Le road trip comme levier de vente : Brand USA embarque les pros du tourisme à Paris

Le road trip américain est bien plus qu’un mode de voyage : c’est un formidable trait d’union entre nos destinations. Il permet de relier les métropoles aux paysages naturels, de découvrir des villes inattendues, et d’expérimenter la richesse humaine et culturelle des États-Unis. Pour un marché comme la France, avec 75 % de repeaters, c’est l’illustration parfaite de la compatibilité de nos destinations entre elles. Les États-Unis ne cessent de se réinventer, et c’est cette diversité qui fidélise les voyageurs français.

Le 1er avril dernier, Brand USA a transformé La Coupole en point de ralliement pour les passionnés des États-Unis, à l'occasion de l’étape parisienne de son tout premier roadshow européen :Soutenu par United Airlines , l’événement a mis à l’honneurJackie Ennis, Vice-présidente Global Trade Development chez Brand USA, souligne : "