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Nouveau-Brunswick : la province bilingue du Canada que vos clients ne connaissent pas encore


Quand on parle du Canada francophone, on pense spontanément au Québec. Pourtant, plus à l'est, une autre province vit en deux langues, au rythme des plus hautes marées du monde et d'une culture qui ne ressemble à aucune autre : l'Acadie. Notre équipe s'y est rendue en repérage l'an dernier. Voici pourquoi le Nouveau-Brunswick mérite une place dans vos propositions Canada, et comment le vendre.


Rédigé par le Lundi 12 Octobre 2026 à 00:05

© New Brunswick Tourism
© New Brunswick Tourism
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Une destination encore confidentielle


Le Nouveau-Brunswick est souvent perçu comme une province de passage, entre le Québec et la Nouvelle-Écosse. C'est précisément ce qui fait sa force aujourd'hui. Alors que certaines régions du Canada connaissent une forte fréquentation en haute saison, la province offre encore des routes côtières peu fréquentées, des villages de pêcheurs authentiques et une nature facile d'accès.

Pour une clientèle qui a déjà découvert le Québec ou les Rocheuses et cherche un autre Canada, c'est une réponse idéale : dépaysante, accueillante et encore peu présente dans les catalogues.

La seule province officiellement bilingue du Canada

© New Brunswick Tourism
© New Brunswick Tourism
Le Nouveau-Brunswick est la seule province canadienne officiellement bilingue. Le français et l'anglais y ont exactement le même statut : services publics, signalisation routière, écoles et institutions fonctionnent dans les deux langues.

Sur le terrain, cette dualité est aussi géographique. Le nord et l'est de la province, en particulier la Péninsule acadienne et la région du Madawaska, sont majoritairement francophones. Le sud, autour de Saint John et de Fredericton, la capitale, est davantage anglophone. Entre les deux, Moncton et sa voisine Dieppe vivent pleinement dans les deux langues. On y entend souvent le chiac, un parler local qui mêle français et anglais dans une même phrase.

Pour vos clients francophones, c'est un vrai confort de voyage : ils se font comprendre facilement, tout en découvrant une région qui a sa propre identité. C'est aussi un argument rassurant pour les voyageurs moins à l'aise en anglais.

L'Acadie, une culture à part entière

Fundy National Park © New Brunswick Tourism
Fundy National Park © New Brunswick Tourism
Il ne faut surtout pas présenter l'Acadie comme une variante du Québec. Les Acadiens descendent des premiers colons français installés dans la région dès le début du XVIIe siècle. Leur histoire est marquée par le Grand Dérangement : à partir de 1755, des milliers d'entre eux ont été déportés par les autorités britanniques. Au fil des générations, beaucoup sont revenus reconstruire leurs communautés le long des côtes.

Cette mémoire est encore très vivante. Le drapeau acadien, un tricolore bleu-blanc-rouge orné d'une étoile dorée, flotte sur les maisons et les bateaux de pêche. Le 15 août, jour de la fête nationale de l'Acadie, Caraquet accueille le Tintamarre, un grand défilé où chacun fait le plus de bruit possible pour affirmer la présence acadienne.

Pour comprendre cette culture, le Village historique acadien, près de Caraquet, fait revivre le quotidien des familles d'autrefois. À Bouctouche, le Pays de la Sagouine rend hommage à l'univers de l'écrivaine Antonine Maillet. Plus au nord, Shippagan et l'île Miscou offrent une immersion dans la vie des communautés de pêcheurs.

La baie de Fundy, un spectacle qui change toutes les six heures

Au sud, la baie de Fundy est célèbre pour ses marées parmi les plus hautes du monde. Le niveau de la mer y change deux fois par jour, avec un effet spectaculaire sur les paysages.

À Hopewell Rocks, on marche à marée basse sur le fond de l'océan, au pied de rochers sculptés en forme de pots de fleurs géants. Quelques heures plus tard, l'eau a tout recouvert, et on peut revenir au même endroit en kayak. Notre conseil : organiser la visite en fonction des horaires de marée, et idéalement prévoir deux passages dans la journée pour voir les deux visages du site. C'est le type de détail qui change complètement l'expérience du client.

Le long de la côte, le parc national Fundy, le village d'Alma, Saint Martins et ses grottes marines, puis la route panoramique du Fundy Trail offrent de superbes haltes. Saint John, la plus ancienne ville constituée du Canada, apporte une touche urbaine et portuaire. Sans oublier le homard, à déguster en lobster roll face à la mer.
Baleine / Baie de Fundy © Susan Hill
Baleine / Baie de Fundy © Susan Hill

Le voyage que nous proposons

Nous construisons le Nouveau-Brunswick comme un voyage de 10 à 12 jours en autotour, qui fait vivre les deux visages de la province : la baie de Fundy et ses marées au sud, puis la côte acadienne, le parc national Kouchibouguac et la Péninsule acadienne au nord-est. Le voyage se combine facilement avec la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard pour une découverte complète des provinces maritimes.

Les points clés pour vos clients :

  • Meilleure période : de mi-juin à début octobre. Septembre et début octobre offrent les couleurs de l'automne et une fréquentation plus faible.
  • Accès : vol vers Moncton ou Halifax, généralement via Montréal, ou extension en voiture depuis un voyage au Québec.
  • Anticipation : les hébergements de charme de la Péninsule acadienne sont peu nombreux. Autour du 15 août, il faut réserver tôt.
  • Profil idéal : voyageurs qui reviennent au Canada, amateurs de nature et de rencontres, familles.

Notre regard de réceptif

Chez Terra Canada & Alaska, nous ne proposons pas de destination que nous ne connaissons pas. Le Nouveau-Brunswick a été repéré sur le terrain par notre équipe, et nos partenaires locaux sont choisis pour la qualité de leur accueil et ce qu'ils ont à transmettre. C'est une province discrète, qui se révèle pleinement quand le voyage est construit au bon rythme : celui des marées, des villages et des rencontres.

Deux circuits sur notre site :

100 % francophone
100 % anglophone

Les deux peuvent se combiner à merveille !

Nouveau-Brunswick : la province bilingue du Canada que vos clients ne connaissent pas encore
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contact@terra-canada.com
par téléphone : CA : +1 778 825 2300 | FR : +33 1 84 80 18 78
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