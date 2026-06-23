Familles, duos : Top of Travel lance ses offres pour l'été 2026

Top of Travel lance deux opérations tarifaires pour la saison estivale 2026 - Depositphotos.com, lukaszimilena
Le tour-opérateur Top of Travel introduit deux nouvelles offres commerciales pour la saison d'été 2026.
La première s'adresse aux familles. Le voyagiste offre le séjour du premier enfant et accorde 50% de réduction au deuxième (selon conditions et dates de départ).
Une opération valable sur une sélection de Top Clubs en Albanie, Croatie, Madère, Malte, Portugal ou encore en Italie.
Par ailleurs, pour les duos et les familles monoparentales, Top of Travel propose au deuxième voyageur de bénéficier de 50% de réduction sur une sélection d’établissements et de périodes (détails auprès de Top of Travel et des agences de voyages partenaires).
Au programme : Top Clubs francophones, formules tout compris ou demi-pension.
La première s'adresse aux familles. Le voyagiste offre le séjour du premier enfant et accorde 50% de réduction au deuxième (selon conditions et dates de départ).
Une opération valable sur une sélection de Top Clubs en Albanie, Croatie, Madère, Malte, Portugal ou encore en Italie.
Par ailleurs, pour les duos et les familles monoparentales, Top of Travel propose au deuxième voyageur de bénéficier de 50% de réduction sur une sélection d’établissements et de périodes (détails auprès de Top of Travel et des agences de voyages partenaires).
Au programme : Top Clubs francophones, formules tout compris ou demi-pension.
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