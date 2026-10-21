Maroc : qui est Jalal Charaf, le nouveau ministre du tourisme ?

Abdessamad Kayouh est nommé ministre du Transport reconduit

Le Maroc a annoncé la composition de son nouveau gouvernement : Jalal Charaf prend la tête du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie solidaire. Abdessamad Kayouh est nommé ministre du Transport et de la Logistique. Fatima Ezzahra El Mansouri devient, quant à elle, cheffe du gouvernement.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 21 Octobre 2026 à 11:03

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