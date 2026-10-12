Bonne rentrée à toutes et tous : le mot de Connections Réunion

À seulement 35 minutes de vol, l’Île Maurice constitue une extension naturelle pour les voyageurs souhaitant prolonger leur séjour dans l’océan Indien.



L’intérêt d’un tel combiné réside surtout dans la complémentarité des deux destinations, aux visages pourtant bien différents. Si La Réunion laisse davantage place à la montagne, au volcan et aux cirques, Maurice change le rythme. Lagons, plages de sable fin, activités nautiques et gastronomie invitent plutôt à la détente. Ainsi, terminer un voyage à Maurice permet de créer une véritable transition entre un séjour actif et une fin de vacances plus douce.



Pour les professionnels du tourisme, cette association d’îles ouvre la porte à des séjours plus riches, mémorables et personnalisables. Une extension à Maurice de 3 à 4 jours peut-être proposée en complément d’un circuit ou d’un autotour de 7 à 8 jours à La Réunion, permettant d’adapter la durée et le niveau d’expérience aux attentes de chaque voyageur.



La Réunion et Maurice ne se concurrencent donc pas, elles se complètent. Deux îles voisines, deux identités fortes et deux manières de vivre l’océan Indien. Le tout, réunis en un seul voyage.

Pour une proposition de séjour combiné, n’hésitez pas à contacter nos services Groupes ou Réservation, aux adresses mentionnées ci-dessus.

