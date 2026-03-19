Vacances d’été : les Français privilégient les forfaits et l’Europe du Sud

Dans un communique récent, Sunweb observe un report des réservations vers des destinations européennes, en particulier en Europe du Sud.



Le Portugal enregistre une hausse de +220%, tandis que l’Espagne et la Grèce progressent chacune de +32% sur la période récente.



À l’inverse, des destinations comme l’Égypte et la Tunisie sont moins demandées.



Les critères de proximité, de temps de trajet et de facilité de retour deviennent déterminants dans les choix de réservation.