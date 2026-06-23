Familles, duos : Top of Travel lance ses offres pour l'été 2026

Des réductions ciblées sur une sélection de séjours en Europe

Pour l'été 2026, Top of Travel lance deux opérations commerciales pour rendre les vacances plus accessibles : la gratuité pour le premier enfant (et -50% pour le deuxième) ainsi qu'une réduction de 50% sur le séjour du deuxième voyageur. Ces offres s'appliquent sur une sélection de clubs francophones dans plusieurs destinations méditerranéennes et européennes.



Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 24 Juin 2026 à 18:44

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