Brand USA revient en France après deux ans d’absence

Brand USA, organisme du gouvernement américain chargé de la promotion marketing du tourisme aux Etats-Unis, revient finalement en France après plus d'un an et demi d’absence.



William Mondello, de son côté, reprend son poste de directeur France.



Récemment diplômé d’un MBA à HEC Paris et disposant d’une grande expérience en tant que responsable de marché pour Los Angeles, il avait assuré cette fonction de janvier 2018 jusqu’à la fermeture du bureau en février 2021, à la suite de la crise sanitaire.



Il aura donc de nouveau la charge de promouvoir la totalité des États-Unis auprès des professionnels du tourisme français afin de faire découvrir ou redécouvrir les merveilles des 50 états, 5 territoires et district des USA.