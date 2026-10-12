Bonne rentrée à toutes et tous : le mot de Connections Réunion

Cette nouvelle saison s’annonce riche en projets, en rencontres et en nouveaux clients à accueillir sur notre île. La Réunion continue de séduire les voyageurs à la recherche de découvertes et d’émotions, à travers paysages d’exception et itinéraires authentiques.
Plus que jamais en ces temps géopolitiques incertains, Connections Réunion est heureux de poursuivre cette aventure à vos côtés et de construire ensemble de nouveaux séjours avec une même volonté : partager les richesses d’une destination unique à travers des expériences soigneusement pensées et personnalisées.
Bonne rentrée à toutes et tous, et à bientôt pour de nouveaux projets !
Plus que jamais en ces temps géopolitiques incertains, Connections Réunion est heureux de poursuivre cette aventure à vos côtés et de construire ensemble de nouveaux séjours avec une même volonté : partager les richesses d’une destination unique à travers des expériences soigneusement pensées et personnalisées.
Bonne rentrée à toutes et tous, et à bientôt pour de nouveaux projets !
L’autotour comme nouvelle façon de découvrir La Réunion
Entre liberté, découverte et déconnexion, l’autotour offre une autre manière de voyager à La Réunion.
Prendre la route en toute autonomie, changer d’ambiance au fil des étapes et choisir chaque jour son propre rythme : voilà tout l’intérêt des autotours. Ce format conjugue itinéraire planifié en amont, hébergements réservés et véhicule de location, tout en laissant au voyageur une grande liberté dans la découverte de la destination et ses activités.
À La Réunion, cette formule particulièrement pertinente est parfaitement adaptée aux couples, aux familles comme aux groupes.
Tout commence par l’arrivée à l’aéroport, accueillis par un agent de notre équipe Terrain à notre comptoir situé à la sortie du hall arrivée. Le voyageur peut ensuite récupérer son véhicule de location auprès d’un de nos loueurs partenaires.
L’itinéraire peut débuter par exemple à Saint Denis, dans le Nord de l’île, assortie d’une réunion d’information délivrée par un conseiller de l’équipe Terrain. Ensuite, départ pour l’Est, avec la découverte du cirque de Salazie et du village d’Hell-Bourg, classé parmi les plus beaux villages de France. Les jours suivants, le voyageur peut rythmer le séjour à sa convenance en explorant les merveilles du Sud-Est Sauvage, à travers les villes de Sainte-Anne, de Saint Philippe, la Route des Laves ou encore la cascade Grand Galet, ou le Piton de la Fournaise. Suivant ces premières étapes riches en découvertes, l’autotour se prête parfaitement à l’exploration du village créole de l’Entre-Deux, dans le Sud-Ouest de l’île. Ce sera l’occasion de profiter d’une douce parenthèse au pied du massif du Dimitile, contrefort du cirque de Cilaos. En effet, séjourner une nuit à l’Entre-Deux, c’est profiter d’un cadre reposant, propice à la douceur de vivre des Hauts.
La dernière étape d’un autotour réussi est immanquablement la côte Ouest de l’île. Après les routes de montagne et les paysages volcaniques, place aux lagons, aux couchers de soleil et à quelques jours de détente. Séjourner dans l’Ouest de l’île, à La Saline les Bains ou à l’Hermitage, c’est profiter d’un accès direct aux lagons de l’île et aux plaisirs balnéaires offerts par nos prestataires partenaires : kayak transparent ou paddle sur le lagon, excursions en mer pour observer les cétacés, plongée sous-marine, matinée sur un catamaran, jet-ski ou encore pêche aux gros.
La côte Ouest offre également aux voyageurs la possibilité de prendre de la hauteur et porter un autre regard sur les paysages de l’île. L’incontournable reste le survol en hélicoptère, avec plusieurs circuits allant de 15 à 55 minutes permettant d’adapter l’expérience à chaque envie : lagon, cirques, cascades, ou encore le Volcan. Pour une expérience plus intimiste, le survol en ULM propose un moment de pur privilège au-dessus des merveilles naturelles de l’île intense. C’est une manière originale de parcourir d’un seul regard les paysages grandioses de La Réunion, du lagon turquoise de l’Ouest jusqu’au Piton des Neiges, en passant par le Cirque de Mafate.
Depuis les hauteurs de Saint-Leu, les survols en parapente permettent de s’élever pour profiter pleinement du contraste entre montagne et océan. Enfin, le paraplane vient compléter cette palette d’expériences aériennes, pour une découverte originale et accessible des paysages réunionnais.
C’est cette alternance des expériences qui constitue la force de l’autotour : le voyageur conserve la liberté de composer ses journées selon ses envies et la météo, tandis que l’organisation du séjour reste maîtrisée et sereine.
L’autotour représente également l’opportunité de proposer un séjour personnalisé en profitant de l’accompagnement et de l’expertise de Connections Réunion. En effet, chaque voyageur bénéficie d’une assistance permanente de notre équipe terrain. Véritables contacts de référence tout au long du séjour, nos agents aiment partager leurs bonnes adresses, conseils et recommandations, entre incontournables de l’île et lieux plus confidentiels, pour enrichir chaque étape du voyage. Ils restent également disponibles pour toute demande d’information, besoin d’assistance ou réservation d’activités à la carte, octroyant au voyageur la possibilité de faire évoluer son séjour au gré de ses envies.
À La Réunion, l’autotour permet de raconter une destination dans toute sa diversité, virage après virage, en faisant de chaque trajet une partie intégrante du voyage.
Pour un autotour en famille, contactez le service réservation de Connections Réunion à resa@connections-reunion.com. Pour un autotour en groupe, contactez groupes@connections-reunion.com.
L’épilogue insulaire sur l’île sœur : découvrir l’Île Maurice
À seulement 35 minutes de vol, l’Île Maurice constitue une extension naturelle pour les voyageurs souhaitant prolonger leur séjour dans l’océan Indien.
L’intérêt d’un tel combiné réside surtout dans la complémentarité des deux destinations, aux visages pourtant bien différents. Si La Réunion laisse davantage place à la montagne, au volcan et aux cirques, Maurice change le rythme. Lagons, plages de sable fin, activités nautiques et gastronomie invitent plutôt à la détente. Ainsi, terminer un voyage à Maurice permet de créer une véritable transition entre un séjour actif et une fin de vacances plus douce.
Pour les professionnels du tourisme, cette association d’îles ouvre la porte à des séjours plus riches, mémorables et personnalisables. Une extension à Maurice de 3 à 4 jours peut-être proposée en complément d’un circuit ou d’un autotour de 7 à 8 jours à La Réunion, permettant d’adapter la durée et le niveau d’expérience aux attentes de chaque voyageur.
La Réunion et Maurice ne se concurrencent donc pas, elles se complètent. Deux îles voisines, deux identités fortes et deux manières de vivre l’océan Indien. Le tout, réunis en un seul voyage.
Pour une proposition de séjour combiné, n’hésitez pas à contacter nos services Groupes ou Réservation, aux adresses mentionnées ci-dessus.
L’intérêt d’un tel combiné réside surtout dans la complémentarité des deux destinations, aux visages pourtant bien différents. Si La Réunion laisse davantage place à la montagne, au volcan et aux cirques, Maurice change le rythme. Lagons, plages de sable fin, activités nautiques et gastronomie invitent plutôt à la détente. Ainsi, terminer un voyage à Maurice permet de créer une véritable transition entre un séjour actif et une fin de vacances plus douce.
Pour les professionnels du tourisme, cette association d’îles ouvre la porte à des séjours plus riches, mémorables et personnalisables. Une extension à Maurice de 3 à 4 jours peut-être proposée en complément d’un circuit ou d’un autotour de 7 à 8 jours à La Réunion, permettant d’adapter la durée et le niveau d’expérience aux attentes de chaque voyageur.
La Réunion et Maurice ne se concurrencent donc pas, elles se complètent. Deux îles voisines, deux identités fortes et deux manières de vivre l’océan Indien. Le tout, réunis en un seul voyage.
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Contact
Aline CHAN-TIEN, Directrice Générale
aline@connections-reunion.com
+262 262 93 13 98
Connections Réunion
>> Connections Réunion dans l'Annuaire DESTIMAG
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