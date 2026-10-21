Maroc : qui est Jalal Charaf, le nouveau ministre du tourisme ?

Le Maroc a annoncé la composition de son nouveau gouvernement.
Jalal Charaf prend la tête du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie solidaire. Né en 1975, Jalal Charaf a occupé jusqu’en juillet 2026 des fonctions de direction à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), notamment comme doyen exécutif de la division Business & Management et président du Conseil de l’intelligence artificielle.
Diplômé de l’École Centrale Paris et de l’Université Paris 1, il a également été directeur général délégué de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) entre 2019 et 2021. Il a ensuite travaillé sur les solutions destinées aux agriculteurs au sein du groupe OCP, en 2021 et 2022. Son parcours comprend également des fonctions de direction dans le secteur privé et à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT). Entre 2024 et 2026, il a présidé les conseils d’administration de plusieurs entreprises.
Jalal Charaf prend la tête du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie solidaire. Né en 1975, Jalal Charaf a occupé jusqu’en juillet 2026 des fonctions de direction à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), notamment comme doyen exécutif de la division Business & Management et président du Conseil de l’intelligence artificielle.
Diplômé de l’École Centrale Paris et de l’Université Paris 1, il a également été directeur général délégué de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) entre 2019 et 2021. Il a ensuite travaillé sur les solutions destinées aux agriculteurs au sein du groupe OCP, en 2021 et 2022. Son parcours comprend également des fonctions de direction dans le secteur privé et à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT). Entre 2024 et 2026, il a présidé les conseils d’administration de plusieurs entreprises.
Autres articles
-
Rihla Raid & Saveurs : quand le 4x4 rencontre la gastronomie marocaine
-
Maroc : Casablanca se voit en destination MICE et City break
-
Les « expériences » à vivre, nouveau leitmotiv du tourisme marocain
-
Royal Air Maroc, un hub et réseau pour sceller l’avenir
-
Denis Laus nommé directeur général du Taghazout Bay Marriott Resort
Sa nomination intervient alors que le Maroc prépare la Coupe du monde de football 2030, un rendez-vous qui renforce les enjeux liés au développement de l’offre touristique du pays.
Abdessamad Kayouh est reconduit au ministère du Transport et de la Logistique. Membre du parti de l’Istiqlal, il avait déjà occupé ce portefeuille dans le précédent gouvernement, après avoir été ministre de l’Équipement et des Transports entre 2012 et 2013.
Abdessamad Kayouh est reconduit au ministère du Transport et de la Logistique. Membre du parti de l’Istiqlal, il avait déjà occupé ce portefeuille dans le précédent gouvernement, après avoir été ministre de l’Équipement et des Transports entre 2012 et 2013.