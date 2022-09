Brand USA vise 1,9 million d'arrivées de Français d'ici 2024

TourMaG.com - Quels seront les temps forts de la Travel Week organisée à Francfort du lundi 26 septembre au jeudi 29 septembre 2022 ?



T.G. : Nous sommes impatients d'accueillir les acheteurs français à la Brand USA U.K. et à la Europe Travel Week. Ils participeront à des rendez-vous individuels et à des sessions de réseautage tout au long de la semaine. Nous avons plus de 100 organisations d'exposants représentées pour les réunions d'acheteurs.



Nouveau pour 2022, le Brand USA Media Forum mettra en relation les représentants des relations publiques du DMO américain avec les médias commerciaux et grand public paneuropéens via une série de rendez-vous pré-programmés en tête-à-tête, de points de presse et d'événements de réseautage.



Cet événement offrira aux partenaires américains une plate-forme pour partager leurs dernières nouvelles sur la destination, des idées d'articles et discuter des opportunités de voyages de presse pour 2023.



De plus, le Sommet des PDG est de retour, après le succès de l'année dernière. Cette année, 28 PDG seront présents (contre 16 l'année dernière) et ils ont un programme sur mesure comprenant une série de réunions commerciales et grand public britanniques et européennes, des panels sur l'aviation, des sessions de réseautage et la possibilité de présenter leurs histoires 2023 ou assister les journalistes via des points de presse.