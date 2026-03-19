Vacances d’été : les Français privilégient les forfaits et l’Europe du Sud

Sunweb constate une évolution des comportements de réservation pour l’été 2026 - Depositphotos.com, denrud
Dans un communique récent, Sunweb observe un report des réservations vers des destinations européennes, en particulier en Europe du Sud.
Le Portugal enregistre une hausse de +220%, tandis que l’Espagne et la Grèce progressent chacune de +32% sur la période récente.
À l’inverse, des destinations comme l’Égypte et la Tunisie sont moins demandées.
Les critères de proximité, de temps de trajet et de facilité de retour deviennent déterminants dans les choix de réservation.
Le Portugal enregistre une hausse de +220%, tandis que l’Espagne et la Grèce progressent chacune de +32% sur la période récente.
À l’inverse, des destinations comme l’Égypte et la Tunisie sont moins demandées.
Les critères de proximité, de temps de trajet et de facilité de retour deviennent déterminants dans les choix de réservation.
Le voyage à forfait s’impose dans les choix des clients
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Le voyagiste observe aussi une progression des réservations en formule tout compris.
Selon une étude menée par Sunweb avec iVox, près de 60% des voyageurs choisissent un voyage à forfait. Cette tendance concerne également les moins de 34 ans, dont six sur dix optent pour ce type d’offre.
Les garanties associées, notamment la modification de réservation, le remboursement en cas d’annulation et l’assistance en cas d’incident, influencent les décisions.
Ce contexte pourrait avoir un impact sur les prix et les disponibilités. Si les forfaits incluant des vols déjà achetés restent stables à court terme, certaines destinations comme le Portugal, l’Espagne ou les îles grecques pourraient connaître une hausse des tarifs ou une réduction des offres disponibles.
A lire aussi : Eté 2025 : chez Sunweb, les réservations repartent à la hausse
Selon une étude menée par Sunweb avec iVox, près de 60% des voyageurs choisissent un voyage à forfait. Cette tendance concerne également les moins de 34 ans, dont six sur dix optent pour ce type d’offre.
Les garanties associées, notamment la modification de réservation, le remboursement en cas d’annulation et l’assistance en cas d’incident, influencent les décisions.
Ce contexte pourrait avoir un impact sur les prix et les disponibilités. Si les forfaits incluant des vols déjà achetés restent stables à court terme, certaines destinations comme le Portugal, l’Espagne ou les îles grecques pourraient connaître une hausse des tarifs ou une réduction des offres disponibles.
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