L'Alaska hors des sentiers battus : loin des croisières et du tourisme de masse



Le choix de rester à terre



Terra Canada & Alaska ne vend pas de croisière. C'est un choix assumé, pas un rejet du format : l'Alaska que nous aimons partager se découvre simplement sur la terre ferme. En haute saison, une large part des visiteurs arrive par la mer, débarque quelques heures dans les mêmes ports et enchaîne des excursions en grands groupes, à horaires fixes.



Rester à terre apporte trois choses. Du temps : avec deux ou trois nuits par étape, on peut attendre une éclaircie, observer, se laisser surprendre. Un accès : plusieurs des sites les plus spectaculaires de l'Alaska, à commencer par le parc de Wrangell-Saint-Élie, restent hors de portée d'un navire. Des rencontres : nous travaillons avec de petites structures locales, capitaines, pilotes de brousse ou guides, et les dépenses de nos voyageurs profitent directement aux communautés qui les reçoivent.



Pour les agents de voyage, c'est une réponse concrète à deux profils : le client que la croisière ne tente pas, et celui qui en a déjà fait une et rêve de revenir autrement.



Voici trois expériences que nous proposons sur place :





Homer : la pêche au flétan avec les gens de la baie

Tout au bout de la péninsule de Kenai, Homer s’étire le long du Spit, une bande de terre qui s’avance dans la baie de Kachemak, face aux volcans de l’autre rive. Port de pêche, ateliers d’artistes, maisons sur pilotis : la petite ville revendique le titre de capitale mondiale de la pêche au flétan.



Nos voyageurs embarquent avec une entreprise familiale du port, à six passagers au maximum, pour une journée entière en mer, toujours en vue des côtes. Le capitaine et son matelot accompagnent chacun, débutant ou confirmé, et partagent volontiers leur connaissance du poisson et de la pêcherie. De retour au port, l’équipage lève les filets des prises : rien ne vaut un flétan cuisiné le soir même au chalet ou confié à un restaurant de la ville.





Wrangell-Saint-Élie : en avion de brousse jusqu'aux mines de Kennecott

Plus grand parc national des États-Unis, avec plus de 53 000 km² de sommets et de glaciers, Wrangell-Saint-Élie reste l’un des moins visités de l’Alaska. Une seule piste de terre de près de 100 km mène de Chitina à McCarthy. La parcourir en véhicule adapté est une aventure en soi, sur trois à quatre jours avec les nuits sur place, plutôt réservée aux voyageurs aguerris.



Pour les itinéraires plus serrés, nous proposons une journée complète en avion de brousse au départ de Chitina, sans difficulté physique. Le vol remonte la vallée de la rivière Copper et survole les glaciers avant de se poser à McCarthy, petit village de pionniers au bout de la piste. Une navette monte ensuite à Kennecott, ancienne cité minière du cuivre restaurée par le service des parcs nationaux. Après un déjeuner face au glacier, un guide conduit la visite jusqu’à l’intérieur de l’usine de concentration, haute de 14 étages. Le vol retour, commenté par le pilote, offre une seconde lecture des paysages.



À savoir : il n’y a pas de réseau mobile à McCarthy ni le long de la piste. C’est une vraie déconnexion, à anticiper avant le départ.





Denali : marcher hors des sentiers avec un guide naturaliste

Le parc national de Denali attire chaque été de nombreux visiteurs, et la plupart le découvrent depuis les bus qui sillonnent son unique route. Nous proposons de le vivre autrement : à pied, en petit groupe ou en privé, avec un guide naturaliste qui connaît chaque recoin de la forêt boréale.



Aux portes du parc, la marche quitte les sentiers balisés. On s'enfonce dans une mousse épaisse, on goûte les myrtilles, les canneberges et d'autres baies sauvages, on comprend comment le pergélisol façonne toute la forêt. Le guide raconte la faune, la flore et l'histoire des peuples autochtones qui vivaient ici. Le rythme reste lent, l'expérience est sensorielle et l'on ne sait jamais ce que l'on va croiser : traces d'orignal, crâne de mouflon ou champignons géants.



Les plus sportifs peuvent préférer une randonnée sur crête, au-dessus de la limite des arbres, avec une vue spectaculaire sur la vallée de la rivière Nenana et les sommets de la chaîne d'Alaska. Pour les familles et les curieux, une initiation aux techniques de survie en forêt, construction d'abri et allumage du feu sans allumettes, laisse un souvenir à part.



Tous les guides sont formés aux premiers secours en milieu isolé, et une part des bénéfices de l'entreprise finance la protection des territoires parcourus. Une façon de découvrir le Denali qui donne des clés pour la suite du voyage, et qui profite au lieu visité.





Comment le proposer à vos clients

La saison court de fin mai à début septembre. Juin et juillet offrent des journées presque sans fin, tandis que la fin de l’été habille la toundra de couleurs d’automne et vide les routes.



Au départ d’Anchorage, comptez au moins 14 jours d’autotour pour relier le Denali, Homer et Wrangell-Saint-Élie (en avionnette) sans se presser. Nous sélectionnons des lodges et des chalets indépendants, souvent tenus par leurs propriétaires, choisis pour leur cadre et leur engagement environnemental. Une assistance 24 h/24 accompagne les voyageurs tout au long du séjour.



À noter : les activités sont encadrées par des guides anglophones, car les guides francophones sont rarissimes en Alaska. Un anglais de base suffit. Toute la préparation du voyage, comme l’assistance sur place, se fait en français avec notre équipe.





L'Alaska à hauteur d'humain