieux Montgomerie Golf Club, le somptueux complexe de 512 chambres propose des suites élégantes et des villas privées avec le service illimité du concept "Maxx Inclusive".



Sur place, les clients auront l'embarras du choix entre 14 expériences culinaires, dont trois restaurants gastronomiques, l'accès à un parcours de golf de classe mondiale et à une large gamme de divertissements aux familles.



Dans les nouvelles adresses de LHW, l'Italie figurent deux autres établissements prestigieux : à Nice, l'Anantara Plaza (151 chambres) qui vient de rouvrir après une belle rénovation et que TourMaG a déjà présenté; et, en Autriche, dans le Tyrol, le Alpin Resort Sacher Seefeld (81 chambres et suites), une retraite familiale légendaire qui vient de terminer des rénovations et des extensions. Il possède un restaurant primé et un vaste espace de bien être.



Le réseau Leading Hotels of the Word a été créé en 1928 par 38 hôteliers indépendants. Il comprend aujourd'hui plus de 400 hôtels dans plus de 80 pays, ce qui en fait la plus grande collection d'hôtels de luxe indépendants.

